Horóscopo de hoy: día sábado 15 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Shailene Woodley, 34; Jonny Lee Miller, 53; Beverly D’Angelo, 74; Sam Waterston, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: su imaginación y creatividad están en aumento. Permita que su pasión tome el mando y lo conduzca en una dirección que reconforte su alma y entusiasme su mente. Participe en eventos que le permitan compartir ideas y le ofrezcan una plataforma para promocionar sus habilidades, experiencias y cualidades. Se le abrirán puertas y lo espera el éxito, así que deje atrás el pasado y abrace el futuro con entusiasmo. Es su momento de brillar. Sus números son 1, 16, 23, 28, 32, 36 y 40.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es intenso, ingenioso y artístico. Es encantador y consciente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): un cambio de planes o de rumbo lo animará a expresarse y a participar en eventos que le permitan contribuir y marcar la diferencia. Las personas con las que se relacione serán fundamentales para ayudarle a avanzar en una dirección que le ofrezca mayores oportunidades para usar sus habilidades de una manera que disfrute. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): su corazón y su razón no estarán en sintonía. Cuando se trate de relaciones significativas tenderá a reaccionar de forma exagerada y a dejar que se imponga la terquedad. Intente canalizar su energía hacia el desarrollo personal, aprendiendo nuevas habilidades y cuidando mejor de sí mismo y de su entorno. Actualice los documentos esenciales que requieran una revisión urgente y estén listos para su tramitación. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): está en su mejor momento y listo para actuar. Escuche con atención, aborde los tema con encanto, y recibirá comentarios positivos que le permitirán destacar y ganarse el favor de quienes pueden apoyar lo que es importante para usted. Los eventos sociales propiciarán el encuentro con alguien que despierte su interés, ya sea para el amor, la amistad o algún tipo de colaboración. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): esté abierto a las sugerencias y pruebe algo nuevo y emocionante. Su participación le abrirá las puertas a nuevas relaciones y pasatiempos que lo animarán y le darán algo que esperar con ilusión. Es momento de ampliar su círculo de amigos y dar la bienvenida a nuevos comienzos. No sea tímido; la vida social, el amor y el romance están en las estrellas. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): aprenda sobre la marcha. Las charlas aclararán cualquier información errónea que encuentre, y la participación lo mantendrá informado y le permitirá tomar decisiones espontáneas. Un cambio de estilo de vida le abrirá el camino hacia una mejor salud, bienestar físico y amistades. Sea abierto y honesto sobre sus sentimientos e intenciones, y resolverá cualquier pregunta sin respuesta. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las conversaciones le depararán cambios inesperados y la oportunidad de planificar su próximo paso. No permita que la ira ni el orgullo le impidan aprovechar una oportunidad. No la deje escapar por aferrarse al pasado. Abrace nuevos comienzos con una actitud positiva y disfrute del momento y de la aventura que le espera. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): reflexione sobre cómo puede utilizar sus habilidades, talentos y experiencia para fortalecer su futuro. Una conversación profunda con alguien que lo conoce y comprende le brindará apoyo y orientación, impulsándolo a seguir adelante. Esforzarse por algo que no puede controlar es una pérdida de tiempo, ponga su energía donde el progreso es posible. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): busque oportunidades y aproveche lo que descubra. Haga preguntas y aplique la información directamente a lo que le interesa. Siga el camino que más lo motive y no se desvíe. Cumpla solo con aquello que le afecta y que esté en línea con sus objetivos. La paciencia, la concentración y la disciplina le ayudarán a alcanzar sus metas. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): los asuntos domésticos requerirán reflexión y cambios. Deje que su corazón elija y que su razón le dicte el camino más adecuado para seguir adelante. Tiene a su alcance una oportunidad financiera o la posibilidad de modificar su estilo de vida para garantizar una mejor salud y bienestar emocional. Siga adelante, haga lo que sea mejor para usted y no mire atrás. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): dirija su energía emocional hacia el aprendizaje, el descubrimiento y la búsqueda de lo mejor para usted. Apúntese a un curso para aprender algo nuevo, perfeccionar sus habilidades o transformar su pasión en una actividad rentable. Piense en cómo presentar quién es, qué puede hacer y cómo puede beneficiar a los demás. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): elabore un plan estratégico que lo impulse a expandir sus intereses y mejorar su atractivo en el mercado laboral. No permita que la inseguridad lo paralice ni que lo detengan las críticas. Es momento de fortalecerse y hacer los cambios necesarios para aumentar su energía y confianza. Tiene mucho que ofrecer. Canalice su energía hacia lo que más disfruta. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): sus enemigos son la ira, la pereza y la negatividad. Supere los desengaños emocionales e impúlsese hacia el futuro con creatividad y determinación. Participe en eventos sociales y muéstrese seguro y con una actitud positiva. Atraerá atención, apoyo y nuevas relaciones que lo harán sentir bien consigo mismo y con su futuro. El romance se ve favorecido. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.