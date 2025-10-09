Horóscopo de hoy: día jueves 09 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Brandon Routh, 46; Scott Bakula, 71; Tony Shalhoub, 72; Sharon Osbourne, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: preste atención a sus consumos, gastos generales e inversiones. Concéntrese en donde se beneficia más y vaya en esa dirección. Cree oportunidades y las recompensas le brindarán mayor satisfacción. Ponga límites al tratar con personas que tienden a ser una mala influencia. Decir no a los excesos y a los comportamientos indulgentes mejorará su reputación y lo animará a cultivar relaciones más sólidas. Sea un líder, no un seguidor. Sus números son 4, 11, 16, 27, 31, 39, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, inteligente y ahorrativo. Es perseverante y dedicado.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): permita que sus acciones transmitan un mensaje tanto a los espectadores como a los amigos. La respuesta de los demás será una señal reveladora de lo que es posible y de cómo poner en marcha sus planes. Limite sus gastos para asegurarse de poder mantener su curso de acción hasta el final. La disciplina y el trabajo duro lo llevarán a obtener ganancias financieras y prestigio. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un giro positivo en los acontecimientos lo posicionará para el éxito. No dude en acudir a quienes puedan ayudarle. Envíe su currículum. Pida y recibirá. Las oportunidades esperan a quienes estén dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo. No deje nada por hacer; establezca acuerdos, complete los espacios en blanco y apunte a las estrellas. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): propóngase aprender algo o explorar nuevos lugares, personas o pasatiempos. Quienes conozca cumplirán sus expectativas, al igual que las posibilidades y sugerencias que surjan. Viajar o asistir a una reunión influirá en su perspectiva sobre dónde o cómo vive. No permita que nadie lo frene ni le ponga límites a su forma de ser. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no dude de sí mismo ni se deje llevar por otra persona por falta de confianza en sí mismo. Una presentación o conversación apasionada puede tener un profundo impacto que influya en lo que alguien siente por usted. Participe en pasatiempos o eventos que lo motiven y el resultado serán nuevas amistades y oportunidades. El romance y el crecimiento personal se ven favorecidos. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): las emociones fluctuarán dependiendo de cómo y con quién pase su tiempo. Surgirán problemas domésticos que desviarán la atención hacia las mejoras en el hogar, mudanzas o la optimización del espacio para obtener ganancias. Será necesario establecer un presupuesto estricto y mejorar sus cualificaciones, intereses o habilidades para aumentar su potencial de ingresos. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): la comunicación es clave para recibir la ayuda que necesita para cumplir con sus plazos. Desconfíe de quienes ofrecen demasiado y se quedan cortos. El enojo no le ayudará a lograr los objetivos, pero la organización y la motivación de quienes trabajan con usted sí. Reserve tiempo para renovarse. Un compromiso le ofrecerá mayor seguridad y estabilidad. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): ponga su energía en hacer las cosas a tiempo y lo mejor que pueda. Evite a cualquiera que intente tentarlo a hacer o gastar en algo innecesario o que esté fuera de sus posibilidades. Elija hacer lo que más le convenga, en lugar de intentar encajar o complacer a alguien más. Manténgase cerca de casa. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe en eventos y ganará experiencia. Visitar un lugar que estimule su mente y lo anime a aprender algo nuevo será una ventaja inesperada. La oportunidad está al alcance de la mano; mire a su alrededor y sea quien dé el primer paso. Ofrecerse como voluntario para ayudar a una causa o a alguien que le importa puede generar recompensas emocionales y fortalecer los vínculos. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): organice su agenda y ponga su casa en orden. Limpie, prepárese para organizar un evento o hacer un cambio de estilo de vida, un compromiso o una mudanza. Guarde su dinero y sus pertenencias en un lugar seguro y protéjase de los estafadores. Un espacio de trabajo dedicado a algo que disfruta hará que se sienta inspirado y fomente su crecimiento personal. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): establezca sus expectativas y sea abierto con sus amigos, socios y familiares que puedan verse afectados por los cambios que implemente. Ser transparente le ayudará a convencer a otros para que se sumen y le ayuden a alcanzar sus objetivos. Invertir tiempo y dinero en sí mismo y en lo que quiere lograr le ayudará a cumplir sus sueños. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): cuide su salud, su patrimonio y su vida personal. Un cambio en su estilo de vida le ofrecerá comodidad, conveniencia y facilidad. Compartir gastos o reducir sus gastos generales influirá en su progreso. Adoptar una actitud minimalista le ayudará a ordenar su vida y su espacio. Deje atrás el pasado. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tiene opciones. Deje de preocuparse por lo que hacen los demás y concéntrese en lo que quiere. Comparta sus sentimientos y sus intenciones, y defina su postura. Tome el camino que lo conduce a la felicidad. Un compromiso llegará fácilmente si está escrito en las estrellas. El romance está en las estrellas. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.