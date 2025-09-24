Horóscopo de hoy: día miércoles 24 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ben Platt, 32; Spencer Treat Clark, 38; Erin Chambers, 46; Nia Vardalos, 63.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año guarde para sí mismo sus pensamientos, planes y secretos, y prosperará. Tiene mucho que perder si confía en las personas u organizaciones equivocadas. Proteja su hogar, sus derechos y sus posesiones. Aléjese de proyectos conjuntos, gastos compartidos y de hacer cambios insustanciales o que dependan de otras personas. Haga recortes en todos los aspectos de su vida y se liberará del estrés y la preocupación de cargar con demasiada responsabilidad. Sus números son 4, 19, 26, 34, 36, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, progresista y locuaz. Es cautivador y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si quiere lograr lo que se propone, reprima su retórica combativa y fogosa. Su fuerza reside en su capacidad de lograr resultados, no en sermonear ni dejar que lo domine el drama emocional. Elija bien sus palabras y esfuércese por cumplir sus promesas. Actúe con positividad, sea amable y siga adelante. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): preste atención a la forma en que se ve y a cómo se siente. Confíe en sus instintos, no en lo que otros intenten convencerlo de hacer. Invierta más energía, reflexión y acción en sus relaciones significativas, y dedique más tiempo a cultivar lo que está logrando, tanto personal como profesionalmente. Implemente mejoras en el hogar que le faciliten la vida. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): póngase manos a la obra. Utilice su inteligencia y sus conexiones para desarrollar un plan e implementar cambios basados en sus hallazgos. Ponerse en contacto con personas cuyas opiniones valora le ayudará a tomar decisiones informadas. No limite sus posibilidades porque alguien cercano no pueda decidir su propio camino. Siga a su corazón y no mire atrás. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): salga y haga algo que lo motive a verse y a dar lo mejor de usted mismo. Un encuentro apasionado o emotivo con alguien cercano requerirá inteligencia y paciencia. Esté dispuesto a ceder si eso ayuda a completar las tareas a tiempo. Un cambio de imagen o un poco de mimo pueden revitalizarlo. El romance está en las estrellas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): manténgase alerta. Los problemas en casa se acumularán si permite que interfieran sus emociones y su orgullo. Sea un buen oyente y ofrezca sugerencias originales que fortalezcan su relación con quienes más le importan. Cambie solo lo necesario. No es imprescindible asumir la carga de otra persona; la amabilidad y las recomendaciones son suficientes. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tenga cuidado con lo que acepta; las transiciones no serán como han sido descritas. Es mejor mantener el control de los cambios que se avecinan en lugar de dejar que alguien más decida por usted. Concentre su energía en recopilar información y determinar la manera más efectiva de manejar los asuntos en el menor tiempo posible y con el mínimo costo. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la forma en que aborde y fuerce los asuntos que le importan tendrá un impacto. Vaya con la cabeza en alto y no permita que nada ni nadie se interponga entre usted y aquello que le resulta importante. Un cambio de actitud que lo impulse a hacer lo mejor para usted le dará la confianza necesaria para ganar aceptación y consolidar su posición. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): tenga cuidado. Mezclar fuego con furia le saldrá caro. Prepárese para asumir las consecuencias si decide involucrarse en un conflicto con un amigo, vecino o familiar. Su optimismo durará poco si no ha evaluado adecuadamente la situación. Antes de involucrarse tómese un momento para replantear su próximo paso. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): si se esfuerza el dinero está a su alcance. Use su experiencia y conocimiento para convencer a otros de que se arriesguen con usted. No haga cambios de última hora que alteren su rendimiento ni su forma de presentarse ante los demás. Cíñase a lo que sabe hacer mejor, y su confianza lo impulsará hacia adelante. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): de usted depende crear oportunidades. Si se duerme, pierde, así que póngase su mejor atuendo y asista a un evento que le ofrezca la plataforma que necesita para mostrar sus habilidades, carisma y capacidad de liderazgo. Antes de compartir información asegúrese de verificar los hechos. La perfección y la transparencia son imprescindibles. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elabore un presupuesto y diseñe un plan que haga más atractivos su a hogar y su estilo de vida. Un cambio le sentará bien, pero es poco probable que convenza a alguien cercano de aceptar su plan. Busque algo que tranquilice a quienes puedan interponerse entre usted y los deseos de su corazón. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): revise sus opciones y considere cómo quiere proceder. Invertir más tiempo en usted mismo y en cómo se siente mental, física y emocionalmente le ayudará a descubrir qué es importante para usted. Asuma la responsabilidad de su felicidad y priorice sus necesidades. El primer paso hacia el éxito es desarrollar confianza. Un compromiso resultará lucrativo. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.