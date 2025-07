Horóscopo de hoy: día jueves 24 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Elisabeth Moss, 43; Anna Paquin, 43; Jennifer Lopez, 56; Kristin Chenoweth, 57.

FELIZ CUMPLEAÑOS: apúntese a algo que disfrute hacer. Es hora de disfrutar de pasatiempos que lo conecten con personas que comparten sus intereses. Posicionarse para el éxito dará sus frutos y le ayudará a reconocer su valor. Un cambio, actualización o ampliación de las habilidades que posee y disfruta usar le brindará oportunidades que le ayudarán a alcanzar sus metas. El romance está en las estrellas. Sus números son 4, 17, 22, 26, 31, 37, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es divertido, encantador e innovador. Es organizado y enérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): enfóquese en su mercado y asista a los eventos que le ofrezcan más beneficios. Llevar sus ideas al límite o desarrollar lo que mejor hace le permitirá obtener ganancias financieras y propuestas interesantes. No espere que todos estén de su lado. Cuando alguien se oponga a usted no se enoje; mejore su juego. Las acciones hablan más que las palabras. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): la preparación, la organización y la concentración le ayudarán a superar las distracciones. Un enfoque enérgico para gestionar su negocio le garantizará disfrutar del tiempo libre con amigos y familiares. Es hora de liberarse de las personas y los pasatiempos que lo agobian en lugar de animarlo. Priorice la salud, la dieta y el ahorro. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una actitud positiva puede cambiar su vida. Ponga una sonrisa en su rostro. Ofrecer ayuda puede llevarlo a nuevas amistades, oportunidades y nuevos comienzos. Si se muestra descontento encontrará oposición y negatividad. Depende de usted decidir cómo quiere que se desarrollen las cosas. Sea amable y prospere. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): si hoy asume demasiadas responsabilidades quizás necesite apoyo. Replantee su agenda y cómo alcanzar sus objetivos de forma más eficaz. No hay mucho margen de error. La sincronización y el presupuesto son cruciales para satisfacer las exigencias. Céntrese en la forma más directa de llegar a la meta. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): una mente abierta le abrirá las puertas al conocimiento y a nuevas posibilidades. Aprenda todo lo que pueda y aplíquelo de forma original a lo largo del día; algo bueno ocurrirá. Participe en conversaciones que satisfagan sus necesidades personales y profesionales. El amor predomina, y actuar por impulso cautivará a alguien especial. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acepte un reto y haga algo para solucionar aquello que le preocupa. Las acciones hablan más que las palabras; si quiere que los demás lo escuchen debe ir más allá del deber. Prepárese para enfrentar oposición y organizar una fuerte resistencia para asegurarse de transmitir su punto de vista con eficacia y ganar terreno. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga que sus acciones cuenten. Confiar en avanzar a la fuerza probablemente no funcione. Empiece por reclutar a quienes comparten sus puntos de vista y construya una base sólida que le ayude a llevar adelante sus propósitos. Las maniobras inteligentes superarán con creces el uso de la fuerza. Un cambio duradero comienza con la unidad, la disciplina y el ingenio. **

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): revise todas sus opciones antes de proceder. Prepárese para encontrar a lo largo del camino candidatos difíciles que dicen verdades a medias y lanzan insinuaciones que pueden afectar el éxito de sus proyectos. Si quiere triunfar no sea demasiado complaciente ni frívolo con sus ideas. La claridad y los planes de contingencia son esenciales. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un plan financiero lo tranquilizará y le ayudará a ahorrar para algo que mejore su vida. No permita que nadie lo trate mal ni lo fuerce a hacer las cosas a su manera. Aléjese de la multitud y haga lo que sea mejor para sí mismo. El romance y las ganancias personales son evidentes. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): un cambio de actitud lo hará más consciente de cuál es el mejor camino para usted en este momento. No dedique demasiado tiempo a reflexionar sobre lo que puede y no puede hacer. Debe aprovechar el momento y actuar positivamente para rectificar cualquier cosa que no le esté saliendo bien. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): apúntese; es hora de dejar de hablar y empezar a actuar. Lo que adopte alimentará su alma y le ofrecerá multitud de oportunidades para conectar con personas que lo inspiren y con las que esté en sintonía. La comunicación efectiva, los gestos y la presentación de sí mismo pueden abrir puertas que conduzcan a cambios positivos en su estilo de vida. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): no guarde nada para después. Si no aprovecha lo que se le presenta, alguien más lo hará. Aléjese de la competencia malsana y concéntrese en sus objetivos, en lo que puede hacer y en alcanzar la paz interior. Analice cada ángulo y busque aquello que lo haga sentir vivo y listo para conquistar el mundo. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.