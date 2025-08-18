Horóscopo de hoy: día lunes 18 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Madelaine Petsch, 31; Andy Samberg, 47; Edward Norton, 56; Robert Redford, 89.

FELIZ CUMPLEAÑOS: únase a personas que trabajan para alcanzar un objetivo similar. Guarde para sí mismo sus planes hasta tener todo en su lugar y esté listo para empezar. Sus acciones y palabras tienen importancia y marcarán la diferencia cuando intente enseñar o convencer a otros para que acepten y utilicen el conocimiento que ofrece. Lidere el camino y siga su progreso a medida que se desarrolla. Sus números son 7, 14, 21, 23, 25, 36, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es comunicativo, innovador y disciplinado. Es inteligente y entusiasta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si se esfuerza más allá de sus posibilidades físicas o financieras surgirán problemas domésticos. Sea disciplinado, controle cualquier situación que enfrente y ofrezca alternativas innovadoras que se adapten mejor a sus necesidades. El cambio empieza con usted, así que no permita que nadie altere sus planes. La ira no sirve de nada; mantenga la calma y el control, y haga lo que sea mejor para usted. **

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): por ahora, guarde para sí mismo sus ideas y sentimientos. La observación es su mejor aliada y si tiene paciencia le mostrará el camino a seguir. Explore sus opciones y resista la tentación de comprar algo que no esté dentro de su presupuesto. Ahórrese el dolor de pagar por un error innecesario. Confíe en su juicio. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): participe en algo que le interese y cambiará su perspectiva sobre la existencia, el amor y cómo se siente con respecto a su estilo de vida, su hogar y su comunidad. Tómese un tiempo para investigar las posibilidades y descubrirá que tiene más opciones de las que pensaba inicialmente. Es hora de vivir la vida a su manera. Su felicidad es su responsabilidad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): antes de dar el visto bueno a cualquier propuesta escuche atentamente y analice la información que recibe, así como el costo, el tiempo y el esfuerzo necesarios. Los excesos causarán problemas. Replantee su estrategia, elimine lo que no necesita y siga adelante con confianza. Establezca pautas para asegurar que sus planes se desarrollen sin contratiempos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): elija cómo utilizar sus recursos para progresar. Acérquese a personas que comparten sus inquietudes. Un cambio lo conducirá a nuevas conexiones. Permita que su experiencia lo guíe en situaciones que revelen tanto promesas como obstáculos. Póngase en una posición donde sea necesario tanto dar como recibir, y encontrará el éxito. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si alguien de su entorno implementa un nuevo plan que afecte su estilo de vida o a su espacio sentirá la tentación de adaptarse o modificar sus costumbres. Preste atención a los cambios en sus gastos. Es mejor no ignorar lo que sucede a su alrededor. Sea generoso con su tiempo y las oportunidades se le presentarán. Actualice su apariencia. Se ve favorecido el crecimiento personal. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ya era hora de un cambio. Asista a un seminario o investigue un pasatiempo que le interese. El descubrimiento es crucial para forjar su futuro. Acérquese a grupos que le ofrezcan ideas para implementar lo que descubra en su rutina diaria. No permita que lo domine la tentación ni que la complacencia pueda más que usted. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): hable menos y haga más. Lo que cuenta es lo que logre. Manténgase abierto y sea objetivo al lidiar con influencias externas. No limite sus posibilidades para complacer a los demás cuando es usted quien debe estar contento con lo que sucede. Si no prevalecen la honestidad y la disciplina, las emociones, el dinero y los acuerdos entrarán en conflicto. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dedique más tiempo a perfeccionar sus habilidades, mejorar su entorno y resolver cualquier problema de relación que esté latente. Tome el control, exponga los hechos y ofrezca soluciones, y se convertirá en la persona a la que todos acuden en busca de ayuda. Cumpla sus promesas, haga el mejor trabajo posible y disfrute de las recompensas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): llamarán su atención quienes adoptan teorías opuestas, lo cual puede ser revelador y a la vez decepcionante. Mantenga la mente abierta, pero cuando no esté de acuerdo con alguien no dude en exponer los hechos. No espere que todos sean directos u honestos con usted. Prepárese para tomar las medidas necesarias para mantener su reputación y protegerse de los estafadores. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): diga lo que piensa. Negocie hasta conseguir lo que quiere y no dé nada ni a nadie por sentado. Dedique tiempo y esfuerzo a proteger y preservar lo que ha construido, y no tendrá remordimientos ni sorpresas indeseadas. Un cambio en su hogar parece prometedor y probablemente conduzca a una mejora en las relaciones. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los asuntos emocionales requerirán disciplina y moderación. Sea un observador amigable mientras calcula la mejor manera de mantener su situación actual, lo que le permitirá construir un estilo de vida que se adapte mejor a sus necesidades a largo plazo. La paciencia y la sincronización son cruciales si quiere salir victorioso. El amor y el romance, junto con las ganancias personales, son predominantes. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.