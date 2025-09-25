Horóscopo de hoy: día jueves 25 de setiembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Donald Glover, 42; Catherine Zeta-Jones, 56; Will Smith, 57; Michael Douglas, 81.

FELIZ CUMPLEAÑOS: dedíquese más a sus finanzas, salud y bienestar emocional. Depende de usted cuidar de sí mismo y de sus intereses. Aléjese de cualquiera que intente presionarlo para que haga algo cuestionable. Antes de emprender un nuevo proyecto considere qué es lo mejor para usted. Haga cambios según sus necesidades y sus propósitos. Todo lo que no sea hacer lo mejor para usted es innegociable. Establezca estándares y límites claros y cúmplalos. Sus números son 7, 12, 18, 24, 33, 38, 41.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es reservado, intuitivo e incansable. Es decidido e intenso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): elija actuar, termine lo que empieza y haga lo que le corresponde. Mantener una vida equilibrada puede ser más complicado de lo previsto, pero es esencial si quiere sentirse en paz con usted mismo y con su estilo de vida. Reaccionar de forma exagerada no solucionará nada, pero la comunicación eficaz, la transparencia y un plan claro que defina sus responsabilidades le ayudarán. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga el impulso. Tome la iniciativa para poner orden en su casa y resolver los asuntos pendientes tanto institucionales como financieros y de autoridad. Un pequeño empujón le ayudará, enviando una señal que demuestre sus intenciones. Demasiado tiempo libre puede generar ansiedad y aumentar la probabilidad de armar alborotos innecesarios que limiten sus logros. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): hay un cambio positivo a un paso de distancia. Solo debe involucrarse en aquello que lo define y marcará la diferencia. Sea el centro de atención y permita que su originalidad influya en quienes lo siguen. Usar las redes sociales estratégicamente le ayudará a determinar su próximo paso. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): un enfoque abierto y honesto forjará relaciones sólidas y le ayudará a hacer nuevos contactos. Participe en eventos que le ayuden a representar quién es y lo que puede ofrecer. No dude en enviar su currículum o postularse a puestos que le permitan diversificar el uso de sus habilidades para satisfacer las demandas. El romance se ve favorecido. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): antes de iniciar una conversación evalúe las situaciones. Si se trata de asuntos personales o domésticos, es mejor mantener la calma y no dejar que nadie provoque una pelea. Sin embargo, si trata con personas que comparten un interés o preocupación, ganará terreno y marcará la diferencia usando su ingenio, inteligencia y compasión. Siga sus instintos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): si quiere algo, vaya tras ello. Aproveche su energía y sus emociones para convertir sus deseos en resultados tangibles. El amor, el crecimiento personal y la superación pueden no estar en sintonía con el sentido común, pero satisfacen la necesidad de experimentar algo que trasciende la lógica. No se puede medir la experiencia por las pérdidas o las ganancias, sino por lo que se aprende en el proceso. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): aclare las cosas, diga lo que piensa y solo acepte lo que tenga sentido desde su perspectiva. Si duda, alguien se aprovechará de usted. Sea directo, no confrontativo y optimista sobre lo que quiere y cómo planea avanzar. Tome las decisiones en lugar de seguir el ejemplo de alguien más. El romance se ve favorecido. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ocúpese de sus asuntos, termine lo que empieza y sea quien marque la diferencia. No permita que la opinión de alguien más lo consuma ni que encienda su arrogancia. La disciplina y el trabajo duro traerán muchas más recompensas que pelear con alguien que nunca verá las cosas a su manera. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): trabaje en silencio entre bastidores, donde puede lograr más. La preparación hará que su presentación sea un juego de niños y atraerá la atención que desea. Si busca un cambio profesional o financiero, dígalo; si es personal, espere. Mantenerse al día con las últimas tecnologías y actualizaciones en su sector dará sus frutos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): actualice su información, documentos y habilidades para satisfacer las demandas. Escuche, pero no se conforme con lo que otros consideran aceptable. Le irá mejor siguiendo un camino que le apasiona y viviendo la vida a su manera. No sienta la necesidad de pagar por otros ni de ofrecerse como voluntario para asumir responsabilidades que no le corresponden. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): deje volar su creatividad y su mente. Lo que idee puede no ser sólido, pero despertará su imaginación y lo animará a encaminarse en una dirección que cambie su forma de vivir o trabajar. Una ganancia financiera, un regalo o un descubrimiento inesperados pueden transformarse en una valiosa experiencia de aprendizaje que fomente la gratitud. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): hoy no se deje llevar por las exageraciones que lo rodean. Reflexione sobre sí mismo y confíe en su resiliencia y fortaleza. Cultive su deseo de sacar el máximo provecho de usted mismo, utilizando las habilidades que ha desarrollado diligentemente para satisfacer sus necesidades y asegurar su estabilidad financiera, emocional y física. El amor y el romance están en las estrellas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.