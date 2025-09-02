Horóscopo de hoy: día martes 02 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zedd, 36; Salma Hayek, 59; Keanu Reeves, 61; Mark Harmon, 74.

FELIZ CUMPLEAÑOS: relájese antes de accionar el botón de reinicio. Calcule cuánto tiempo y dinero le tomará iniciar cambios que hagan su vida más cómoda y práctica a un precio accesible. Consulte con expertos, desarrolle un plan y minimice la posibilidad de errores. Es hora de explorar y perfeccionar los conocimientos y las habilidades que necesita para avanzar. Use su imaginación, sea creativo y gestione su presupuesto con prudencia. Sus números son 7, 19, 28, 33, 35, 46, 49.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, enérgico e intuitivo. Es activo y consciente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): revise la letra chica. Nada será lo que parece. Está bien cambiar de opinión y dar marcha atrás si evita comprometerse precipitadamente. Concéntrese en su interior, preste atención a sus necesidades y evite discusiones intensas con personas que no comparten su perspectiva o enfoque. Los eventos sociales y las mejoras físicas se ven favorecidos. **

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): diga lo que piensa, ganará respeto y se asegurará de conseguir lo que quiere. La equidad es el mejor camino a seguir, así que no ceda para apaciguar a alguien que intenta intimidarlo. Amplíe su círculo de amigos e intereses y tendrá mayor libertad para perseguir aquello que le brinda mayor alegría. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): si tiene sus propios propósitos no se deje llevar por los planes de otros. Cambie las cosas; elija un camino que lo conduzca a la satisfacción. Asumir la responsabilidad de su felicidad elimina la posibilidad de que otros se aprovechen de usted. Concentre su energía en aprender, viajar y participar en actividades que le ayuden a administrar de manera eficiente su tiempo y su energía. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): manténgase cerca de casa y evite situaciones que puedan costarle caras en el plano físico o financiero. Reduzca al mínimo en lugar de extralimitarse. Minimice sus gastos y aproveche para ahorrar, invirtiendo en su crecimiento personal y reduciendo el estrés. Un enfoque innovador para equilibrar el trabajo y la vida personal le ayudará a combatir la depresión. Viva la vida a su manera. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no dé nada por sentado. Haga el trabajo de campo y consiga que las cosas sucedan. Sea quien marque el camino y exhiba sus talentos ante todos. Promocione con confianza y carisma, y atraerá a su público ideal. La disciplina, sumada a la imaginación creativa, atraerán a personas con ideas afines que buscan una salida original. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): acérquese a instituciones, agencias gubernamentales y a quienes puedan ayudarle con los asuntos necesarios para seguir adelante con sus planes. Actualizar su espacio o habilidades para adaptarlas a sus necesidades requerirá detalles específicos para reducir la probabilidad de enfrentar contratiempos o rechazos. Cumpla las normas y siga adelante. Aléjese de quienes usan y abusan. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): explore las posibilidades, pero no exagere. Los excesos pueden costarle caro o hacer que pierda el norte. Cree lo que sea esencial para su éxito y enfoque sus habilidades en esa dirección. Acérquese a quienes puedan brindarle información y experiencia que le ayuden a tomar mejores decisiones. El amor, el romance y el bienestar personal se ven favorecidos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ponga todo su esfuerzo en el trabajo, el dinero, la salud y el bienestar. Planifique estratégicamente su día y mantendrá el control sobre las posibilidades que se presenten. Diga no a quienes lo presionen para participar en algo que no le interesa. Haga lo necesario para vincularse con aquellos que puedan ayudarle a impulsar sus objetivos. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si está indeciso, deténgase, observe, escuche y vuelva sobre sus pasos hasta sentirse seguro de su decisión. Ocúpese de las tareas pendientes en casa y de los asuntos domésticos que requieran su atención. Si logra lo que es posible, se sentirá bien consigo mismo y con lo que ha conseguido. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): las mejoras en el hogar costarán más de lo previsto. Determine qué es necesario y cómo alcanzar sus objetivos a un precio asequible. Mantenerse en forma puede contribuir significativamente a un estilo de vida saludable e influir positivamente en su interacción con los demás. Ampliar sus intereses aumentará su popularidad. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio en su estilo de vida lo llevará por un camino emocionante. Siga a su corazón en una dirección que le permita aprovechar al máximo las habilidades que más disfruta. Diga no a quienes intentan usarlo en su beneficio y empiece a usar sus talentos para apoyarse y promocionarse. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): cuestione todo y a todos. Encontrar la información correcta y el momento oportuno requerirá precisión, detalle y una acción meditada. Contacte con quienes puedan contribuir a su causa. Gracias a las funciones de establecimiento de contactos surgirán oportunidades. No deje pasar la oportunidad de explorar nuevas posibilidades. Mantenga la mente abierta, pero no pierda de vista sus objetivos. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.