Horóscopo de hoy: día jueves 31 de julio para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rico Rodriguez, 27; B.J. Novak, 46; Zac Brown, 47; Annie Parisse, 50.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dedique más tiempo a arreglar lo que no le gusta y menos a discutir con quienes nunca cambiarán. Evalúe su situación y elija un camino que lo conduzca a la satisfacción personal. Su felicidad es su responsabilidad, si no toma la iniciativa, se quedará en un punto muerto. Tenga en cuenta sus virtudes y valore quién es y lo que puede hacer, y todo lo demás encajará. Sus números son 8, 14, 23, 26, 35, 39, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es jovial, divertido y dinámico. Es innovador e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dedique más tiempo a sí mismo, a sus relaciones significativas y a los pasatiempos que alivian su estrés. No permita que la incertidumbre lo agobie ni que la ira, el disgusto o el drama de alguien más le arruinen su día. Aléjese de las situaciones desagradables y confíe en sus recursos para llenar cualquier vacío que encuentre. Siga a su corazón. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo):ate los cabos sueltos y refúgiese en algo que disfrute. No permita que surjan malentendidos emocionales; la verdad y la transparencia pueden eliminarlos. Ocúpese de sus responsabilidades y no tendrá que lamentarse ni sufrir interferencias. La superación personal y el cuidado de su bienestar emocional y físico se ven favorecidos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no tiene nada que perder y mucho que ganar si acepta el cambio con una sonrisa, una actitud positiva y la disposición a esforzarse para alcanzar sus objetivos. Si es servicial, ingenioso y está dispuesto a hacer el trabajo usted mismo encontrará una valiosa oportunidad de crecer tanto en casa como en el trabajo. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tendrá que poner límites y ser claro sobre lo que está dispuesto a hacer. Si no hace todo según las reglas enfrentará acusaciones. Evite correr riesgos que puedan provocar enfermedades o lesiones. Mantenga las situaciones y las exigencias bajo control. Aprenda a decir que no y siga adelante. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): adapte su espacio a sus necesidades y defina cómo quiere que se desarrolle su futuro. Sus aportes lo inspirarán a recorrer una vez más los pasos que lo llevaron a aquello que lo motiva. Vuelva a lo básico, adopte un estilo de vida inteligente y participe en pasatiempos y actividades que le brinden alegría. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mírese a sí mismo con detenimiento y piense qué le ayudará a ganar la confianza, fortalecer lo que tiene para ofrecer y posicionarse para algo que anhela. Si se siente bien con su apariencia y con lo que puede aportar experimentará un cambio de actitud. Desarrolle un plan e implemente un cambio positivo. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): las palabras tienen importancia; ofrezca pensamientos positivos y presente una alternativa razonable, ganará respeto a la vez que conocerá mejor a las personas con las que está tratando. Aléjese rápidamente de la tentación o de cualquiera que intente desviarlo. Ofrezca esperanza pero protéjase de ser considerado responsable de los errores cometidos por alguien más. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a los detalles, especialmente en lo que respecta a su apariencia, sus gastos y a usar su energía para maximizar el rendimiento de sus esfuerzos. Evite viajar a destinos que puedan presentar problemas debido al clima u otros desastres. Tome precauciones con sus relaciones. El intento de comprar amor o lealtad traerá consecuencias. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dirija su energía según sus necesidades. No permita que alguien externo le quite los recursos que necesita para cumplir con sus responsabilidades. Use su inteligencia y ofrezca sugerencias, pero evite brindar una colaboración activa. Su tiempo y esfuerzo deben centrarse en la autosuficiencia y el cuidado personal. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): prepárese para enfrentar restricciones que afecten a sus relaciones o a la capacidad de aplicar sus habilidades correctamente. Si es imprudente o asume responsabilidades o proyectos para los que no está cualificado, podría causar lesiones físicas u obtener malos resultados. Utilice su inteligencia y delegue las tareas que superen sus capacidades, evitándose así arrepentimientos. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): surgirán emociones encontradas. Visualice el resultado antes de empezar. Su tiempo, esfuerzo y resultados superarán sus expectativas si mira hacia dentro y se esfuerza por ser la mejor versión de sí mismo, tanto física como emocionalmente. El resultado de sus esfuerzos por mejorar le brindará oportunidades profesionales y elogios. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique más tiempo o dinero a aquello que le ayude a aliviar el estrés. Haga que su entorno sea cómodo y aléjese de las personas o situaciones que menoscaben su confianza. Tome la iniciativa de apuntarse a algo que lo haga sentir bien consigo mismo y lo conecte con personas que comparten sus gustos, convicciones y estilo de vida ideal. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.