Horóscopo de hoy: día viernes 24 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shenae Grimes, 36; Eliza Taylor, 36; B.D. Wong, 65; Kevin Kline, 78.

FELIZ CUMPLEAÑOS: baje el ritmo, dé lo mejor de sí mismo y no permita que nadie lo presione para tomar atajos ni comprometer sus estándares. Dirija su energía a perfeccionar sus habilidades y diversificarse para aprovechar al máximo lo que tiene para ofrecer, alineándose con las oportunidades que encuentre a lo largo del año. Embárquese en su viaje con pasión y valentía inquebrantables. Elija viajar, estudiar y explorar lo nuevo y emocionante, y el crecimiento personal será suyo. Sus números son 2, 14, 23, 27, 36, 42, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es participativo, curioso e ingenioso. Es divertido y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): necesita un cambio. Ya se trate de una transformación emocional, financiera o de estilo de vida, iniciar el proceso lo tranquilizará y le ayudará a reconocer el potencial que ofrece estar abierto a algo nuevo y emocionante. Prepárese para adaptar su agenda para dar cabida a algo o alguien que despierte su imaginación. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): prepare el terreno antes de iniciar un cambio. Establezca un presupuesto y un cronograma realistas para evitar conflictos y estrés. Las oportunidades son evidentes si explora maneras únicas de convertir un espacio en casa en un negocio secundario. Use sabiamente su energía y no permita que nadie se aproveche de sus habilidades sin que le dé nada a cambio. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): promociónese para el éxito y no evite los eventos que ofrecen oportunidades de hacer contactos. Una conversación apasionada sobre cómo utiliza sus habilidades y lo mucho que le importa alcanzar sus metas captará la atención de alguien que puede ofrecerle información valiosa o contactos. El romance está en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cuando la oportunidad llame a la puerta, ábrala. La participación es el camino hacia nuevos comienzos. Intervenga en conversaciones y aproveche al máximo su energía y habilidades, y el resultado será mejor de lo que imagina. No tema al cambio ni a probar algo nuevo. Una actitud vigorizante y conquistadora le será muy útil. Protéjase de lesiones o enfermedades. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): tenga cuidado. Socializar o hacer contactos puede llevarlo a discusiones y conversaciones emotivas que reaviven viejas heridas. Utilice su energía para cultivar y proteger relaciones significativas. Reaccionar exageradamente o prometer y no cumplir creará una brecha entre usted y alguien importante. Surgirán problemas domésticos si ignora las reacciones de los demás a sus palabras y acciones. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el comportamiento errático regresará para atormentarlo. Sopese sus opciones y tenga en cuenta lo que los demás esperan de usted. Sea franco sobre lo que está dispuesto y es capaz de hacer antes de aceptar. No permita que las emociones le roben algo con lo que cuenta o que necesita para sobresalir. Espere el momento oportuno para evitar cometer errores. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mimarse aliviará el estrés y lo animará a repensar sus planes, evitando así los riesgos de agotarse o comprometer su reputación. Ceñirse a los hechos, a lo que es factible y a un horario con el que pueda trabajar lo protegerá de las críticas y de las situaciones estresantes. La superación personal, el crecimiento y dedicar tiempo a alguien a quien ama son necesarios. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): planifique una salida social que satisfaga sus necesidades. Ya sea que disfrute creando algo nuevo o reuniéndose con amigos, cuanto más se involucre en cosas que disfruta, mayor será su crecimiento. Confíe en sus instintos y siga a su corazón. Un pasatiempo creativo que practique cobrará impulso y reconocimiento. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): un alegato emocional le servirá. Ofrezca hechos que ayuden a los demás a comprender sus acciones. Es evidente un cambio pero depende de usted creer y confiar en sí mismo para asegurarse de que sus iniciativas den frutos. Presente una visión que sea fácil de entender para los demás y recibirá el apoyo necesario para lograr sus objetivos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): proteja su reputación y bienestar. No permita que nadie lo ponga en una posición comprometedora. Concéntrese en terminar lo que empieza y ganará respeto y oportunidades. Su dedicación y lealtad serán señales reveladoras de a quién atrae y de lo que están dispuestos a hacer por usted. Un encuentro casual cambiará su perspectiva. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): escuche con atención y detectará matices que indican lo que otros están dispuestos a hacer por usted. Su encanto puede ayudarle a despegar, pero tenga en cuenta que tendrá que asumir la mayor parte del trabajo para terminar lo que empieza. Un cambio en casa parece prometedor y probablemente le brindará tranquilidad. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): viva, aprenda y disfrute de lo que le ofrece la vida. Viajar, reencontrarse con viejos amigos o aprender algo nuevo y emocionante tendrá implicaciones emocionales que le harán cuestionar qué sigue y qué es lo mejor para usted. Socializar le permitirá comprender los obstáculos y las ventajas que conlleva el cambio. Prepárese para que las conversaciones generen un tira y afloja emocional. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.