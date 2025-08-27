Horóscopo de hoy: día miércoles 27 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Kayla Ewell, 40; Aaron Paul, 46; Sarah Chalke, 49; Chandra Wilson, 56.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dedíquese a lo que desea y avance con brío y energía. Depende de usted hacer que las cosas sucedan y asumir la responsabilidad de su posición y felicidad, y de mantenerse al día con el mundo que lo rodea. Menos quejas y críticas, y más afirmaciones positivas le ayudarán a ganar respeto y apoyo a la vez que crea una visión que lo entusiasme y lo promueva como un hábil líder de opinión. Sus números son 3, 12, 17, 25, 31, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intuitivo, enérgico y complaciente. Es práctico y encantador.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): una mente despejada y una actitud disciplinada superarán los obstáculos que se interpongan en su camino. Haga una lista de tareas y póngase manos a la obra. Comience a trabajar y proceda con practicidad y la intención de terminar lo que empieza. Su capacidad de involucrarse y completar tareas determinará su estatus y reputación entre sus colegas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención. No permita que lo distraiga lo que hagan o digan los demás. Si quiere que los demás le correspondan es necesario que cumpla sus promesas. La comunicación efectiva es esencial para asegurarse de trabajar en sintonía con los demás. Lograr aquello que se proponga requerirá coordinación y cooperación. Trabaje con rapidez y eficiencia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): accione el botón de reinicio y redirija su energía para obtener los mejores resultados. Utilice sus habilidades físicas y mentales para llevar a cabo lo que quiere lograr. Acepte el cambio con valentía, preguntas y una actitud adaptable. La forma en que maneja cada situación que enfrenta es lo que marca la diferencia. No deje piedra sin mover ni potencial sin desarrollar. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): evite el caos centrándose en lo esencial. Mantenga simples sus planes y mantenga su presupuesto. El equilibrio marcará la diferencia en el resultado de cualquier cosa que emprenda. No permita que la ira nuble su día impidiendo el progreso. Un cambio físico le dará tiempo y atraerá a alguien que tenga algo que aportar. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): convierta cada encuentro y experiencia en una búsqueda educativa. Cuanto más sepa, más fácil será avanzar en sus propósitos. No espere a que alguien más recoja los pedazos y huya. Está más capacitado de lo que cree para convertir sus ideas en algo tangible. Actualice su imagen y viva sus sueños. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): disfrute de un descanso entre semana con amigos. Una actividad social aumentará su confianza y energía, lo que le permitirá cumplir con sus expectativas a medida que avance la semana. La interacción es clave para la estimulación mental y para estar al día con las tendencias. No comparta sus secretos, pero hable con pasión sobre la vida y su visión. El beneficio personal es evidente. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga una vida sencilla, asuma sus responsabilidades, escuche atentamente y opte por la practicidad, la paciencia y la amabilidad. Sus decisiones de vida influyen en el resultado, y asegurarles a los demás que es confiable será una plataforma donde mostrar lo que tiene para ofrecer. Haga que su principio rector sea la equidad y avance con una mentalidad positiva. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no ponga en riesgo su posición prometiendo lo imposible. Ser directo es esencial si quiere construir una base sólida para su visión. Cuestione lo que escucha, recapitule lo que ve y aléjese de todo lo que parezca irreal. Ahora no es momento de crear problemas, sino de calmar las aguas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): mantenga el control. Su aporte es necesario para desarrollar adecuadamente su visión. El poder reside en su capacidad de capear las tormentas. Lo que diga y haga tendrá un efecto en sus resultados financieros y en su capacidad de llevar a cabo sus planes. El amor y la superación personal se ven favorecidos. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no juegue con fuego ni permita que la espontaneidad lo conduzca al desastre financiero. Busque oportunidades que aprovechen sus capacidades físicas y mentales, y modifique sus planes para satisfacer sus necesidades. Si no cultiva sus relaciones o no mantiene un estilo de vida y un hogar eficientes surgirán problemas domésticos. No deje nada al azar ni en manos de otros. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): está en una buena racha; deje que el impulso lo conduzca hacia adelante sin demoras. Tome las decisiones en lugar de permitir que las influencias externas interfieran con su ritmo y su capacidad de cumplir lo que se promete a sí mismo y a los demás. La inteligencia y la integridad marcarán la diferencia en una situación competitiva. La superación personal impulsará su orgullo y atraerá atención positiva. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si le falta ingenio se sentirá inestable. Cuando surjan dudas, investigue a fondo y prepárese para aquello que se le presente. No permita que nadie lo domine ni lo supere. El establecimiento de contactos, las llamadas de promoción y presentar su potencial con innovación y realismo lo conducirán al éxito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.