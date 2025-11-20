Horóscopo de hoy: día jueves 20 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ashley Fink, 39; Dan Byrd, 40; Joel McHale, 54; Bo Derek, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga adelante con orgullo y utilice sus habilidades y experiencia para alcanzar sus metas personales, profesionales o de cualquier otro tipo. Tome la iniciativa y esfuércese para lograr la excelencia; descubrirá el gran efecto que puede tener sobre usted mismo y sobre quienes lo rodean. Sea valiente, siga a su corazón y no permita que nadie lo desvíe del camino. Sea agradecido, abierto y conságrese a alcanzar su potencial. Sus números son 4, 16, 22, 28, 30, 41 y 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, reservado y disciplinado. Es divertido y de mente abierta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde sus pensamientos para sí mismo. La observación le confirmará lo que sucede a su alrededor y cómo afrontar mejor lo que se avecina. Un cambio positivo en la forma en que maneja sus finanzas y su salud le ayudará a obtener buenos resultados, reducir el estrés y aumentar su resiliencia. Limite sus gastos y descubra cómo divertirse respetando un presupuesto. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si lo que busca es un cambio, haga que suceda. Deje de esperar a que alguien más dé el primer paso. Enfoque su mirada en lo que quiere y diríjase directamente al camino que lo conducirá allí. Una oportunidad para acondicionar su espacio según sus necesidades hará su vida más fácil y productiva. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda, explore y elimine lo superfluo de su vida. Aligere su carga, venda lo que ya no necesita, respire hondo y dé un suspiro de alivio. La libertad que obtendrá de sus decisiones lo animará a prestar más atención a lo que es importante para usted y a restar importancia a acumular cosas innecesarias. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una buena administración del dinero le dará tranquilidad, y seguir consejos que le ayuden a controlar los malos hábitos y a mantenerse activo le dará la energía necesaria para ocuparse de sus asuntos y liberarse de cualquier obligación que pueda reducir su tiempo libre. Haga planes especiales con alguien a quien quiera y con quien disfrute pasar tiempo. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): viva y aprenda. Las conversaciones que ofrezcan información privilegiada o sugieran disciplina y medidas preventivas le ayudarán a mantener un rumbo positivo. Haga caso a su intuición y confíe en su experiencia para salir adelante cuando surjan circunstancias inusuales. Confíe en sus instintos y prepárese para actuar con rapidez. Se ven favorecidos el estudio, la investigación y los viajes. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las conversaciones con personas de diferentes orígenes o ámbitos profesionales serán enriquecedoras. Lo que descubra cambiará su perspectiva sobre su estilo de vida actual y sobre lo que es posible. Una asociación parece prometedora, y un compromiso le brindará la oportunidad de utilizar sus habilidades de una manera adecuada a un mercado cambiante. El romance se ve favorecido. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la espontaneidad puede ser divertida y emocionante, pero también costosa. Piénselo dos veces antes de prometer demasiado o dejarse llevar por la tentación. Un cambio requiere paciencia, investigación y tiempo para sopesar los pros y los contras. Ante la duda, mejor abstenerse. Concéntrese más en las mejoras del hogar que fomenten la comodidad, la conveniencia y la tranquilidad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): interactúe todo lo que pueda; cree redes de contactos, comparta sus ideas y colabore con quienes lo inspiren y sean creativos. Amplíe sus conocimientos, su perspectiva y su visión, y se sentirá satisfecho con sus descubrimientos y los resultados que obtenga. Nutra su mente, su cuerpo y su alma con nuevas posibilidades. Póngase en contacto con alguien a quien extraña. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): antes de aceptar participar elabore un presupuesto. Ser preciso le ayudará a negociar su posición y sus contribuciones en cualquier proyecto que desee emprender. Compartir los gastos puede ayudarle a reducir los costos fijos, pero antes de aceptar, asegúrese de tener todo por escrito. Exprese sus ideas y sentimientos para evitar desacuerdos en el futuro. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participar en una causa o proyecto en el que cree cambiará su perspectiva. Donar su tiempo o dinero le brindará recompensas inesperadas. Alguien que conozca a través de una organización o grupo que financie o en el que participe tendrá un impacto positivo en su vida y en su forma de vivir. El bienestar personal y el amor están en aumento. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga los cambios necesarios y siga adelante. Cuanto menos diga o haga con los demás, más logrará. Cíñase a su presupuesto, a sus planes y a las normas y obligaciones establecidas por las autoridades, y evitará interferencias. Las confrontaciones o conversaciones con un ser querido antes de tiempo tendrán consecuencias negativas. Observe antes de actuar. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): adapte su agenda, explore lugares nuevos y evalúe su rutina diaria para asegurar que su vida funcione de manera eficiente. Controle sus emociones y tenga cuidado de no dejar que se desborden ni de caer en la trampa de alguien que intente provocarlo para discutir. Reflexione sobre usted mismo y concéntrese en verse y sentirse lo mejor posible. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.