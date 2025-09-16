Horóscopo de hoy: día martes 16 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Nick Jonas, 33; Alexis Bledel, 44; Amy Poehler, 54; Mickey Rourke, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: la oportunidad llama a su puerta; recíbala con gratitud. Mostrar respeto a los demás les da dignidad y la disposición a colaborar y ayudar. Un cambio de actitud en torno a la salud, las finanzas y la moral lo animará a ver todos los aspectos de lo que enfrente este año y a determinar qué es lo mejor para usted. Ponga su energía en la superación personal, ahorrar tiempo y dinero, y dedicarse a algo que lo apasione. Sus números son 7, 10, 18, 26, 32, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, independiente y sabe aprovechar las oportunidades. Es trabajador y perspicaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese y termine lo que empieza. No asuma demasiadas obligaciones ni reaccione exageradamente ante situaciones que puedan causar problemas en sus relaciones. Preste más atención a cómo se siente y esfuércese por canalizar su energía hacia una dieta saludable y un régimen de ejercicios regular. Únase a grupos que lo animen a llevar un estilo de vida activo. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): pase más tiempo trabajando desde casa. Demasiada actividad a su alrededor lo distraerá. Trabajar en equipo generará presión y desacuerdos. La confusión sobre eventos o actividades a las que quiere asistir lo hará dudar sobre qué hacer a continuación. Evite las discusiones con colegas descontentos. Cuide mejor su salud. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): guarde sus ideas hasta estar listo para continuar. Emprender una nueva aventura requerirá tiempo, dinero y establecer contactos con las personas adecuadas. Un cambio le indicará una nueva dirección y lo animará a adquirir conocimientos y certificaciones adicionales, u otras cualificaciones necesarias para alcanzar sus objetivos. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un enfoque abierto y honesto en asuntos personales y profesionales le ayudará a evitar discordias. Use su encanto e intelecto para persuadir a los demás de que apoyen sus planes. Un enfoque directo le dará una imagen de fuerza y control, haciendo que los demás se sientan cómodos y animándolos a colaborar y a convertirse en miembros del equipo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el trabajo duro dará sus frutos. Ya sea que se trate de mejoras personales o en el hogar, lo que haga se notará. Manténgase firme, siéntase orgulloso de lo que puede ofrecer, y a cambio recibirá más de lo esperado. Siga el camino más genuino para evitar que lo obliguen a hacer por los demás lo que debería hacer por usted. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no dé nada por sentado. Prepárese para ponerse manos a la obra y trabajar usted mismo. Siéntase orgulloso de lo que hace y las recompensas llegarán. La oportunidad de pasar tiempo con alguien con experiencia en sus áreas de deficiencia le será instructiva y lo animará a replantearse cómo quiere perseguir sus sueños. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): simplifique su vida y concéntrese en terminar las cosas a tiempo, así evitará discusiones con cualquiera que quiera hacerlo quedar mal. Mantenga los pies en la tierra y la mente enfocada en lo necesario y en la rapidez con la que puede lograr lo que se propone. Su atención a los detalles dará sus frutos. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): necesita un respiro. Dele un giro a su vida, redirija su energía hacia algo que lo entusiasme, y la situación cambiará. Protéjase de quienes buscan discusiones o le ofrecen tentaciones que puedan poner en peligro su carrera, reputación o salud. Priorice su bienestar y haga algo que le ayude a sacar lo mejor de usted. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cambie su entorno para hacer su vida más fácil y cómoda. Deje de preocuparse por lo que quieren, dicen o hacen los demás, cuando debería concentrarse en hacer lo mejor para usted. Equípese con los fundamentos necesarios para vivir una vida que lo haga sentir bien consigo mismo y esperar cada día con gratitud. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): salga y comuníquese con aquellas personas que comparten sus intereses. Lo que aprenda le ayudará a encontrar la mejor manera de mejorar su vida. Viajar, reencontrarse con personas de su pasado y prestar más atención a quienes más le importan le ayudará a poner su vida en orden y a concretar sus planes. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): hoy todo gira en torno a cómo gana y gasta su dinero. Limite sus gastos y reduzca sus costos fijos incorporando hábitos frugales a su estilo de vida. Busque trabajos mejor pagados, envíe currículums y establezca contactos con personas que compartan sus habilidades, y comprenderá quién está contratando y qué esperan de usted las empresas en el mercado actual. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): combine negocios con placer y amplíe sus contactos y su capacidad para progresar. La disciplina y el trabajo duro no son suficientes; también necesita aliados y el deseo de estar a la vanguardia de la tecnología más avanzada para aprovechar las nuevas oportunidades. Confíe en sus instintos, use su imaginación, y se le abrirán puertas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.