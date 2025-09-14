Horóscopo de hoy: día domingo 14 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Emma Kenney, 26; Dilshad Vadsaria, 40; Kimberly Williams-Paisley, 54; Robert Herjavec, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piénselo dos veces, recopile información y aléjese de las personas y situaciones que no se ajusten a sus planes. Tomar precauciones y medidas de seguridad antes que nada lo tranquilizará, haciendo más fácil llevar a cabo sus planes. Este año, las emociones estarán a flor de piel. Depende de usted determinar el resultado. Una actitud reservada y observadora lo beneficiará. Sus números son 5, 12, 23, 30, 37, 41 y 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es polémico, testarudo e independiente. Es ingenioso y analítico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): las situaciones emocionales requerirán toda su atención y disciplina. Establezca límites y reglas claras para protegerse de cualquiera que intente aprovecharse de usted. No pierda el tiempo en diferencias insignificantes ni en excesos innecesarios. Concéntrese en terminar lo que empieza y en ceñirse a su presupuesto. Priorice la actividad física y el romance. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): simplifique su vida; no comparta secretos ni datos personales. Evite hacer cambios innecesarios o involucrarse en los dramas de los demás. Amplíe sus conocimientos e intereses, y construya una base sólida para mostrar sus capacidades y mostrar que está disponible. Utilice su experiencia y contactos para avanzar en su carrera y aproveche su empuje y determinación para cumplir con los plazos. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a sus necesidades. Está bien priorizarse y disfrutar de un momento para usted. El descanso lo llenará de energía y lo animará a idear una manera eficiente de abordar cualquier área problemática de su vida. El crecimiento personal y la superación son excelentes puntos de partida para un nuevo camino. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una mente abierta despertará su imaginación con respecto a las mejoras en el hogar y en su vida personal. Elabore un plan que se adapte a su presupuesto y evitará excederse y gastar de más en cosas innecesarias. Una inyección financiera parece prometedora si solicita un puesto superior o vende artículos que ya no use. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): pase más tiempo en casa. Mejore su espacio para dar cabida a proyectos que aumenten su comodidad y conveniencia. La investigación y la preparación física harán que el proceso de las mejoras en el hogar sea más manejable y menos estresante. El tiempo que comparta con alguien especial los unirá más. Un compromiso que asuma fomentará la seguridad a largo plazo. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): mantenga sus emociones ocultas al tratar negocios o con personas en las que no confía. Establezca límites y metas que le ayuden a avanzar con la mínima interferencia. Dígale no a la tentación, a los excesos y a donar o gastar más de lo que puede permitirse. Mantenga una vida sencilla y un estilo de vida saludable. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reúna información, verifique los datos y elabore un plan asequible que le ayude a invertir más en su futuro. Aléjese de aquello que lo frena. Es hora de fortalecer su confianza y reconocer lo mucho que tiene para ofrecer, diversificando sus habilidades para adaptarse a puestos que le interesen. Se favorecen la socialización y el romance. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): asista a un evento propicio para conversar con personas que despierten su imaginación. La información que reciba lo orientará para combinar viejas ideas con las tendencias actuales. Es hora de explorar las posibilidades y ampliar sus cualificaciones y habilidades para satisfacer las demandas. Mantenga el impulso. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): manténgase abierto a la información, haga preguntas, hable con expertos y tome decisiones basadas en hechos. Reconozca los problemas y encontrará soluciones que pueden transformar su vida y acercarlo a sus seres queridos. Un reencuentro lo reconectará con alguien a quien recuerda con cariño. Exponga sus sentimientos y algo bueno ocurrirá. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): no permita que sus emociones le nublen la vista ni que lo lleven por el camino equivocado. Preste atención a lo que sucede a su alrededor, pero no confíe en la información de segunda mano. Una oportunidad de unir fuerzas con alguien que intenta lograr un objetivo similar puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero al compartir información y gastos. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si no le gusta lo que escucha, el costo de algo o lo que se espera de usted si participa; absténgase. Fíjese metas para incorporar actividad física, una dieta saludable y un presupuesto estricto. Asumir una carga financiera o emocional lo dejará con poco tiempo para usted y sus seres queridos. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): confíe en sus instintos, no en lo que escucha de terceros. Tome el camino que le parezca correcto, no el que siguen los demás. Es mejor no entrar en conflictos. Baile al ritmo de su tambor y no permita que las influencias externas lo tienten ni lo confundan. Las mejoras en el hogar costarán más de lo previsto. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.