Horóscopo de hoy: día domingo 31 de agosto para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Sara Ramirez, 50; Chris Tucker, 54; Zack Ward, 55; Richard Gere, 76.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tómese el tiempo necesario para analizar cada aspecto de cada situación y agote sus opciones. No permita que nadie le dicte qué hacer a continuación, solo usted puede tomar esa decisión. Tiene a su favor más de lo que cree, y con la mentalidad adecuada, descubrirá el camino que lo llevará de la lluvia al sol. Confíe y crea en sí mismo, y prosperará. Sus números son 8, 15, 23, 28, 32, 34, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, complaciente y confiable. Es reflexivo y discreto.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): cree alianzas, comparta información, aprenda de esas experiencias, y comprenderá cómo conseguir lo que quiere. Un cambio en su horario lo preparará para una aventura. Viajes cortos, reencontrarse con viejos amigos y revivir sueños cambiarán su perspectiva y su rumbo. El bienestar personal y el romance están en auge. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea preciso con lo que le importa, pero también esté dispuesto a ceder. El equilibrio, la integridad y sentirse bien con un acuerdo al que llegue marcarán la diferencia en cómo se siente consigo mismo y con quienes trata hoy. Siga avanzando hacia un lugar en el que se sienta cómodo, un lugar al que pueda llamar hogar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): cíñase al guión. Si continúa indeciso o cambiando su historia, perderá la confianza de quienes lo apoyan. Dar, compartir y cuidar van de la mano con el éxito. Sea la mejor persona y haga que quienes lo rodean se sientan bien consigo mismos, y algo espectacular llegará a usted. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no se deje atrapar por el fuego cruzado. Evite las situaciones volátiles o a quienes exhiben un comportamiento inapropiado. Un cambio de estilo de vida que fomente la paz mental, la sencillez y la dignidad le ayudará a encontrar un lugar mejor. Deje ir lo que ya no le funciona y empiece a bailar al ritmo de su propio tambor. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): comprométase con lo que le apasiona y con quién lo emociona. Tiene mucho que ganar si se prepara para un día lleno de personas, lugares y pasatiempos que lo hagan feliz. Los eventos sociales, los viajes y el reencuentro con viejos amigos que extraña le alegrarán el día. Elija la simplicidad sobre la complejidad y siempre tendrá éxito. El romance se ve favorecido. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): antes de empezar tenga en cuenta el resultado. Querer es poder, pero usar los mejores recursos es la clave para tomar la decisión correcta. Tome la iniciativa para adaptar su entorno a sus necesidades y le será mucho más fácil alcanzar sus metas. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): una súplica apasionada le dará resultados extraordinarios. Alce la voz y su clamor persuasivo será escuchado. Un enfoque enérgico hacia sus responsabilidades y un uso eficiente de su espacio le facilitarán la vida, dejándole más tiempo para disfrutar con amigos, seres queridos y familia. Un cambio de planes lo llevará a un encuentro interesante e inesperado. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): cuide mejor de su bienestar mental y físico. No deje que el estrés se filtre en aspectos de su vida que requieren sentido común y atención inmediata. Dé un paso atrás, observe el panorama general y haga cambios solo cuando sea necesario y práctico. Un enfoque innovador para el aprendizaje, el crecimiento y los cambios positivos en su estilo de vida darán sus frutos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): disfrute de los momentos que importan. Comparta sus experiencias, pensamientos y sentimientos. Concéntrese en dar lo mejor de sí mismo y en ayudar a quienes lo rodean a cumplir sus expectativas. La disciplina y la creatividad le ayudarán a dejar una huella imborrable que moldeará su vida. Acepte el cambio y conviértalo en algo que lo beneficie. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): simplifique su vida. No permita que las situaciones lo lleven a un enfrentamiento con alguien que marca una diferencia positiva en su estilo de vida. Rodéese de personas útiles que le ofrezcan buenos consejos y apoyo. Hay oportunidades románticas. La ira es una pérdida de tiempo. Considere opciones saludables y adapte su estilo de vida a sus necesidades. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acérquese a quienes puedan ayudarle y tendrá una idea de qué y cómo puede invertir eficientemente en su futuro. Adaptarse a los nuevos tiempos lo mantendrá un paso por delante de cualquier competencia que encuentre. Sea audaz y valiente, y se beneficiará de esforzarse al máximo para destacar. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tenga cuidado con lo que firma o a quién le hace promesas, y evitará que otros se aprovechen de usted. La amabilidad es una bendición, pero también una vulnerabilidad si se afana por complacer. Reconozca su valor y establezca límites con quienes buscan aprovecharse de usted. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.