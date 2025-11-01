Horóscopo de hoy
01 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 01 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Toni Collette, 53; Jenny McCarthy, 53; Anthony Kiedis, 63; Lyle Lovett, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año fíjese estándares, límites y metas altas y esfuércese por cumplir las promesas que se hace a sí mismo y a los demás. Tiene mucho que ganar si está dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzo. No ponga excusas ni deje que lo que hagan otros se interponga en su camino. Sea valiente y decidido, ganará respeto y alcanzará sus objetivos. No olvide celebrar sus victorias. Sus números son 2, 13, 24, 27, 32, 41, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es locuaz, perspicaz y asertivo. Es disciplinado y empático.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): resuelva sus asuntos personales y mantenga sus secretos en privado. Evite eventos que favorezcan comportamientos de excesos o a dejarse llevar. Un enfoque reservado en las inversiones y las acciones domésticas le evitará tener que dar marcha atrás. Ate los cabos sueltos, gestione contratos y preste atención a las deudas vencidas. Busque soluciones innovadoras y asequibles, y saldrá ganando. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cultive relaciones significativas. Esfuércese al máximo para complacer a los demás. Mostrar compasión lo llevará a una comunicación abierta y a encontrar nuevas maneras de resolver problemas. Los proyectos de mejoras en el hogar pueden aumentar su comodidad y animarlo a pasar más tiempo con amigos y familiares. No tiene que gastar mucho para pasarlo bien. Viva dentro de sus posibilidades. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): enriquezca su vida asistiendo a seminarios, a reuniones o viajando a lugares que ofrezcan experiencias culturales. Un cambio de aires le dará que pensar y lo animará a ampliar sus intereses y amistades, renovar su apariencia o considerar un nuevo rumbo profesional. El crecimiento personal y el romance están en las estrellas. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): combine negocios con placer y progresará. Los eventos de establecimiento de contactos le darán una perspectiva diferente sobre las posibilidades. Es hora de diversificar la forma en que utiliza sus habilidades y conocimientos. Prepárese para el éxito expandiendo su mente, intereses y contactos. Es hora de mejorar su juego. Evite gastar de más o realizar actividades indulgentes. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): podría recibir información errónea que lo lleve por mal camino. Cuestiónese todo y a todos antes de dar un paso o firmar algo sobre lo que sabe poco. El mejor cambio que puede hacer es aquel que solo lo involucra a usted. Descubra cómo puede mejorar su conocimiento y adquirir nuevas habilidades. El progreso personal y el romance parecen prometedores. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): comparta sus planes con las personas que vayan a tener que hacer frente a las consecuencias de sus cambios. Ofrecer una compensación le ayudará a obtener apoyo, lo que facilitará completar su misión. Realizar mejoras en el hogar, invertir en aquello que le dé felicidad y aprovechar las oportunidades que fomentan un cambio positivo en su estilo de vida se ven favorecidos si no asume más responsabilidades de las que puede manejar. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): cuando intenta avanzar la preparación lo es todo. Revise su perfil, verifique su reputación y asegúrese de que todo esté en óptimas condiciones. La simplificación es clave para captar la atención de quienes intenta impresionar. Ofrezca un diálogo seguro y un currículum sólido que resista el paso del tiempo. Pida y recibirá. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la participación se ve favorecida. Puede sentarse solo o compartir con otros sus ideas. La interacción estimulará su mente y lo impulsará a explotar sus talentos y convertir sus ideas en algo tangible. Confíe en sus instintos y aproveche al máximo su día. La oportunidad es evidente, junto con la ampliación de su círculo de amigos e intereses. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): antes de iniciar un cambio deténgase, piense y evalúe el resultado. Considere con quién está tratando, si sus emociones lo están engañando y si está listo para las consecuencias de asumir un riesgo. El tiempo está de su lado y la paciencia es una virtud. Reserve su juicio, verifique la información y replantee sus objetivos. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): saboreará la victoria si se mantiene en la cima de su juego. Ponga su energía donde importa y marcará la diferencia. Piense en lo que más disfruta hacer y conviértalo en un emprendimiento lucrativo. Use su imaginación y deje que su disciplina y determinación lo impulsen hacia su objetivo. Prepárese para el éxito. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): un cambio en casa será alentador. Las conversaciones le ayudarán a obtener apoyo y la luz verde para tomar las riendas y convertir sus sueños en realidad. Invierta tiempo, dinero y energía en sí mismo, tanto emocional como físicamente, y cosechará los resultados que conducen al éxito. El romance está en las estrellas. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ponga su energía a trabajar para usted. Dedíquese a aprender, viajar o, de forma más significativa, a actividades que le diviertan. Se ve favorecido socializar, hacer contactos y entretenerse. Salga y promocione quién es, lo que quiere y lo que tiene para ofrecer, y ganará reconocimiento. Tome la iniciativa y disfrute del camino. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.