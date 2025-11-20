Horóscopo de hoy
20 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 20 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ashley Fink, 39; Dan Byrd, 40; Joel McHale, 54; Bo Derek, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: siga adelante con orgullo y utilice sus habilidades y experiencia para alcanzar sus metas personales, profesionales o de cualquier otro tipo. Tome la iniciativa y esfuércese para lograr la excelencia; descubrirá el gran efecto que puede tener sobre usted mismo y sobre quienes lo rodean. Sea valiente, siga a su corazón y no permita que nadie lo desvíe del camino. Sea agradecido, abierto y conságrese a alcanzar su potencial. Sus números son 4, 16, 22, 28, 30, 41 y 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persistente, reservado y disciplinado. Es divertido y de mente abierta.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): guarde sus pensamientos para sí mismo. La observación le confirmará lo que sucede a su alrededor y cómo afrontar mejor lo que se avecina. Un cambio positivo en la forma en que maneja sus finanzas y su salud le ayudará a obtener buenos resultados, reducir el estrés y aumentar su resiliencia. Limite sus gastos y descubra cómo divertirse respetando un presupuesto. *****

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): si lo que busca es un cambio, haga que suceda. Deje de esperar a que alguien más dé el primer paso. Enfoque su mirada en lo que quiere y diríjase directamente al camino que lo conducirá allí. Una oportunidad para acondicionar su espacio según sus necesidades hará su vida más fácil y productiva. ***

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): aprenda, explore y elimine lo superfluo de su vida. Aligere su carga, venda lo que ya no necesita, respire hondo y dé un suspiro de alivio. La libertad que obtendrá de sus decisiones lo animará a prestar más atención a lo que es importante para usted y a restar importancia a acumular cosas innecesarias. ***

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): una buena administración del dinero le dará tranquilidad, y seguir consejos que le ayuden a controlar los malos hábitos y a mantenerse activo le dará la energía necesaria para ocuparse de sus asuntos y liberarse de cualquier obligación que pueda reducir su tiempo libre. Haga planes especiales con alguien a quien quiera y con quien disfrute pasar tiempo. ***

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): viva y aprenda. Las conversaciones que ofrezcan información privilegiada o sugieran disciplina y medidas preventivas le ayudarán a mantener un rumbo positivo. Haga caso a su intuición y confíe en su experiencia para salir adelante cuando surjan circunstancias inusuales. Confíe en sus instintos y prepárese para actuar con rapidez. Se ven favorecidos el estudio, la investigación y los viajes. *****

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): las conversaciones con personas de diferentes orígenes o ámbitos profesionales serán enriquecedoras. Lo que descubra cambiará su perspectiva sobre su estilo de vida actual y sobre lo que es posible. Una asociación parece prometedora, y un compromiso le brindará la oportunidad de utilizar sus habilidades de una manera adecuada a un mercado cambiante. El romance se ve favorecido. ****

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la espontaneidad puede ser divertida y emocionante, pero también costosa. Piénselo dos veces antes de prometer demasiado o dejarse llevar por la tentación. Un cambio requiere paciencia, investigación y tiempo para sopesar los pros y los contras. Ante la duda, mejor abstenerse. Concéntrese más en las mejoras del hogar que fomenten la comodidad, la conveniencia y la tranquilidad. ***

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): interactúe todo lo que pueda; cree redes de contactos, comparta sus ideas y colabore con quienes lo inspiren y sean creativos. Amplíe sus conocimientos, su perspectiva y su visión, y se sentirá satisfecho con sus descubrimientos y los resultados que obtenga. Nutra su mente, su cuerpo y su alma con nuevas posibilidades. Póngase en contacto con alguien a quien extraña. ***

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): antes de aceptar participar elabore un presupuesto. Ser preciso le ayudará a negociar su posición y sus contribuciones en cualquier proyecto que desee emprender. Compartir los gastos puede ayudarle a reducir los costos fijos, pero antes de aceptar, asegúrese de tener todo por escrito. Exprese sus ideas y sentimientos para evitar desacuerdos en el futuro. ***

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participar en una causa o proyecto en el que cree cambiará su perspectiva. Donar su tiempo o dinero le brindará recompensas inesperadas. Alguien que conozca a través de una organización o grupo que financie o en el que participe tendrá un impacto positivo en su vida y en su forma de vivir. El bienestar personal y el amor están en aumento. ***

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): haga los cambios necesarios y siga adelante. Cuanto menos diga o haga con los demás, más logrará. Cíñase a su presupuesto, a sus planes y a las normas y obligaciones establecidas por las autoridades, y evitará interferencias. Las confrontaciones o conversaciones con un ser querido antes de tiempo tendrán consecuencias negativas. Observe antes de actuar. ****

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): adapte su agenda, explore lugares nuevos y evalúe su rutina diaria para asegurar que su vida funcione de manera eficiente. Controle sus emociones y tenga cuidado de no dejar que se desborden ni de caer en la trampa de alguien que intente provocarlo para discutir. Reflexione sobre usted mismo y concéntrese en verse y sentirse lo mejor posible. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.