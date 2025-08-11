Horóscopo de hoy: día lunes 11 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alyson Stoner, 32; Chris Hemsworth, 42; Ben Gibbard, 49; Hulk Hogan, 72.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la experiencia es la mejor maestra. Amplíe sus horizontes y acepte lo que le ofrece la vida, y sus opciones se expandirán, dando paso a un claro ganador. Póngase a la altura de las circunstancias y tome la dirección que le resulte más adecuada para comprender su situación actual y las lecciones necesarias para emprender un viaje único que le permita plantar sus pies firmemente sobre la tierra. Aproveche lo que se le presente. Sus números son 2, 13, 21, 28, 34, 43, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extraordinario, poderoso e inteligente. Es creativo y sensible.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dedique más tiempo a la salud, el ejercicio y la dieta. Aléjese de la tentación y de quienes se dejan llevar. Utilice la inteligencia y las aplicaciones prácticas para disuadir a otros de invadir su espacio, integridad y planes, y podrá construir un estilo de vida seguro y estable. Practique lo que predica y tome un camino que conduzca a la victoria personal. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): trabaje entre bastidores. Organice todo antes de entablar conversaciones o dar pistas sobre sus planes. Cuantas menos interferencias encuentre, mejor será. Tómese un momento para evaluar su apariencia y hacer los cambios necesarios antes de ponerse en el centro de atención. El romance está en auge. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): rectifique, adapte y perfeccione lo que sucede a su alrededor. No deje margen de error ni le dé a nadie la autoridad para tomar decisiones por usted. Su camino es satisfacer sus necesidades y alcanzar sus metas. Dedique tiempo y dinero a la superación personal o ahorre para algo que anhela. Elija un estilo de vida saludable, sin ceder a los excesos. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija marcar la diferencia. Hable en nombre de quienes no pueden hacerlo y participe en eventos y actividades que representen sus convicciones y metas de vida. Su misión de disfrutar de su estilo de vida preferido requiere su atención y dedicación para asegurarse de alcanzar sus objetivos. Las mejoras personales aumentarán su confianza. El romance está en las estrellas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): utilice su inteligencia junto con la energía y el poder necesarios para llegar a su destino. Adopte un enfoque diferente para aprender, investigar y tomar decisiones de vida que lo orienten en la dirección correcta. Participe en charlas y grupos que lo animen a satisfacer sus necesidades. Siga su pasión; no mire atrás. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): manténgase ocupado, sea servicial y atento, y muestre interés por las personas, situaciones y preocupaciones que enfrenta en su comunidad. Ser parte de la solución lo acercará a quienes comparten sus inquietudes. Juegue con los números y haga su parte para asegurarse de mantener la seguridad que lo tranquiliza. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): un cambio lo llenará de energía. Revise su horario y elabore uno que se ajuste a sus necesidades. Lograr un equilibrio entre trabajo y ocio puede mejorar su bienestar emocional y mental. Aléjese de cualquiera que interfiera en sus decisiones de vida. Priorice la salud y diga no a quienes lo tienten con pasatiempos indulgentes o extravagantes. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viva, aprenda y deje atrás el pasado. Ejecute sus planes con pasión y participe en eventos que le brinden una plataforma para promocionar y comercializar sus habilidades. Utilice sus fortalezas, conocimientos y experiencia para demostrar su dedicación y actitud profesional a cualquiera que cuestione su credibilidad. Los viajes y las actividades educativas allanarán el camino hacia nuevos comienzos. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ya no permita que las emociones y el orgullo interfieran con sus responsabilidades domésticas. Diseñe planes que pueda implementar usted mismo si es necesario. Deje que sus acciones marquen el camino y que los resultados hablen por usted. Las ganancias financieras son evidentes si dedica tiempo, esfuerzo e ingenio. Abrace con entusiasmo la vida y cualquier proyecto que emprenda. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los gastos compartidos y a las empresas conjuntas. No permita que la actitud de alguien más hacia el dinero comprometa su bienestar financiero. Cuando se preocupe, modifique su postura para proteger sus activos. Mantenga sus opciones abiertas y haga copias de respaldo para evitar posibles pérdidas. Alguien le ofrecerá pretextos para mantenerlo en la incertidumbre. En caso de duda, diga que no. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ocúpese de sus deudas y abra una conversación con alguien que pueda ofrecerle asesoramiento experto. Encontrar soluciones en lugar de evadir asuntos importantes lo tranquilizará y le dará esperanzas de un futuro mejor. Se vislumbra una oportunidad para usar de forma lucrativa sus talentos, habilidades y experiencia. Mantenga legítimas sus opiniones y sus ofrecimientos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dé el paso y apúntese a algo que le interese, o una fuerzas con alguien que esté intentando alcanzar sus mismos sueños. Cree redes, amplíe sus contactos y gane terreno explorando las posibilidades que ofrecen sus habilidades y experimente para mejorar su vida. Interésese más en cómo se ve, se siente y se presenta a los demás. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.