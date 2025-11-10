Horóscopo de hoy
10 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 10 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Miranda Lambert, 42; Ellen Pompeo, 56; Tracy Morgan, 57; Michael Jai White, 58.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año tienes muchas opciones. Simplifique su vida, concéntrese en lo que de verdad importa y priorice sus objetivos. Amplíe sus horizontes, acérquese a la gente y participe en proyectos significativos que lo hagan sentir bien consigo mismo y con sus logros. Con motivación y pensamiento positivo, el cambio está a su alcance; logrará aceptación y el deseo de seguir adelante. Sus números son 4, 17, 23, 26, 32, 37 y 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, franco y tenaz. Es innovador y decidido.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): con las transformaciones llegan oportunidades para cambiar de puesto, ganar más, rentabilizar una inversión o conseguir ganancias financieras. Busque posibilidades, y algo despertará su interés. Socialice, cree una red de contactos e investigue diversas maneras de usar sus habilidades, conexiones y encanto para mejorar sus perspectivas. Ahora no es momento de descuidar las relaciones importantes. *****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): respire hondo y relájese. No deje que lo afecten las pequeñas cosas. Los problemas domésticos saldrán a la luz si usted o alguien cercano reacciona de forma exagerada o adopta una postura obstinada que arruine los planes. Es esencial que guarde sus opiniones para sí mismo si quiere mantener la paz. Piense en cómo puede reducir sus gastos. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): hablar es fácil, pero puede darle una buena idea de lo que es factible y lo que no. Explore las posibilidades inscribiéndose y participando en eventos que ofrezcan información sobre oportunidades actuales y experiencias mentales y físicas que le interesen. Siga a su corazón, sus instintos y su pasión, y encontrará su lugar feliz. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea franco y muestre sus talentos. La disciplina que aplique en el trabajo lo conducirá a cambios inesperados que le ofrecerán esperanza para un futuro más brillante. Tome la iniciativa para negociar en su propio beneficio y saldrá ganando. Un aumento en las ganancias mejorará sus ingresos o su posición. Haga lo posible por no poner en peligro su integridad física. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): preste atención, sea consciente y cuide su hogar, a sus seres queridos y a sí mismo. Las mejoras provienen de hacer cambios positivos, aprender y progresar a medida que avanza. Confíe en sus instintos y participe en grupos y eventos que le brinden perspectivas y le ayuden a alcanzar sus metas. No se deje atrapar por los dramas de otras personas ni por la manipulación emocional. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): participe en eventos o conversaciones que le ayuden a resolver cualquier diferencia que tenga con las personas que le importan. Escuche atentamente, encuentre puntos en común y haga lo posible por adaptarse a las necesidades de cada uno. La vida es demasiado corta para dejar que asuntos triviales arruinen su día o su relación con los demás. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): mantenga en perspectiva las situaciones. Evite gastar de más o endeudarse. Tómese su tiempo para no excederse ni intentar hacer demasiado por demasiadas personas. Un cambio de escenario, reunirse con un grupo con el que comparte intereses o aprender algo nuevo le ayudará a replantearse qué es lo mejor para sí mismo. **

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no se agote ni dedique demasiado tiempo a asuntos que no puede controlar. Observe a su alrededor y reconocerá oportunidades que le ayudarán a avanzar. Póngase en contacto con personas que compartan sus intereses e inquietudes y que estén dispuestas a formar alianzas para lograr objetivos. Actúe con responsabilidad y sobresaldrá. El romance se ve favorecido. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): revise sus gastos e inicie cambios que reduzcan sus costos fijos. Sea innovador y comience mejoras en su hogar que le brinden tranquilidad, comodidad y conveniencia. Haga lo posible por aliviar el estrés y transitar hacia un camino que lo anime a priorizarse. Hágase responsable de su felicidad y aproveche al máximo su día. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades que lo animen a usar sus habilidades y encanto para convencer a los demás de que vean y hagan las cosas a su manera. Actuar según sus planes y utilizar sus virtudes y capacidades físicas despertará interés y le ayudará a alcanzar su meta. El desarrollo personal se ve favorecido. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): aflorarán las emociones y las acciones y las palabras serán importantes. Comience por hacer modificaciones personales que le ayuden a poner en práctica aquello que lo hace feliz. Elija la inteligencia y las soluciones justas en lugar de actuar primero y disculparse después. Lo que marca la diferencia es la forma en que consigue lo que quiere. La comprensión y la compasión son necesarias. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): tómese su tiempo y no se apresure; deje que el polvo se asiente y que se calmen las emociones. Las decisiones precipitadas y las discusiones acaloradas no lo beneficiarán. Replantee sus objetivos y considere qué es justo y qué le ayudará a mantener la paz. Ofrezca a los demás exactamente lo que quiere a cambio y observe qué sucede. La disciplina y la paciencia serán una buena señal. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.