Horóscopo de hoy: día domingo 21 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alfonso Ribeiro, 54; Nancy Travis, 64; Bill Murray, 75; Stephen King, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: establezca altos estándares y expectativas. Aléjese de las exigencias demasiado comprometedoras y siga un camino que lo conduzca a lo que sea esencial para usted y le permita avanzar. Mantenga a distancia la negatividad y las situaciones conflictivas. Su fuerza reside en creer en usted mismo y tomar las riendas de la situación. Este año puede lograr mucho si pone a prueba su inteligencia y hace lo que más le convenga. Sus números son 6, 14, 23, 26, 35, 39, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es productivo, atractivo e ingenioso. Es posesivo y sincero.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dirija su energía con sabiduría. Aclare sus dudas antes de hacer acusaciones. Reaccionar de forma exagerada, asumir demasiadas responsabilidades o hacer promesas poco realistas le traerá problemas. Reflexione, evalúese y considere qué puede hacer para dar lo mejor de sí mismo. El día de hoy se trata de crecimiento personal, superación y de hacer algo notable con su exceso de energía. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): rinda homenaje a quién es, a cómo se presenta y a lo que tiene para ofrecer. Salga, exhiba sus virtudes y cautive a quienes encuentre en su misión de explorar nuevas posibilidades. La participación en actividades o eventos sociales ampliará su autoestima y le permitirá conectar con alguien interesante. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): analice las situaciones y deje huella. Tome la iniciativa y sáquele el máximo partido. Hable con el corazón y deslumbrará a quienes quiera conocer mejor. Aléjese de la negatividad y de quienes lo deprimen. Prepárese para un cambio de estilo de vida que lo inspire y lo ayude a recuperar su máximo rendimiento. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): reorganice su agenda para que su día transcurra sin contratiempos. No espere que todos estén de acuerdo con usted ni que lo prioricen. Evite entrar en debates sin sentido. Prestar atención a cómo se siente, a su aspecto y a lo que aprende, lo conducirá a la superación personal. Al tratar con normas, reglamentos o instituciones no deje nada al azar. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): participe en conversaciones que le ayuden a obtener respuestas. Asista a una reunión, conferencia o feria comercial que le permita conectar los puntos. Una vez que se sienta seguro de tener la información clara y sus contactos establecidos, podrás tomar decisiones que le den tranquilidad. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): confíe en sus instintos y siga adelante. Conéctese con personas afines que puedan contribuir a sus planes. Manténgase abierto a sugerencias y dispuesto a utilizar sus talentos, habilidades y deseos para hacer realidad sus sueños. Su visión de futuro y poner manos a la obra lo conducirán a la meta. Aléjese de las situaciones poco saludables. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): el encanto, la inteligencia y la perseverancia en sus planes le permitirán hacer cambios en su estilo de vida. Se presentan nuevas oportunidades de crecimiento y progreso, y las entrevistas para nuevos puestos están al alcance. Aproveche el día de hoy con energía y vigor, y progresará. No deje que la inseguridad lo lleve a cambios físicos innecesarios; es perfecto tal como es. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): sea un ejemplo a seguir, respete las reglas, haga lo mejor que pueda y ayude a quienes se quedan atrás. Los viajes, las reuniones o las actividades educativas serán intensos, pero las recompensas valdrán la pena. Sonría con entusiasmo y no permita que nadie lo convenza de entrar en un debate acalorado. Elija la paz sobre la discordia. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): inicie el cambio y avance. Evalúe su situación e incorpore actividades que le brinden más alegría a su rutina diaria. Un enfoque innovador para promocionar lo que ofrece lo diferenciará de la competencia. Es su momento de brillar. Deje atrás la negatividad y reemplácela por una actitud positiva. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): permita que su corazón lo guíe. Escuche, sea paciente y preciso, y avance con los asuntos que requieren su atención. Muestre preocupación, pero no pague por los errores de los demás. Una conversación abierta y honesta le ayudará a resolver problemas y a tranquilizarse. Evite los actos espontáneos cuando lo necesario sean la investigación y la precisión. Concéntrese en su salud, bienestar y prosperidad. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga toda su energía en su búsqueda del éxito. Invierta tiempo y esfuerzo en progresar. Mejore sus habilidades y cualificaciones para mantenerse al día con los avances de su sector, lo que puede llevarlo a reevaluar cómo utiliza sus cualidades o cómo aprovechar sus conocimientos para algo nuevo y emocionante. Acepte el cambio en lugar de temer lo que viene. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): recurra a quienes sabe que pueden ayudarle o preséntese a alguien que pueda. Muestre entusiasmo y dedicación, y atraerá interés y sugerencias que le ayudarán a avanzar. Evite hacer cambios precipitados. El tiempo juega a su favor, y observar y escuchar a los demás le ayudará a tomar mejores decisiones. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.