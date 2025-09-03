Horóscopo de hoy: día miércoles 03 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rita Volk, 35; Shaun White, 39; Omi, 39; Garrett Hedlund, 41.

FELIZ CUMPLEAÑOS: emprenda una dirección que satisfaga su alma. Rodearse de personas y situaciones que le brinden felicidad y lo hagan sentir cómodo consigo mismo y con el rumbo que está tomando le ayudará a impulsar sus propósitos y a sobresalir en nuevas y emocionantes direcciones. La expansión lo animará a crecer de maneras que nunca imaginó posibles. Concéntrese en las cosas y las personas que son importantes para usted. Es hora de vivir la vida a su manera. Sus números son 4, 11, 21, 27, 32, 41, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, sociable y persistente. Es complaciente y exigente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea moderado al intentar demostrar su valía a personas que no lo merecen. Sus mejores resultados vendrán de dedicar más tiempo a perfeccionarse y a mejorar su imagen y sus habilidades. Los eventos sociales o de establecimiento de contactos pueden aumentar su confianza y ponerlo en contacto con personas afines. Hay a su alcance un cambio financiero. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las actividades y eventos intelectuales serán su plataforma para brillar. Participe en conversaciones y descubrirá cuánto puede ofrecer y lo valioso que es. Haga un repaso de sus talentos y objetivos, y actualice su currículum. Es hora de abrirse camino hacia el estrellato. Muéstrese abierto, amable y tenaz en la búsqueda de lo que quiere. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): lo frenará un cambio de mentalidad debido a eventos adversos. Deje atrás cualquier situación decepcionante y reconozca que es mejor seguir adelante con una sonrisa y un paso alegre. Cree su propio escenario en lugar de convertirse en parte del objetivo de otra persona. Reemplace lo que no funciona con lo que sí. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una actitud optimista allanará el camino hacia nuevos comienzos. Ponga su energía en la transformación, no en la ira ni en el arrepentimiento. Es hora de crear la mejor versión de sí mismo y mostrar quién es para que todos lo vean. Sin esfuerzo no hay ganancia. Levántese y haga que las cosas sucedan, y descubrirá algo o a alguien especial. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): presione donde le ayude a acceder a lo que desea y no mire atrás. Es necesario un cambio, y depende de usted iniciar lo que quiera lograr. No permita que los tecnicismos se interpongan entre usted y sus sueños. Encárguese rápidamente de los aspectos legales, las normas y las regulaciones, y alcanzará sus sueños. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): disfrute de quién es, de lo que ha hecho y de lo que aún quiere lograr. Tener un plan establecido reducirá su ansiedad y lo animará a acelerar el ritmo para asegurar el éxito. No permita que la inconsistencia sea su perdición ni que los extraños lo confundan. Investigue y haga que las cosas sucedan a su manera. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): relájese y no permita que sus emociones o su temperamento se intensifiquen. Busque paz y tranquilidad en lugares que le brinden alegría. Quédese cerca de casa o encuentre su zona de confort dondequiera que esté. Si quiere evitar situaciones que tienden a intensificarse rápidamente tendrá que tomar las decisiones necesarias. Se favorece el crecimiento personal. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un poco de encanto le ayudará mucho. Aléjese de las personas irrazonables y de la presión innecesaria. Concéntrese en sus talentos, habilidades y objetivos, y descubrirá la mejor manera de realizar las tareas según sus especificaciones y sin interferencias. Un plan único cosechará el mayor crecimiento. Evite excederse física o financieramente. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): anhelará el cambio, pero no se haga cargo de más de lo que puede manejar. Escuche lo que dicen los demás, pero comprométase solo con lo que sea factible. Un cambio de perspectiva con respecto a algunos conocidos lo animará a explorar diferentes opciones de entretenimiento. No crea todo lo que escucha y consiga lo que quiere por escrito. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): actuar con prisas será contraproducente. Investigue a fondo cualquier actividad en la que planee participar para asegurarse de que se ajusta a su presupuesto y que los beneficios cumplan con sus expectativas. Un cambio en su rutina pondrá en marcha su mente y lo animará a ampliar su conocimiento sobre temas que le preocupan. El romance está en auge. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): siga adelante hasta estar satisfecho con los resultados. Tiene mucho que ganar si adapta el ambiente de su hogar a sus necesidades. Crear un espacio conveniente para lo que quiere lograr fomentará los resultados. Una estrategia inusual de mercadeo dará sus frutos. Es evidente el beneficio personal. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sea un líder, no un seguidor. Es inevitable que surjan problemas con alguien con quien interactúa, lo que cambiará sus sentimientos sobre el futuro de la relación. Tómese un descanso y replantee su próximo paso. Busque oportunidades para probar algo nuevo, pero no caiga en tácticas de presión que intenten quitarle su dinero. Confíe en sus instintos, no en información no verificada. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.