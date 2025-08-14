Horóscopo de hoy: día jueves 14 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mila Kunis, 42; Halle Berry, 59; Jackee Harry, 69; Steve Martin, 80.

FELIZ CUMPLEAÑOS: convierta sus conocimientos, virtudes y conexiones en algo nuevo y emocionante. La oportunidad de explorar una nueva vía para sus habilidades, talentos y conocimientos le ayudará a mejorar y reforzar su confianza en lo que puede, quiere y desea lograr. Deje ir las situaciones y personas que lo deprimen o lo frenan. Elija aprovechar al máximo cada día y viva la vida a su manera. Sus números son 5, 16, 22, 27, 34, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es amable, cortés y bondadoso. Es sincero y entretenido.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde sus pensamientos para sí mismo y evite un altercado emocional con alguien que conozca mientras socializa. Preste más atención a sus responsabilidades y menos a añadir cosas a su lista de tareas. La organización y la disciplina son necesarias para mantener su reputación. Una hoja en blanco le ayudará a evitar críticas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): aflorarán las emociones en asuntos domésticos y personales. Concéntrese en la paciencia, la amabilidad y el compromiso, y encontrará soluciones que lo acercarán al estilo de vida que desea y a las personas que más le importan. No pierda el tiempo con asuntos que escapan a su control. Siga a su corazón y haga aquello que le brinda felicidad. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una mente abierta lo mantendrá al tanto de las posibilidades. Investigue, observe y converse con personas que saben del tema, y descubrirá algo que le facilitará la toma de decisiones en la vida. Cambiar su rutina, centrarse en la salud y en el buen estado físico, y usar su inteligencia para afrontar situaciones incómodas le ayudará a gestionar cualquier situación que se le presente. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): antes de actuar analice cada ángulo, regulación o incertidumbre que prevalezca. Los cambios requieren su atención y perspicacia para asegurarse de que nadie lo lleve por el camino equivocado ni intente aprovecharse de usted. Aléjese de las sugerencias exageradas y evite asumir responsabilidades que no le corresponden. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tiene los medios para alcanzar el éxito, pero primero debe determinar qué significa eso para usted. Es hora de ser feliz y dejar que los demás se las arreglen solos. El tiempo apremia, y hablar es procrastinar si no acaba lo que empieza. Sea participativo y productivo, y deje que la disciplina lo conduzca a su destino. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): ofrézcase como voluntario, haga su parte y observe qué sucede. Las personas que conozca lo conducirán a nuevas posibilidades. Participe en debates, ofrezca sugerencias y demuestre sus habilidades. Crear redes de contactos y adaptar su experiencia a las tendencias lo llevará a un viaje fascinante. Preste atención, cuide a sus seres queridos, reflexione y participe. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): esfuércese al máximo cuando sea necesario emplear energía para hacer las cosas a tiempo y a su manera. Tome el control, haga lo suyo y deje de esperar a que alguien más intervenga y haga las cosas por usted. Cuide mejor su salud y bienestar, y perfeccione su estilo de vida para eliminar los excesos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe en eventos o pasatiempos que le ayuden a perfeccionar sus cualidades y a redefinir qué y cómo ofrece lo que más disfruta hacer. Los viajes, las reuniones y el crecimiento personal le ayudarán a descubrir qué le falta en la vida y cómo revertir las cosas que lo frenan. El amor y el romance están en las estrellas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un cambio despertará su imaginación e intereses. No permita que los gastos emocionales o los comportamientos autocomplacientes le hagan perder la oportunidad de reducir sus gastos generales para aliviar el estrés. Las mejoras en el hogar que pueda hacer usted mismo serán las más gratificantes. Invierta sabiamente en sí mismo y prosperará. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique más tiempo a cuidar y proteger lo que tanto le ha costado conseguir y menos tiempo a intentar impresionar a los demás con palabras duras o con la fuerza. Muestre compasión y comprensión, y entenderá lo que quieren y necesitan los demás para apoyar sus demandas. La vida se basa en la claridad, la honestidad y el libre albedrío, no en la conquista y exigencia. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tenga cuidado con las promesas. No ofrezca nada que no pueda cumplir. Un cambio en casa puede ahorrarle dinero. Obtenga la autorización necesaria de sus seres queridos o de las autoridades competentes que exigen el cumplimiento de condiciones específicas antes de continuar. Hay a su alcance una oportunidad de ganar dinero. Amplíe sus ideas y ponga en marcha sus planes. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): pase menos tiempo analizando y hablando, y más tiempo haciendo. Lo que logre influirá en quienes lo rodean y en la reputación que está construyendo. Podría ser necesario un cambio para emprender un camino de aprendizaje y ampliar sus intereses, estilo de vida y planes a largo plazo. El crecimiento personal, los eventos sociales y el romance se ven favorecidos. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.