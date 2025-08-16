Horóscopo de hoy: día sábado 16 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Cameron Monaghan, 32; Steve Carell, 63; Angela Bassett, 67; Madonna, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: establezca estándares, gestione sus emociones y evite mezclar negocios con placer. Se beneficiará más si es curioso, aprende y prueba diferentes maneras de usar sus habilidades para reforzar su capacidad de liderar con clase y la esperanza de un futuro mejor. Preste atención a cómo se ve y a cómo se siente, y reserve tiempo para el placer, el descanso y la realización personal. Un cambio positivo requiere una transformación audaz. Sus números son 2, 14, 23, 25, 32, 35, 43

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es comprensivo, cambiante y atractivo. Es influyente y compasivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en lo que es importante para usted. El tiempo, el dinero, las relaciones y la socialización, mientras pone cada aspecto de su vida en perspectiva, le darán una idea de cuánto se ajusta su felicidad a sus expectativas. El equilibrio es la clave, junto con la gestión del dinero y la eliminación de preocupaciones innecesarias. Aprenda a confiar en sus instintos y a seguir a su corazón. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga la estabilidad. Evite las tácticas de persuasión que puedan llevarlo a dar un salto de fe que podría resultar en una pérdida. Preste más atención a cómo se ve y en dónde vive. Haga espacio para mejoras en su vida personal y establezca una rutina que prometa beneficios tanto físicos como económicos. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): al tratar con sus seres queridos inclínese por la amabilidad. Una actitud positiva tiene una influencia más efectiva en los demás. Evite dejar que sus emociones afloren, ya que esto puede causar problemas al manejar información sensible. Antes de hacer cambios en su hogar busque la aprobación de quienes viven con usted o le alquilan. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la ira lo llevará al arrepentimiento. Antes de señalar a alguien reúna los hechos. Analice sus motivos y lo que espera a cambio de lo que hace. La vida es complicada, pero las soluciones pueden ser sencillas si elige ser honesto e íntegro. Elija su hogar y la superación personal en lugar de intentar cambiar a los demás. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tómese su tiempo sin importar quién lo esté presionando o incitando a actuar con prisa. Depende de usted gestionar cada situación para mantener su estatus. Sus habilidades rendirán mejores resultados si es quien decide qué usar y cuándo para obtener el impulso y el éxito que busca. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la paciencia le evitará un error emocional. Guárdese sus pensamientos para sí mismo. Preste atención a sus finanzas y a cómo fluye el dinero. Con algunas maniobras extra puede reducir sus gastos generales o aumentar sus ingresos. Cualquier proyecto que emprenda dará sus frutos. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): prepare el terreno para el cambio y haga lo que sea necesario para mejorar su salud y bienestar. No se predisponga innecesariamente al fracaso. La preparación marcará la diferencia, así que no escatime en investigación, aprendizaje, preguntas y modificaciones que respalden sus acciones. Lo que hace es más importante que lo que dice. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ocúpese de sus asuntos y pase a algo que lo entusiasme. El tiempo es oro, y pasarlo con alguien con quien disfruta marcará la diferencia en cómo se desarrolla su día. Mimarse o renovar su imagen aumentará su autoestima y le dará la confianza para ser el centro de atención. El romance se ve favorecido. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): presiónese para resolver asuntos pendientes. Las mejoras en el hogar que le ayuden a organizarse y a reducir gastos generales lo tranquilizarán y lo animarán a incorporar a su rutina aquello que lo hace feliz. Viva la vida a su manera, aprenda de la experiencia y encontrará su lugar. El cambio empieza con usted. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a lo que sucede a su alrededor. No todos estarán de su lado ni velarán por sus intereses. Verifique la información antes de compartirla. Proteja su reputación a toda costa. Son evidentes las oportunidades de asociación, pero antes de participar en cualquier empresa conjunta o inversión será necesaria una evaluación exhaustiva. El romance se ve favorecido. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): observe, vea y haga lo que pueda para que sucedan las cosas. Considere lo que más lo entusiasma y vaya en esa dirección. Participe en conversaciones y vincúlese con quienes van en una dirección similar. Invierta más tiempo en su entorno, sus cualidades y sus aspiraciones. Ponga su energía en sus promesas y cúmplalas. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): dedique menos tiempo a forzar el cambio y más a definir lo que más le importa. Concéntrese en su apariencia personal, salud, alimentación y en posicionarse para lo que quiere lograr. Asista a eventos que le ayuden a ampliar sus contactos y las habilidades para satisfacer sus necesidades. El romance se ve favorecido. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.