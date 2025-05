Horóscopo de hoy: día martes 27 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Chris Colfer, 35; Shanola Hampton, 48; Jack McBrayer, 52; Paul Bettany, 54.

FELIZ CUMPLEAÑOS: alcance las estrellas. Comuníquese para abrir su camino a la cima. Viva, ame, aprenda, y sea quien marque la diferencia. Ponga su energía donde haga algún bien y satisfaga su alma. El cambio empieza en casa e influye en quienes más le importan. Este año logrará mucho si se concentra en lo que es importante para usted. Exprese sus pensamientos y persevere. Sus números son 2, 10, 17, 24, 35, 41, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, servicial e inteligente. Es enérgico e influyente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sueñe en grande y haga lo posible por hacerlo realidad. Establezca un presupuesto, perfeccione sus planes y consiga apoyo para asegurar el éxito. Deje que sus acciones hablen por usted y su dedicación animará a otros a seguir su ejemplo. Cambiar su forma de administrar el dinero le ayudará a ahorrar para algo que anhela. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio le dará el impulso que necesita para progresar. Enfocar lo que hace mejor de una manera original llamará la atención. No sea tímido; confíe en sus instintos, concéntrese en aquello que más le importa y ponga a prueba sus habilidades y su visión de futuro. Quien no arriesga, no gana. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): exprese su opinión, tome una postura y marque la diferencia. Lo que aprenda y comparta a lo largo del día será valioso para usted y para quienes reciban su mensaje. La oportunidad llega cuando cree en sí mismo y se promociona. Dedique más tiempo al hogar, la familia, la salud y el amor. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): antes de iniciar un cambio revise a fondo los detalles. No permita que las tácticas de presión pongan en peligro su reputación, posición o dinero ni que lo empujen a una jugada forzada. Preste atención a las inversiones y a los asuntos legales, y cuestione las motivaciones de los demás. Guárdese sus pensamientos para sí mismo, escuche atentamente y tome decisiones acertadas. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): escuche, pero no permita que nadie lo presione en una u otra dirección. Lo que decida hacer debe salir del corazón. Una relación que no está en sintonía necesita ser reevaluada; encontrará puntos en común o los medios para alejarse. El amor, el romance y el cuidado personal se ven favorecidos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): inspire hondo; exhale. Nada será lo que parece. Pregunte, investigue a fondo y analice sus hallazgos con escrutinio. Lo que descubra le ayudará a decidir qué es lo mejor para usted. Participar en algo por la razón equivocada o para complacer a alguien más lo pondrá en una posición vulnerable. Proteja sus intereses. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): merece la pena viajar, aprender y comunicarse. Hable con expertos y personas con intereses comunes; la retroalimentación le ayudará a orientarse. Vale la pena considerar el beneficio personal, las alianzas y convertir su pasión en un emprendimiento lucrativo. No deje que el miedo le impida avanzar. Haga su debida diligencia y siga adelante. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga cuidado con lo que desea. El comportamiento agresivo, las decisiones precipitadas y las tácticas de presión transmitirán el mensaje equivocado. Tómese su tiempo, observe y deje que las fichas caigan donde caigan. Su fortaleza es su capacidad de superar a los demás usando su intelecto, no su fuerza. El tiempo está de su lado; relájese, evalúe y prepare su respaldo. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tiene la iniciativa y las estrellas de su lado. Las oportunidades son evidentes si abre los ojos y visualiza lo que quiere lograr. No se quede de brazos cruzados, es mejor involucrarse y avanzar con entusiasmo. Arregle su entorno, tome la iniciativa y establezca una meta que lo entusiasme. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): puede ser que disfrute del cambio, pero antes de dar un paso en algo dudoso o que se salga del presupuesto, es mejor sopesar los pros y los contras. La tentación y las emociones lo llevarán por el camino equivocado. Cuando lo asalte la duda, absténgase. La información que reciba puede estar contaminada con sesgos, segundas intenciones o celos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): entre en acción y mantenga el impulso. Avance y arregle su entorno. Haga cambios en casa que fomenten la diversión en familia y el romance o que lo mantengan en su zona de confort. Preste atención a las empresas conjuntas, las inversiones y las alianzas personales. La claridad es esencial; tenderá a gastar demasiado y a analizar demasiado las situaciones. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un momento para reconsiderar su camino. Recibirá indicaciones de alguien con un interés externo que influirá en la información que le ofrezca. No presione el botón de reinicio hasta que se sienta cómodo haciendo un cambio. Cuando lo inunden con demasiada información, debería empezar a verificar los hechos y deliberar. Concéntrese en sus necesidades, no en las estipulaciones de los demás. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.