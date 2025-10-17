Horóscopo de hoy: día viernes 17 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Felicity Jones, 42; Eminem, 53; Rob Marshall, 65; Alan Jackson, 67.

FELIZ CUMPLEAÑOS: piense en qué es importante para usted y adapte su estilo de vida a sus metas para este año. Excederse, compensar o gastar de más no le ayudará a alcanzar su destino. Ajustar su rutina a sus necesidades lo animará a crear un horario que le haga sentirse bien con usted mismo y con lo que hace. Deje espacio para explorar nuevas posibilidades y dirija su energía hacia donde más importa. Sus números son 4, 15, 23, 25, 34, 43, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es audaz, ingenioso y divertido. Es extrovertido y selectivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): dé lo mejor de usted y cosechará grandes frutos. Deje que su imaginación prevalezca y encontrará maneras de prosperar. Trate las relaciones con curiosidad, como una oportunidad para crecer y una forma viable de compartir gastos. El pensamiento innovador, junto con un presupuesto ajustado, lo ayudarán a progresar en el mundo. La prosperidad proviene de la organización y un estilo de vida frugal. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): las emociones encontradas le advertirán que debe hacer preguntas y discernir entre lo real y lo falso. Las oportunidades se presentan cuando hay verdad y aceptación. Quédese en casa y sea discreto con sus intenciones. Tiene mucho que ganar si trabaja duro, vive dentro de sus posibilidades y cumple con su palabra. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): asista a eventos o reuniones que le ofrezcan información sobre algo que pueda influir en dónde o cómo se gana la vida. Iniciar una conexión con alguien bien informado lo animará a mejorar, guiándolo en la dirección correcta. Sea abierto y receptivo a lo que otros revelen. Un evento social fomentará la amistad o el romance. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): combine los negocios con el placer y comprenderá cómo puede progresar. Ponga mayor énfasis en su salud, bienestar y presentación física e intelectual en entornos grupales. Una actitud disciplinada será admirada y respetada. Un cambio de estilo de vida o doméstico es una buena inversión. Haga que su objetivo sea la comodidad y la conveniencia. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): invitar al cambio le ayudará a obtener perspectiva sobre lo que es mejor para usted de cara al futuro. No deje que sus emociones interfieran cuando los principios o los gastos sean un problema. Actuar con prisas puede ponerlo en riesgo. Investigue y encontrará paz mental. El romance está en auge, junto con la superación personal ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): deje que sus emociones generen cambios. Cuando se enfrente a múltiples opciones, encontrará la manera de racionalizar lo que es mejor para usted. La comunicación le ayudará a comprender lo que es posible y a mantener el equilibrio y la continuidad en su vida sin gastar de más. La simplicidad y una actitud minimalista darán sus frutos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): actúe según sus propios intereses y aplique el sentido práctico. No sobreestime ni subestime las situaciones ni a las personas. Investigue bien, conozca a qué se enfrenta y ajuste su agenda a sus necesidades. Unos planes bien pensados con una respuesta precisa y rápida le ayudarán a conseguir lo que desea. No de nada por sentado, haga lo necesario y recoja su premio. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): complete todas las tareas. Los cabos sueltos arruinarán su tiempo libre, causando traumas emocionales y gastos innecesarios. Actúe con precisión, no deje nada al azar y haga planes para sus ratos libres con alguien con quien disfrute pasar tiempo. Un proyecto creativo, interactuar con niños o una aventura romántica lo reconfortarán. Renueve su estilo de vida. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): guárdese sus pensamientos hasta que tenga un plan infalible. Las conversaciones le ofrecerán información sobre las opciones que tiene ante usted. Contemple las posibilidades y descubrirá una forma única de usar lo que ya tiene a su favor. Procure amar quién es, lo que hace y hacia dónde se dirige. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): verifique todo lo que escucha antes de compartir información. Su reputación se verá afectada si juzga o confía demasiado rápido. Concentre su energía en terminar lo que ha empezado y prepararse para avanzar en una dirección más adecuada para alcanzar sus objetivos a largo plazo. Evite correr riesgos innecesarios que puedan provocar problemas de salud o lesiones. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): acepte el cambio, dé lo mejor de usted y deje que lo guíe su creatividad. Una nueva imagen, pasión o actitud pueden ayudarlo a desarrollar resiliencia para avanzar con ideas nuevas y una visión que cambiará su forma de vivir, pensar y abordar las situaciones. Establezca un presupuesto y haga su magia. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): prepárese para el éxito. Piense de forma innovadora, use con inteligencia su dinero e interactúe con personas que estimulen su creatividad. Es hora de expandir sus horizontes y alcanzar el estilo de vida que desea. Elija un camino que satisfaga sus necesidades, en lugar de seguir el sueño de alguien más. Su felicidad depende de las decisiones que tome, no de complacer a los demás. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.