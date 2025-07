Horóscopo de hoy: día martes 22 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Selena Gomez, 33; Rufus Wainwright, 52; David Spade, 61; Willem Dafoe, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la verdad será difícil de detectar. Escuche con atención, haga preguntas y verifique la precisión de la información antes de compartirla o incorporarla a su vida. Si se siente decepcionado o excluido surgirá la tentación. Evite seguir a la multitud o no darse el crédito suficiente. Reconozca sus cualidades y piense en cómo aprovechar al máximo lo que tiene. Es hora de cambiar su forma de vivir y de administrar su dinero, y seguir adelante. Sus números son 5, 12, 21, 32, 36, 39, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, imaginativo e inquieto. Es posesivo y decidido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tenga cuidado con lo que desea. Los problemas domésticos requieren moderación. Es mejor hacer a un lado las emociones y centrarse en maneras positivas de afrontar cualquier problema que surja. Reaccionar exageradamente solo empeorará las cosas, pero encontrar puntos en común y dedicar tiempo a hacer algo agradable aliviará el estrés, la preocupación y la tensión. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): explore las posibilidades; viaje, busque conocimiento e información, y actualice sus habilidades. Haga cambios positivos en su hogar que eliminen las restricciones y le brinden perspectivas para equilibrar su vida y mantener el statu quo que desea. Deje que sus acciones hablen por usted y enfrentará menos interferencias. Sea cauteloso con las empresas conjuntas y los gastos compartidos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en actos que arrojen luz sobre sus objetivos. La información que recopile lo impulsará por un camino enriquecedor y educativo. Lo que aprenda le ayudará a reestructurar su plan de vida y lo animará a considerar cambiar su ubicación o enfoque para alcanzar sus metas. Los nuevos comienzos se ven gratificantes. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): las emociones serán difíciles de controlar. No permita que las influencias externas lo tienten a hacer algo malo o a excederse en su presupuesto. Discutir sobre lo que no puede cambiar es inútil; en cambio, concéntrese en lo que puede hacer para mejorar su vida. La superación, el crecimiento personal y una actitud positiva se ven favorecidos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): entre en acción y tome el control. Sus habilidades de liderazgo le ayudarán a ganar favores y a encontrar aliados que le ayudarán a hacer realidad sus deseos. No espere que todos estén de acuerdo con usted. Prepárese para ofrecer incentivos y, poco a poco, se ganará la aprobación incluso de su oponente más formidable. El amor y la superación personal se ven favorecidos. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no permita que las pequeñas cosas lo afecten. Elija su destino y esfuércese por alcanzar sus sueños. No ceda ante nadie que intente provocarlo o intimidarlo. Piense en cómo alcanzar sus metas y concéntrese en lo que más importa. Recopile información, aprenda de la experiencia y evite tomar decisiones desinformadas. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): piense antes de hablar o actuar. Si responde demasiado rápido tenderá a dejarse llevar por las emociones. Haga el amor, no la guerra, y le resultará más fácil generar un cambio positivo. La disciplina, la cortesía y esforzarse al máximo por asociarse con personas que comparten sus convicciones y objetivos darán sus frutos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite empresas y entornos de riesgo que puedan afectar su bienestar físico o emocional. Céntrese en sus logros y no dude en seguir adelante. Aléjese de la tentación y busque el sentido común y las ganancias a largo plazo. Elija el camino que le resulte más cómodo. Reconozca y aléjese de los estafadores. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): es importante saber lo que quiere y ser capaz de actuar con rapidez, pero no todas las ofertas son iguales. Si algo no le parece bien pulse el botón de reinicio. Cuestiónelo todo y no permita que nadie se aproveche de usted. Piense antes de actuar para evitar pérdidas innecesarias. Confíe en sus instintos y no en el entusiasmo exagerado de los demás. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las personas con audacia llamarán su atención. Escuche, haga preguntas y determine qué tiene valor y qué no. Dedique tiempo y esfuerzo a llenar un vacío o reponer lo que le falta emocionalmente. La oportunidad está a su alcance, junto con la promesa de estabilidad emocional. Una asociación se ve prometedora. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga a rodar la pelota. Acelere el ritmo y dé pasos hacia un cambio positivo en casa y para su bienestar físico. Dar lo mejor de sí en su aspecto y desempeño influirá en cómo se presenta y promociona a sí mismo y a sus habilidades. Use el encanto, los hechos y las demostraciones para transmitir un mensaje conciso. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): asista a eventos que lo entusiasmen. Una mente abierta le dará vía libre para explorar las posibilidades; sin embargo, antes de lanzarse a algo que no le gusta, considere hacer lo suyo. Aprenda observando, no pagando a alguien para que haga el trabajo. Mire, observe y hágalo por usted mismo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.