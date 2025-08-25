Horóscopo de hoy: día lunes 25 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Blake Lively, 38; Billy Ray Cyrus, 64; Tim Burton, 67; Elvis Costello, 71.

FELIZ CUMPLEAÑOS: escuche, observe e inicie un movimiento espontáneo para combatir cualquier cosa que no le parezca bien o no encaje en sus planes. Su misión es tomar el control y la responsabilidad de sus decisiones y los resultados. No permita que otros llenen su carnet de baile. Diga no a las exigencias inapropiadas para asegurarse de tener tiempo para atender sus necesidades y deseos esenciales. Está bien priorizarse. Sus números son 4, 11, 22, 26, 31, 39, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es curioso, diligente y franco. Es persistente e imaginativo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): apóyese en sus recursos para encontrar hechos y soluciones. Es evidente un cambio en su forma de invertir y de ganarse la vida. Un evento inesperado lo sorprenderá, pero no hay mal que por bien no venga. Las asociaciones, el establecimiento de contactos y las ganancias personales están en auge. No reaccione de forma exagerada ante las situaciones domésticas; adopte una actitud resolutiva y deje atrás aquello que lo frena. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): busque lo bueno en todos y en todo. Un enfoque pesimista o terco le traerá problemas. Controle las situaciones con una actitud positiva, obtendrá apoyo y marcará la diferencia. La vida es más que la perfección o salirse siempre con la suya. Establezca su posición, pero no fuerce su voluntad, y algo bueno surgirá. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): prepárese para el éxito. Socialice, establezca contactos y promuévase ofreciendo sus habilidades y experiencia a quienes quiere o necesita impresionar. Predique con el ejemplo, y algo bueno ocurrirá. El crecimiento personal, las mejoras domésticas y las experiencias únicas fomentarán asociaciones más sólidas. Explore y exprese sus pensamientos. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): lidere sin forzar. Captar la atención de quienes ya forman parte de su equipo le ayudará a construir una base sólida. Un enfoque creativo para administrar el dinero, elaborar presupuestos y llevarse bien con los demás estará directamente relacionado con su desempeño. Invierta más en sí mismo, en sus habilidades y en sus sueños. El buen estado físico y la salud se ven favorecidos. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aproveche sus recursos y avance con confianza. Tiene mucho que ganar si está abierto a sugerencias, usa su creatividad para expandir sus intereses y acepta las sugerencias, los cambios y las contribuciones de quienes quieren formar parte de sus planes. El amor se ve favorecido y es probable que conozca personas que compartan sus intereses. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): asigne su dinero a algo que contribuya a su crecimiento personal, a la acumulación de riqueza y a conectar con personas que puedan ampliar su perspectiva sobre cómo hacer que su dinero rinda más o trabaje mejor para usted. Un gesto amable o romántico puede generar una sensación de responsabilidad y seguridad, ayudándole a poner su vida y su futuro en perspectiva. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): no se deje llevar por los dramas de nadie. Ahórrese disgustos, salve su reputación y mantenga su posición. Enojarse o molestarse solo empeorará las cosas, así que distánciese y haga algo que aporte valor a su vida en lugar de dolor o arrepentimiento. Concentre su energía en generar riqueza y fomentar un estilo de vida saludable. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): viva, aprenda y experimente pasatiempos que le ayuden a crecer emocionalmente. Priorice sus necesidades físicas y ponga en segundo plano sus convicciones intelectuales para evitar un altercado con alguien que no siente lo mismo que usted. Todos tienen derecho a la libertad de pensamiento. Sea lo mejor que pueda ser. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): primero ate los cabos sueltos y experimentará un cambio de actitud que mejorará su día. Combine negocios con placer, haga contactos y socialice, y comprenderá mejor las opciones de estilo de vida que le interesan. Un compromiso con alguien especial lo llevará a hacer planes que requieren un presupuesto e investigación. El romance está en las estrellas. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): evalúe su tiempo y las peticiones de los demás, y evite asumir demasiadas responsabilidades. Alguien se aprovechará de usted o intentará apropiarse de algo que le pertenece. Cree oportunidades y siga adelante en secreto con sus planes para protegerse y proteger aquello que le pertenece por derecho. Priorice su salud. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): está en el camino del crecimiento y las ganancias. Analice sus opciones, establezca un presupuesto y sea implacable en su búsqueda de la excelencia. Su inteligencia se agudiza y su deseo de éxito le dará la resistencia necesaria para vencer a cualquier cosa o persona que se interponga en su camino. Hay mejoras personales y profesionales a su alcance. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): amplíe sus intereses, amistades y conocimientos a través de eventos de establecimiento de contactos y descubrirá nuevas maneras de aprovechar sus habilidades y experiencia. Reconozca cuándo alguien está celoso o usa la manipulación emocional para frenarlo. A veces, quienes más deben ser vigilados son aquellos que usted menos espera. Mantenga los ojos bien abiertos y proteja sus secretos. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.