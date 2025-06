Horóscopo de hoy: día viernes 20 de junio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alisan Porter, 44; Nicole Kidman, 58; John Goodman, 73; Lionel Richie, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año pasará a primer plano su enfoque apasionado de la vida, del amor y de los asuntos que le interesan. Si quiere marcar la diferencia sin sufrir consecuencias necesitará orientación. Sea inteligente, planifique sus acciones y prepárese para ejecutar su plan con precisión y sin margen de error. Reconozca las debilidades de sus objetivos y proceda con precisión implacable. Sus números son 3, 13, 23, 29, 34, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es popular, directo y cambiante. Es atractivo y elegante.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): escuche, observe y sea cauteloso con lo que acepta hacer. Los excesos son su enemigo; ignore a quienes intenten convencerlo de algo que le costará financiera, emocional o físicamente. Céntrese en la salud, en ayudar a una causa significativa y en conectar con personas que buscan la superación personal. Elija el camino seguro. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): al establecer contactos muestre una actitud elogiosa. Mostrar interés animará a otros a compartir sus secretos. Aprenda, crezca y amplíe sus intereses para satisfacer las exigencias a las que desea dedicarse. Una asociación o relación romántica enriquecerá su vida y fomentará cambios en su vida. Un enfoque disciplinado en el trabajo llamará la atención. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): esfuércese por completar las tareas. Dejar las cosas sin terminar lo consumirá, causando estrés y ansiedad. Aligere la carga, libérese y pase a actividades más placenteras. Si sigue el protocolo adecuado y despeja el camino las recompensas están a su alcance. Consiéntase y reúnase con personas que le levanten el ánimo. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que la incertidumbre lo engañe y lo haga seguir a otros. Ante la duda, haga preguntas y descubra qué resuena en su alma. Está bien tomar el camino menos transitado si le brinda tranquilidad y le ayuda a avanzar. Cuando se queda sin hacer nada pierde el tiempo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no permita que sus emociones interfieran en sus decisiones. Combine creatividad, disciplina y una buena ética de trabajo, así tendrá éxito y con la experiencia aprenderá algo sobre sí mismo. No sucumba al aburrimiento; llene su vida trabajando por lo que quiere. Siga un camino que marque la diferencia. Ofrezca su tiempo, no su dinero. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): un enfoque enérgico hacia el trabajo, la vida y el progreso le ayudará a avanzar. No permita que los cambios que hagan otras personas lo distraigan o lo empujen a un camino que no lleva a ninguna parte. Un enfoque directo le ayudará a ganar impulso y a atraer la atención que necesita para progresar. Viva la vida a su manera. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): deje de dudar. Mantenga la mente abierta, pero niéguese a formar parte de algo por las razones equivocadas. Es esencial confiar en sus instintos, en sí mismo y en lo que puede ofrecer. No permita que predomine la pereza, para alcanzar sus objetivos son necesarios el ingenio, la estructura y el trabajo duro. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de embarcarse en algo nuevo sea consciente de las reglas. Si es actor, prepárese; si es espectador, observe y aprenda. El cambio empieza con usted. Las decisiones que tome pueden perjudicarlo o ayudarlo. Sea discreto, observador y directo. Lo que aprenda lo guiará a un lugar mejor. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): el tiempo está de su lado, apurarse solo hará que cometa errores. Tómese el tiempo para encargarse de su vida y mejorarla antes de ocuparse de asuntos externos que no le conciernen. Poner primero orden en su casa le dará tranquilidad y ventaja a la hora de librar batallas ajenas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tenga el conocimiento exacto de la situación antes de iniciar una conversación con alguien preparado para la batalla. Esté listo para enfrentarse a la tentación y a la desinformación presentada por alguien que intenta cambiar su forma de pensar o empujarlo a cuestionar sus convicciones. No se deje llevar por la ira cuando lo necesario son sus conocimientos y experiencia. Use la realidad en lugar de la manipulación. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en terminar lo que empieza y evite que la gente intente distraerlo para su propio beneficio. Las relaciones requerirán reflexión y un manejo adecuado para evitar la manipulación emocional. Aprenda a decir que no y ganará respeto y confianza en sí mismo. Preste atención a dónde va su dinero. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): mantenga sus actividades sociales y el entretenimiento dentro de su presupuesto. Los excesos lo llevarán al arrepentimiento. Céntrese en su beneficio personal y perfeccione su estilo para cumplir con los criterios necesarios para progresar. Aléjese de quienes usan y abusan, y concéntrese en hacer lo que es mejor para sí mismo. Ámese y atraerá a las personas adecuadas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.