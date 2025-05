Horóscopo de hoy: día viernes 30 de mayo para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jennifer Winget, 40; Rory Bushfield, 42; Idina Menzel, 54; Wynonna Judd, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tenga los datos claros y organícese para dar su próximo paso. La preparación es la clave para un final feliz. Decida qué quiere y qué lo apasiona, y oriente sus pensamientos y su tiempo en esa dirección. Tener un plan estratégico le facilitará la vida. Un poco de carisma y acción influirán en los demás para que se sumen a sus planes y lo prepararen para el éxito. Sus números son 9, 14, 23, 31, 38, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es ingenioso, carismático y divertido. Es creativo y extrovertido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): simplifique su vida. Menos equipaje significa pasar más tiempo con sus seres queridos y hacer aquello que disfruta. Depende de usted hacer los cambios físicos. Esperar a que todo encaje satisfará su imaginación, pero perseverar lo llevará adonde quiere ir. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): necesita una distracción que lo impulse a la acción y lo motive a poner sus cualidades a trabajar para usted en nuevas y emocionantes dimensiones. No permita que la frustración se instale, solo necesita realinear su enfoque en algo significativo. Un cambio le devolverá la esperanza de un futuro mejor. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): con sus palabras puede alcanzar un mejor mañana. Ya sea estudiante, profesor o simplemente alguien que intenta convencer a los demás de que vean las cosas a través de sus ojos, permita que su encanto lo guíe. Actualizar su entorno lo animará y reducirá sus gastos generales. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase en movimiento. El enemigo es el tiempo libre. Los gastos compartidos causarán problemas si no se llega a un acuerdo sobre una división o sobre lo que vale la pena y lo que no. Evite la vulnerabilidad poniendo lo que quiere por escrito. El dinero y las emociones no se mezclan y probablemente le costarán caro si no sabe lo que quiere. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): analice su rutina actual y cómo afecta su vida. Para su vitalidad y actitud es necesario un equilibrio entre el trabajo y la diversión. La positividad proviene de hacer lo que es mejor para usted, así que tome la iniciativa para buscar a las personas, los lugares y los pasatiempos que le dan más significado a su vida. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): lo mejor para usted es la interacción. Escuche todas las perspectivas de una historia o situación, u ofrezca, asimile y refine la información hasta que tenga sentido y refleje lo que es importante para usted. No pierda tiempo construyendo el sueño de otra persona cuando tiene su propio deseo del corazón para cumplir. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sea creativo, salga de su zona de confort y descubra algo nuevo y emocionante. Es hora de ampliar su conciencia, sus amistades y su rumbo para satisfacer sus necesidades y construir la vida que desea. El crecimiento personal, las relaciones y los nuevos comienzos le brindarán oportunidades y un estilo de vida único. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no se deje arrastrar hacia algo que significa más para otra persona que para usted. Puede ser que anhele un cambio, pero antes debe lidiar con su carga emocional. Pregúntese si está corriendo hacia algo o alguien o si se está alejando. Controle sus sentimientos y emociones antes de implementar el cambio. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el cielo es el límite. Póngase en acción; negocie hasta estar satisfecho con el resultado. Las mejoras domésticas mejorarán su día si está dispuesto a llegar a un acuerdo con las personas que más le importan. La oportunidad llama a la puerta y se avecina el romance. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): haga una lista de lo que funciona y lo que no. La dificultad de un desafío se reducirá si modifica su estilo de vida, su entorno y los límites que establece con quienes influyen en sus decisiones. Empiece por lo básico y haga antes aquello que mejore su vida personal. La estabilidad emocional le dará la confianza para progresar en otros aspectos de su vida. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): analice sus finanzas personales, cómo se gana la vida, sus gastos generales y las maneras de combatir los excesos y aliviar el estrés. Limite sus gastos y considere cómo usar sus habilidades para generar ingresos adicionales. Involucre a sus seres queridos o socialice; atraerá a alguien que quiera compartir gastos con usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): socialice, establezca contactos y conozca gente, pero no permita que nadie lo convenza de algo que no necesita ni quiere. No puede comprar el amor ni dejar que sus emociones le cuesten caro mental o económicamente. La disciplina, el ingenio y el uso de sus talentos y habilidades únicas serán su mejor camino a seguir. Aléjese de los charlatanes. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.