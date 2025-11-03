Horóscopo de hoy: día lunes 03 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Colin Kaepernick, 38; Elizabeth Smart, 38; Gemma Ward, 38; Dolph Lundgren, 68.

FELIZ CUMPLEAÑOS: exprésese con pasión, originalidad y la intención de generar un cambio positivo. Ponga energía en sus palabras y convierta sus sueños en realidad. No permita que lo invada la negatividad ni que las influencias externas lo frenen. Realice sus planes con optimismo y la intención de terminar lo que empieza. Las oportunidades llegan a quienes crean su propio escenario. Mantenga altos estándares, pero no olvide vivir, liderar y amar. Sus números son 4, 11, 24, 29, 32, 37, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted tiene iniciativa, es valiente e innovador. Es apasionado y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): todo se trata de actitud, confianza y aplomo. Por supuesto, saber lo que hace ayuda, así que asegúrese de estar al día con las últimas tendencias. Asociarse con alguien que tenga tanto que aportar como usted lo hará mucho más fuerte. Ponga su energía donde importa y dé lo mejor de sí mismo. Evite los excesos y a las personas permisivas. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): reduzca el ritmo, planifique con cuidado y gestione su presupuesto con prudencia. No permita que nadie lo convenza de algo que no sea realista o que no lo beneficie. Concéntrese y trabaje con calma en sus propias ideas y deseos, y logrará lo máximo. Evite los excesos, no intente comprar amor ni asuma demasiadas responsabilidades. El éxito exige reflexión, precisión y concreción. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): se está produciendo un cambio; preste atención, prepárese para actuar y acepte el cambio positivo con los brazos abiertos. Deje que su voz guíe el camino y que su entusiasmo contagie a quienes quiere que se sumen a sus planes. Una exhibición colorida de lo que tiene para ofrecer resonará en personas afines que comparten sus sueños o inquietudes. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): combine negocios con placer. Los eventos de establecimiento de contactos lo conducirán a nuevos comienzos. No tenga miedo de expresar su opinión. Sus sugerencias encuentran eco en alguien que ocupa una posición de autoridad. Una presentación emotiva expondrá a alguien con motivos ocultos. Deje claras sus intenciones para no perder el tiempo. No gaste de más intentando causar una buena impresión. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): puede soñar, pero no engañe a su mente creyendo que lo imposible es factible. Use su imaginación y se le ocurrirá un plan innovador y económico que quizás no lo tenga todo, pero que promete lo suficiente como para empezar. Tómese su tiempo, sea preciso y no deje nada al azar. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): expanda su mente y actualice su tecnología. El progreso es continuo, y estar al tanto le ayudará a mantenerse por delante de cualquier competencia que encuentre. Un cambio puede parecer tentador, pero actuar antes de tiempo puede tener consecuencias imprevistas. Sopese los pros y los contras antes de arriesgarse o de renunciar a algo prometedor. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): preste atención y no ofrezca lo que no puede dar ni gaste lo que no tiene. Replantee su estilo de vida y explore maneras de ahorrar o generar ingresos adicionales. Estudie, haga cálculos y recopile datos de primera mano para eliminar cualquier posibilidad de que su información sea falsa o engañosa. Confíe en sus instintos, estudie el lenguaje corporal y comuníquese directamente. ***

ESCORPIÓN (del 23 de octubre al 21 de noviembre): participe y marque la diferencia. Establezca un camino que le permita llevar adelante sus valores y lo anime a usar sus cualidades y su voz para construir un entorno positivo para sí mismo y sus seres queridos. Las oportunidades surgen cuando no tiene miedo de arriesgarse, defiende a los demás y afronta las situaciones con una actitud positiva. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ate los cabos sueltos en su vida doméstica o personal para poder avanzar sin arrepentimientos ni incertidumbre. Dejar ir lo que ya no le sirve será liberador y lo conducirá a algo nuevo y emocionante que promoverá su crecimiento personal, espiritual o financiero. No dé nada por sentado, haga lo que mejor sabe hacer y sea agradecido. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): cuídese más físicamente. Los caprichos no solucionarán nada, pero mantener una dieta equilibrada, una rutina de ejercicios y un estilo de vida saludable lo guiará en la dirección correcta. Use sus contactos para ampliar sus conocimientos e intereses, y descubrirá algo que disfrutará hacer y que le hará la vida un poco más dulce. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): los cambios en casa lo animarán a incorporar de nuevo a su rutina algunas de las aficiones que le encantan. Tener algo que lo ilusione y que alivie el estrés tendrá un impacto positivo en cómo se ve, se siente y se presenta a los demás. Una actitud positiva producirá una respuesta favorable. Tome el control de su felicidad. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese un descanso si eso le ayuda a rejuvenecer su mente, cuerpo y alma. Es deseable abordar lo que es importante para usted con una mente abierta y un plan práctico. Sentirse bien cambiará la dinámica del resultado. Primero respire hondo, luego avive su pasión y ejecute sus intenciones sin miedo al fracaso. Elija la calma en lugar del frenesí. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.