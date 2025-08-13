Horóscopo de hoy: día miércoles 13 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shani Davis, 43; Debi Mazar, 61; John Slattery, 63; Dawnn Lewis, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: está en una mejor posición de la que cree. Es su oportunidad de generar un cambio y transformar lo negativo de su vida en algo positivo. Analice a fondo cómo pasa sus días y qué obtiene de la interacción con quienes lo rodean, así como de las responsabilidades que asume. Prepárese para que surjan problemas emocionales. En lugar de dejarlos de lado, actúe con rapidez y siga adelante. Sus números son 6, 17, 20, 23, 31, 34, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cautivador, sensible y curioso. Es entusiasta y travieso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): es evidente un exceso emocional. Preste atención, demuestre disciplina en todo lo que hace y busque soluciones ingeniosas a situaciones inusuales. No permita que el poder de persuasión de alguien más lo lleve a hacer algo que no le parezca correcto. Sepa cuándo decir que no y seguir adelante. No ahogue sus penas en un comportamiento autocomplaciente. Haga del éxito su meta. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): ocúpese de sus asuntos, termine lo que empieza y evite conversaciones que generen burla o resentimiento. Preste atención a cómo se ve, cómo se siente y cómo se presenta al mundo. Un cambio de imagen o redefinir sus próximos pasos lo guiará en una dirección positiva. El romance se ve favorecido. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): deseará un cambio, pero antes de embarcarse en algo nuevo investigue el costo y las posibilidades. Contacte con grupos de interés y redes de contactos que puedan guiarlo en su camino. Elija aprender sobre la marcha y acepte aquello que lo entusiasme. Una actitud positiva le abrirá nuevas oportunidades. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): analice con atención las situaciones que pueden influir en su estatus, dirección o en la relación con sus socios. Lo mejor para usted es mantener la paz. Evite actuar con prisa o exhibir tendencias exageradas que puedan generar críticas. Concéntrese en ganar dinero, no en repartirlo. Elija ser creativo, innovador y disciplinado. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): céntrese en aquello que sabe hacer mejor, y use sus virtudes para reconocer y afrontar aquello que ya no lo beneficia. Tiene la inteligencia y el ingenio para mejorar su vida, pero antes debe dejar de lado su carga emocional y liberarse de lo que lo agobia. Acepte un cambio positivo. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una mejora en su gestión financiera y laboral, así como mantener una reputación sólida, reforzará las cualidades que lo distinguen de cualquiera que intente competir con usted. Defienda sus principios y sea un líder que cumple sus promesas. Tome el camino correcto y el éxito llegará. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): haga a un lado sus diferencias y escuche lo que tienen que decir los demás. Mire el panorama general y reconozca lo que le conviene, luego determine qué necesita para participar. La vida puede complicarse, pero si evita procrastinar y toma el control marcando una diferencia positiva algo bueno ocurrirá. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): haga que sus acciones cuenten. No se deje atrapar en una batalla verbal; lo que marca la diferencia es lo que hace. El camino a la libertad pasa por la superación personal, los viajes, conectar con alguien de su pasado y dejar ir aquello que lo frena. Siga a su corazón y persiga sus sueños. El romance se ve favorecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mire a su alrededor y piense en las mejoras que le gustaría hacer en su entorno. Ordene para hacer espacio para explorar nuevos proyectos y planes, y mejorar su estilo de vida. Establezca un presupuesto y cúmplalo para evitar estrés y deudas no deseadas. Sea inteligente con su dinero y protéjase de enfermedades y lesiones. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): quizás quiera replantearse sus suscripciones, gastos e inversiones. Analice sus opciones y confronte a quién y a qué le está causando problemas financieros. Si comparte gastos o si ha asumido responsabilidades financieras que no le corresponden surgirá una conversación intensa. Enfrente y ofrezca alternativas a cualquiera que atente contra su generosidad. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): su actitud y acciones aceleradas generarán fricción si no están sincronizadas. Sea consciente de todos los aspectos de una situación. Es fundamental no juzgar a los demás, pero tampoco tomar decisiones que los complazcan a su costa. Mantenga el control y haga cambios para protegerse de que alguien se aproveche de usted. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un descanso a mitad de semana y haga algo que lo haga feliz: un día de spa o participar en un evento que le ayude a comprender algo que le interese. El progreso personal, pasar tiempo con alguien a quien ama o visitar un lugar que le brinde paz o consuelo pueden ser inspiradores. El romance está en las estrellas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.