Horóscopo de hoy: día sábado 18 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Zac Efron, 38; Esperanza Spalding, 41; Freida Pinto, 41; Wynton Marsalis, 64.

FELIZ CUMPLEAÑOS: analice cuidadosamente las posibilidades de este año y determine qué le espera. Conectar con las personas adecuadas marcará la diferencia en el resultado de cualquier proyecto que persiga. Concéntrese en ver quién está involucrado y en la influencia de la equidad en su éxito. Las expectativas excesivas y poco realistas se interpondrán entre usted y su objetivo. Gestione con prudencia su presupuesto, haga lo mejor que pueda y preste atención a las normas. Sus números son 5, 12, 17, 24, 32, 36 y 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es franco, decidido y protector. Es enérgico y atractivo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): céntrese en la creatividad y en alternativas únicas para la resolución de problemas. Trabaje con quienes comparten sus sentimientos y tendrá mayor influencia en situaciones que requieren apoyo. Reduzca la carga; cualquier exceso puede resultar en situaciones complejas, difíciles de gestionar y que lo frenarán. Elija la disciplina y la inteligencia al gestionar sus finanzas y su salud. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): un cambio personal o profesional resultará mejor de lo previsto. Déjese llevar y descubrirá que tiene mejor acceso a personas que pueden ayudarle a avanzar. Un cambio de actitud lo impulsará a incorporar una mayor diversidad en la forma en que utiliza y desarrolla sus habilidades para futuras solicitudes. *****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): un cambio le dará la energía que necesita para impulsar su camino. Ya sea que visite un lugar que lo inspire, asista a una feria comercial que le ofrezca nuevas posibilidades o se tome un tiempo para rejuvenecer y reevaluar lo que es importante para usted, obtendrá resultados positivos. Consiéntase con nuevas oportunidades. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija la inteligencia. El camino a seguir es la claridad. Si encuentra oposición va por mal camino. Revise su lista de deseos y su agenda para que se ajusten a sus necesidades. Dedique más tiempo y esfuerzo a que su espacio sea eficiente y cómodo, y eso le ayudará a determinar a qué aferrarse y qué dejar ir. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): reduzca el ritmo, gaste menos y simplifique su vida. Considere qué y quién es lo que más le importa, y centre su atención en satisfacer sus necesidades. El amor, el crecimiento personal, la superación y dejar atrás las relaciones que le quitan energía le darán la fuerza para retomar su camino en una dirección positiva. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): pida y recibirá. La comunicación efectiva y el seguimiento de la información que reciba le ayudarán a alcanzar sus metas. Los eventos sociales le permitirán comprender qué es importante para sus seres queridos, lo que le permitirá hacer los ajustes necesarios para alcanzar sus metas sin desarmar las expectativas que otros tienen sobre usted. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): trate a todos con justicia y denuncie cuando sienta que surge una injusticia. En vez de dejar que lo invada la ira use su intelecto y los hechos para demostrar su punto de vista. Trabaje solo y no revele sus intenciones hasta que todo esté en orden. Concéntrese en el mantenimiento y en llevar a cabo, y tendrá éxito. El romance y el compromiso se ven favorecidos. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): siga sus instintos, use su inteligencia y participe en los eventos o actividades que más lo beneficien. Amplíe su mente participando en situaciones y experiencias de aprendizaje que le permitan comprender diversas culturas, personas y lugares. Es momento de descubrir y adaptarse a los cambios que ocurren a su alrededor. Explore, expanda y experimente la vida. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómese un momento para ordenar sus pensamientos, sus datos y para orientarse antes de entablar conversaciones, implementar cambios o tomar decisiones profesionales o domésticas. Puede ser que se sienta inclinado a forzar la situación, pero el resultado no será el esperado. Tómese su tiempo, explore cada ángulo y preste atención a los costos y presupuestos. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): es fundamental verificar la información. Escuche con atención, cuestione todo y busque lagunas y alternativas únicas que le ayuden a sortear cualquier problema potencial que prevea. Utilice sus contactos, su inteligencia y su perspicacia, y saldrá victorioso. Vale la pena considerar una nueva imagen, actitud o dirección. Su imaginación requiere justificación antes de dejarla volar. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): ponga más énfasis en contratos, inversiones y salud. Un cambio de estilo de vida lo beneficiará más de lo que espera. No dude en usar sus habilidades para generar mayores ingresos. Un negocio secundario resultará mejor de lo esperado. El amor, el romance y el compromiso están en auge. Haga planes con alguien especial. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tantee el terreno, considere las posibilidades y ajústelas sobre la marcha. Nada es seguro, así que antes de comprometerse cumpla todos los requisitos y piense en lo que es importante para usted. Ser específico con sus necesidades lo guiará en la dirección más adecuada. Ponga su energía donde importa y cambie lo que ya no le satisface. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.