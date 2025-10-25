Horóscopo de hoy: día sábado 25 de octubre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ciara, 40; Katy Perry, 41; Josh Henderson, 44; Persia White, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: no se deje atrapar por los problemas de los demás. Cuestione todo lo que sucede y diseñe la mejor manera de aprovechar al máximo lo que tiene. Concéntrese en lo que va bien en su vida en lugar de luchar para que lo imposible se vuelva a su favor. Un regalo que aprenderá a apreciar este año será saber cuándo redirigir su energía para asegurarse de aprovechar al máximo cada oportunidad. Sus números son 4, 15, 22, 26, 34, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es moderno, intuitivo y generoso. Es original y seguro de sí mismo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): explore las posibilidades de una amistad, una asociación o una mentoría. Profundice y descubra todo lo que pueda sobre alguien o algo que le interese. La búsqueda de algo nuevo y emocionante despertará su imaginación y lo animará a ampliar sus habilidades y su potencial de mercado. El establecimiento de contactos lo conducirá a prospectos interesantes. El romance está en las estrellas. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): se sentirá atraído por personas, actividades y prácticas originales. Hacer un cambio en casa o en su estilo de vida puede ayudarle a tomar una nueva dirección. Amplíe sus horizontes, revise sus opciones y establezca un presupuesto que alivie el estrés, no que lo aumente. El tiempo y el dinero son clave para terminar lo que empieza. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): dirija su energía hacia algo que valga la pena. Proteja y nutra sus relaciones, y no dé por sentado a nada ni a nadie. Su salud y bienestar dependen de cómo mantenga su posición y a sí mismo. Haga cambios personales deliberados y bien pensados, y evitará situaciones indiscretas o demasiado intensas. Concéntrese en la superación personal y la salud. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): calcule su presupuesto, sus gastos y lo que le costará alcanzar sus metas. Alivie el estrés creando un plan que le ayude a evitar malas decisiones o caer en estafas. Manténgase receptivo a las sugerencias, pero cuando sea posible investigue y complete usted mismo el trabajo práctico; saldrá ganando económicamente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): encontrará oposición en casa y en los eventos a los que asista. Tenga cuidado al compartir información personal con quienes intentan venderle algo. Recibirá información errónea de alguien en quien cree que puede confiar. Verifique los hechos y esté dispuesto a alejarse cuando surjan señales de alerta. Canalice su tiempo, dinero y esfuerzo hacia su crecimiento personal. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): guárdese sus planes para sí mismo. Si evita la interferencia de personas negativas o de quienes no se arriesgan puede ampliar sus intereses rápidamente. Comuníquese con expertos y aprenda todo lo que pueda sin revelar la verdadera naturaleza de sus preguntas, y comprenderá cómo puede usar sus habilidades, experiencia y conocimientos en su beneficio. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): lea, investigue y encuentre remedios para aquello que lo aqueja. El deseo de verse y sentirse lo mejor posible lo impulsará en una dirección positiva, ofreciéndole maneras de hacer que su entorno sea más propicio para el estilo de vida que desea. Un cambio de aires aclarará su visión y fomentará una transformación inmediata para impulsar su nueva aventura. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): gestione su presupuesto con prudencia, formule un plan y trabaje diligentemente para alcanzar sus objetivos sin anunciarlo a los demás, y obtendrá la mayor ventaja y beneficios. No permita que otros lo tienten con planes ostentosos que tienen poca o ninguna credibilidad. Siga a su corazón y cultive lo que más le importa. Las mejoras físicas aumentarán su confianza y energía. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): comparta sus sentimientos y resuelva los problemas. Cíñase a los hechos y evite las reacciones exageradas. No se apresure a usar su tarjeta de crédito ni a participar en una empresa conjunta. Puede ser que anhele un cambio, pero un paso en falso le costará más de lo que está dispuesto a pagar. Concéntrese en la superación personal, no en intentar cambiar a los demás. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dedique tiempo y esfuerzo a generar confianza con quienes desea interactuar más. Manténgase abierto a las conversaciones y escuche las ideas de los demás. Comprender los posibles inconvenientes de una situación le ayudará a tomar decisiones acertadas. Comparta sus ideas, pero solo participe si le conviene. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): replantee su estrategia y considere sus opciones. Manténgase cerca de casa y dedique más tiempo y esfuerzo a su crecimiento y desarrollo personal. Examine el mercado laboral y considere cómo puede adaptar sus habilidades a las oportunidades disponibles. No permita que nadie lo menosprecie ni se aproveche de sus conocimientos, experiencia o habilidades. Reconozca su valor. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): haga a un lado sus emociones y no permita que nadie juegue con su mente ni lo manipule. Haga preguntas directas, mantenga sus principios morales y éticos, y dispóngase a seguir adelante solo si eso le da la libertad de crear y usar su imaginación para satisfacer sus necesidades. Confíe en sí mismo y en sus habilidades, y sobresaldrá. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.