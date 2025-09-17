Horóscopo de hoy: día miércoles 17 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Patrick Mahomes, 30; Danielle Brooks, 36; Doug E. Fresh, 59; Kyle Chandler, 60.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año hable con confianza y ejercerá el poder. Creer en quién es, en lo que hace y en su postura sobre temas importantes determinará a quién atrae a su vida. Una mayor participación en grupos u organizaciones proactivas le ayudará a generar cambios. Comparta sus ideas y avance con entusiasmo. Aceptar algo novedoso conducirá a nuevas oportunidades. Sus números son 9, 14, 20, 27, 35, 41, 43.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es valiente, leal y competente. Es entusiasta y meticuloso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): explore y descubra lo que hay disponible, y haga todo lo posible por ampliar sus conexiones. Las actividades que lo mantengan en movimiento y en comunicación con personas que van en una dirección similar lo animarán a controlar la forma en que desea presentarse ante los demás. Establezca un presupuesto que le dé la libertad de perseguir los deseos de su corazón. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un momento para evaluar su vida y cómo puede aprovechar al máximo cada día. Aprenda a decir que no a quienes intentan convencerlo de vivir el sueño de ellos en lugar de perseguir el suyo propio. Diseñe su espacio y estilo de vida para asegurarse de encontrar la felicidad que busca. Viva la vida a su manera. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): busque maneras alternativas de expresarse y conectar con personas que comparten sus inquietudes. Participe en eventos y ofrézcase como voluntario para marcar la diferencia usando sus habilidades y contactos. Evite correr riesgos que puedan causar problemas domésticos o confusión con alguien que le importa. Los desacuerdos lo harán retroceder. Elija la paz en lugar de la discordia. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): puede pensar en grande, pero no permita que sus impulsos lo lleven a cometer errores. Elija con sabiduría sus proyectos y establezca un presupuesto que no comprometa su estilo de vida. Evite situaciones emocionales que puedan tentarlo o dificultar sus planes a largo plazo. La lealtad, el empuje y su imaginación le ayudarán a alcanzar sus objetivos. Es evidente una ganancia financiera. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el cambio empieza con usted. Revise sus planes para adaptarlos a sus necesidades. Cobrará impulso si se ciñe a un presupuesto y pide favores que le ayuden a llegar a su destino a tiempo y dentro de sus posibilidades. Tome el control de las situaciones que se le presenten. Lo que le ayudará a entrar en el círculo de los ganadores serán sus acciones. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): no se rinda; póngase en marcha. Tiene mucho que ganar si es directo, innovador y está abierto a asumir tareas que le ayuden a alcanzar sus objetivos. Póngase en contacto con las instituciones para asegurarse de tener su documentación en regla. Compensar en exceso a los demás lo frenará. Céntrese en los resultados, no en ganar popularidad. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dirija sabiamente su energía. Ayudar a una causa será inspirador y fomentará conexiones interesantes con personas que tienen algo que ofrecer. No se sienta presionado a donar dinero, su tiempo y sus habilidades brindarán resultados más fructíferos. Use sabiamente su espacio, organice una reunión o dedíquese de lleno a su crecimiento profesional, a obtener reconocimiento y a sentirse satisfecho. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): busque oportunidades para utilizar sus habilidades, pero no permita que en el proceso nadie se aproveche de usted. Dedique tiempo y esfuerzo a aquellos que saben apreciar y tienen la experiencia necesaria para entender la mejor manera de aplicar lo que ofrece. Ponga en práctica lo que más anhela. Acérquese a alguien con quien quiera reconectar. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): piense menos y haga más. Deje que sus acciones hablen por usted y obtendrá el mayor beneficio. Deje atrás el pasado y acepte el cambio; el resultado serán nuevos comienzos con personas más afines a aquello que lo hace feliz. Aproveche al máximo su día y superará sus expectativas. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): piense, investigue, espere el momento oportuno y evite dejarse engañar y poner sus esfuerzos detrás del sueño de otra persona. Busque oportunidades que coincidan más con lo que desea en la vida. Mantenga un perfil bajo, preste atención a lo que sucede a su alrededor y desarrolle un plan sólido y asequible que lo beneficie. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): diríjase hacia lo nuevo y emocionante, pero no se precipite ni finalice nada sin antes evaluar a fondo las posibilidades y la probabilidad de éxito. Comparta lo que le gusta y lo que no con alguien a quien ama y haga planes para desarrollar una relación que requiera confianza y compatibilidad. Adaptar su espacio a sus necesidades es una buena opción. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): resuelva rápidamente los problemas de relación para evitar que las situaciones se vuelvan inmanejables. Utilice su inteligencia, busque puntos en común y proponga un plan que fomente la compatibilidad. Una actitud positiva y la disposición a ceder le ayudarán a resolver cualquier diferencia que encuentre. No pague por los errores de los demás. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.