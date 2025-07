Horóscopo de hoy: día domingo 27 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Taylor Schilling, 41; Jonathan Rhys Meyers, 48; Cassandra Clare, 52; Maya Rudolph, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a las exigencias sociales y amplíe sus habilidades y conocimientos para adaptarse a las tendencias. Un enfoque astuto para avanzar lo situará en una buena posición cuando surjan oportunidades. No le tema a la competencia; está listo para superar cualquier desafío. Confíe en sí mismo y en lo que puede hacer, y promociónese con confianza. No permita que nadie lo provoque a entrar en una discusión. Concéntrese en sus objetivos. Sus números son 4, 12, 18, 24, 32, 38, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es inteligente, elocuente y tenaz. Es humanitario y luchador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija una distracción. Ya sea senderismo, asistir a un evento social o disfrutar de un buen libro, haga que sea algo que le brinde alegría, tranquilidad o lo acerque a alguien a quien ama. El tiempo es oro; las personas o la actitud adecuadas pueden despertar su creatividad y fomentar un cambio positivo en su estilo de vida. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): revise y elimine detalles innecesarios y tranquilice su mente. Evitar conversaciones que puedan generar inestabilidad en el hogar le dará la oportunidad de replantearse cómo quiere manejar la situación. Asista a un evento que le interese y aprenderá a manejar sus asuntos con paciencia y positividad. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): sueñe, pero tenga un plan establecido para cuando deba actuar en la realidad. Controle sus emociones y céntrese en los hechos al negociar. Es probable que las reformas en casa cuesten más de lo previsto. Deje margen de maniobra en su presupuesto y realice todo el trabajo de preparación y mano de obra posible. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore las posibilidades, pero no actúe hasta disponer del presupuesto y el tiempo necesarios para completar su misión. No permita que nadie lo convenza de algo que no quiere, no necesita o no puede permitirse. Una respuesta negativa traerá problemas. Un gesto firme le ayudará a mantener la distancia con los adversarios. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): fije la mirada en su objetivo y no desvíe la vista hasta estar satisfecho con los resultados. Tiene mucho que ganar si sigue a su corazón y a sus instintos y convierte todo lo que toca en algo espectacular. Permita que su creatividad se haga cargo y eclipsará a cualquiera que intente superarlo. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe y descubra nuevas posibilidades. Asista a eventos que le permitan mostrar lo que puede hacer y promover sus convicciones, estándares y habilidades ante quienes puedan necesitar sus servicios. Sea cauteloso al enfrentar situaciones que parezcan implicar riesgo físico. Protéjase de enfermedades y lesiones. Elija la simplicidad por encima de la adversidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga sus pensamientos y emociones ocultos. Necesita más tiempo para eliminar cualquier imperfección antes de involucrarse en algo que se está gestando. Céntrese en las mejoras personales, su entorno y en cómo se ve, se siente y se presenta al mundo. Priorice las mejoras que aumenten su comodidad y conveniencia. El romance se ve favorecido. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): comparta solo lo necesario. Busque la opinión de expertos para asegurarse de no perder tiempo ni dinero. Si participa en un evento social o asiste a una reunión surgirá una conexión interesante. El amor está en las estrellas, pero también los individuos engañosos. No crea en todo lo que escucha. Proteja su corazón y sus bienes. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): la ira y otras emociones causarán problemas. Dedique su corazón y energía a hacer de su hogar un lugar que se adapte a sus necesidades. Reorganice su sala de estar o designe una habitación de su casa como espacio de relajación. Considere invertir más tiempo y dinero en cambios positivos en su estilo de vida. Se ven favorecidos los logros personales y el romance es evidente. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una decisión estratégica lo protegerá de responsabilidades. Piense mejor en cómo redacta documentos y gestiona asuntos personales delicados. Ofrecer incentivos ayudará a aliviar las preocupaciones. Busque oportunidades y asociaciones que ofrezcan algo a cambio. Intentar comprar amor será contraproducente. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cree el ambiente para un día divertido con familiares y amigos. La intimidad, las bromas y compartir con quienes conecta lo ayudarán a poner su vida en perspectiva y le darán un renovado sentido de gratitud y buena fortuna. Una actitud positiva tendrá el mismo efecto en quienes lo rodean. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ocúpese de sus necesidades personales, cultive relaciones esenciales y participe en eventos que le abran los ojos y sean relevantes para algo que quiera lograr. No permita que la ira aflore debido a un cambio de último minuto que lo decepcione. Supere las adversidades y elija aprovechar al máximo lo que suceda. Viva el momento. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.