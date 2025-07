Horóscopo de hoy: día jueves 10 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Jessica Simpson, 45; Adrian Grenier, 49; Sofia Vergara, 53; Arlo Guthrie, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: busque eventos en los que participar y descubrirá algo que le ofrezca significado, propósito y gratitud. Depende de usted encontrar pasatiempos que lo hagan sentir bien consigo mismo y con su rumbo. No limite lo que puede hacer ni viva con la mentalidad de “debería, habría, podría” que no lleva a ninguna parte. Anímese y haga algo que motive y estimule su cuerpo, mente y alma. Sus números son 6, 13, 21, 26, 33, 37, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es compasivo, servicial y proactivo. Es meticuloso y decidido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dar y recibir será esencial si planea llevarse bien con los demás. Esté dispuesto a ceder y compartir el costo, el tiempo y la carga de trabajo necesarios para lograr resultados positivos. No permita que los asuntos personales y profesionales colisionen, la disciplina y el trabajo duro le ayudarán a alcanzar sus objetivos. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ocúpese de sus responsabilidades antes de dedicarse a actividades más placenteras. Esto lo tranquilizará y evitará que otros lo presionen. Busque oportunidades para expandir su mente y sus relaciones. Haga cambios en casa para asegurar una eficiencia óptima, lo que le dejará más tiempo para hacer sus cosas favoritas. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): pase tiempo investigando, interactuando con expertos y considerando sus opciones antes de hacer un movimiento. Puede ser que anhele un cambio, pero una mala decisión le costará caro, mientras que una buena lo conducirá a un lugar seguro tanto en lo emocional como en lo financiero. Espere el momento oportuno, evite actuar prematuramente y sea consciente de lo que eligen hacer los demás. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): participe y disfrute. La información y las ideas que aprenda de otros despertarán su imaginación y lo animarán a hacer cambios positivos en casa. No posponga lo que puede lograr hoy. Únase, formule un plan y haga que las cosas sucedan. Tome la iniciativa, sea un impulsor y observe qué sucede. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): al tratar con asuntos gubernamentales, legales y financieros mantenga la vista puesta en la pelota. Verifique la información y adopte un enfoque práctico en las inversiones, cómo se gana la vida y adónde va cada centavo. Haga todo lo posible por llevarse bien con sus colegas y conectar con aquellos con quienes se siente afín. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea inteligente al invertir su tiempo, dinero y emociones. No todos compartirán sus principios. Dar demasiada información a terceros lo dejará expuesto a estafas. Tenga claro con quién está tratando y consiga todo por escrito. La energía emocional aflorará, dejándolo vulnerable si muerde el anzuelo. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): el cambio empieza con usted. Haga un balance y reorganice qué hace y cómo lo hace. Concéntrese en actualizar su imagen o reinventar su itinerario para adaptarlo a su agenda y planes a largo plazo. Use su encanto para convencer a alguien con quien quiere pasar más tiempo de que le preste más atención. No cause problemas; contagie alegría. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): querrá explorar oportunidades que requieran mejorar sus habilidades y experiencia. No permita que el miedo se interponga entre usted y el esfuerzo por conseguir algo mejor. Puede ser que haga falta intentarlo más de una vez para encontrar un buen ajuste. Adopte una actitud de “yo primero” y proceda con confianza y preguntas que demuestren su capacidad de tomar las riendas. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): concéntrese en aprender, explorar posibilidades y considerar maneras de generar más ingresos. Intente desarrollar algo físico o creativo que le brinde alegría y conviértalo en un pasatiempo lucrativo. Hacer lo que más disfruta le permitirá conectar con personas afines y posibles parejas, amigos o amantes. El romance es favorable. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a contratos, inversiones, asuntos legales, salud y asociaciones. Estar al tanto de las posibilidades y de lo que es mejor para usted resultará favorable si presta atención. La precisión, el detalle y la rapidez le ayudarán a ganarse el respeto y a aumentar su potencial para negociar con éxito. Mantenga las cosas simples y evite las interferencias. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dirija su energía a cambiar su lugar para dedicarse a lo esencial. Las conversaciones le ayudarán a resolver asuntos pendientes y le darán acceso a sugerencias que pueden mejorar su trabajo o su situación familiar. Su interés por alguien crecerá a medida que lo conozca mejor. El romance es favorable.

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no pase por alto lo que hacen los demás. Es fundamental ser consciente de la influencia que tendrán sobre usted y su vida las influencias externas. Piense más en crear redes de contactos y en relacionarse con personas de las que pueda aprender. El crecimiento personal y profesional se ve prometedor, pero el trabajo preliminar depende de usted. Póngase en marcha ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.