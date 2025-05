Horóscopo de hoy: día jueves 15 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alexandra Breckenridge, 43; Jamie-Lynn Sigler, 44; David Krumholtz, 47; Chazz Palminteri, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: reconozca aquello que lo obstaculiza y avance hacia el lugar donde se sienta más cómodo. Este año no se trata de quién llega primero, sino del camino y de cómo puede aprovecharlo al máximo. Entre usted y la verdadera felicidad se interpondrá la discordia. Rodéese de personas que le aporten ideas positivas y le resultará más fácil alcanzar sus metas. No se conforme con menos cuando puede tener más. Sus números son 8, 12, 24, 27, 30, 36, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es entretenido, divertido y competitivo. Es tenaz y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): explore, disfrute del paisaje y tómese un momento para encontrar su lugar feliz. Escuche más de lo que aporta y asimile lo que descubra, y se abrirá una ventana de oportunidad. La paz y la tranquilidad le ayudarán a descifrar lo que es mejor para sí mismo. La vida es un viaje, y usted decide su destino. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): observe cada ángulo y descubra infinitas posibilidades. Deje que su inteligencia y experiencia lo guíen en lugar de permitir que alguien lo engañe y lo conduzca a una situación sin salida. Evite que entre usted y sus sueños se interpongan el orgullo o la terquedad. Ceda un poco y ataque cuando la situación esté candente. Acepte el cambio con una actitud positiva. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): es necesario investigar a fondo cualquier cosa que quiera emprender. Infórmese y descubrirá maneras de reducir gastos. El conocimiento le da el poder de negociar. Céntrese en el hogar, la superación personal y en encontrar a las personas más adecuadas para ayudarle a alcanzar sus metas. Un cambio de actitud lo orientará en una nueva dirección. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la disciplina y el trabajo duro darán sus frutos. Aclare sus ideas antes de debatir con alguien que busca hacerlo quedar mal. Evite que su lenguaje corporal revele sus verdaderos sentimientos. Si quiere progresar mantenga sus emociones al margen de las conversaciones. Mire antes de saltar. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mezclar negocios con placer puede ser contraproducente si es indulgente o expresa sus creencias. Las acciones admirables impactarán más que las palabras en quienes lo rodean. Dar lo mejor de sí es la manera más efectiva de conseguir lo que quiere. Dé un espectáculo y presente lo que ofrece, y algo bueno ocurrirá. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga la mente abierta, pero no permita que nadie lo convenza de algo que no puede permitirse o que no quiere. El cambio comienza con usted, no con alguien que lo moleste hasta que acepte. Los problemas en casa le saldrán caros si no está dispuesto a luchar por lo que es correcto y le pertenece. Manténgase firme, pero sea amable. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): se vislumbra una oportunidad. Escuche lo que ofrecen los demás y opine sobre cómo puede contribuir. Una asociación parece atractiva, pero revise los hechos y las cifras antes de aceptar algo que pueda ser falso. Si está dispuesto a hacer el trabajo usted mismo es posible obtener ganancias financieras. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): mantenga la cabeza en alto y no deje que lo afecten las pequeñas cosas. Preste más atención a la participación en eventos o actividades presenciales que ofrezcan resultados beneficiosos. Hay una diferencia entre dar vueltas en círculos y llegar a algún lado. Elija el logro, no una actitud de “habría, podría, debería”. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): algo no cuadrará. Si las emociones chocan con el sentido común los problemas personales crecerán fuera de toda proporción. Cíñase a los hechos para evitar que lo culpen por exagerar una situación. Mire hacia dentro, cuestione sus motivos y concéntrese en la mejora personal en lugar de intentar cambiar a los demás. La actividad física aliviará el estrés. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): relájese y organice sus pensamientos mientras considera la mejor manera de manejar las situaciones domésticas que le preocupan. Si inicia las negociaciones prematuramente no cumplirá con sus expectativas. Antes de responder, tenga bien claro qué es esencial para usted. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): puede observar y aprender de lo que sucede a su alrededor, pero tenga paciencia para no caer en la tentación de subirse a un tren desbocado. En cambio, cultive lo que es importante para usted, como las relaciones, el dinero, la confianza, la salud y sentirse listo para conquistar el mundo. Piense y considere en la forma en que gana y administra su dinero. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): elija la simplicidad y la moderación en lugar de la indulgencia y las reacciones exageradas. Evite ser engañado o forzado a hacer algo costoso o inseguro. Muestre respeto, sea educado, aprenda a decir que no con amabilidad y aléjese. Una actitud positiva, la honestidad, la integridad y vivir dentro de sus posibilidades son el camino hacia un futuro mejor. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.