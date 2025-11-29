Horóscopo de hoy: día sábado 29 de noviembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anna Faris, 49; Don Cheadle, 61; Andrew McCarthy, 63; Howie Mandel, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje atrás las situaciones que le causan angustia y centre su atención en las personas y los pasatiempos que lo hacen sentir bien consigo mismo, con su vida y con el futuro que le espera. No se preocupe por lo que no puede cambiar; en lugar de eso ponga su corazón y su alma en algo que disfrute, y esto lo animará a realizar cambios positivos. Confíe en su intuición, satisfaga su alma y elija tratar a las personas y a las situaciones con amor. Sus números son 7, 18, 20, 28, 32, 34 y 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es protector, ingenioso e innovador. Es desafiante e intelectual.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a los detalles y podrá ahorrar dinero, tiempo y energía. Puede ser que lo suyo sea hacer varias cosas a la vez, pero abarcar demasiado lo limitará. Tómese un momento para respirar y determinar qué es lo más valioso y qué puede descartar. El cambio positivo comienza por cuidar de sí mismo y atender sus necesidades primero. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): participe e inicie sus planes. Póngase en contacto con personas afines y descubrirá atajos y conexiones que le brindarán oportunidades para llegar más rápido a su destino Estar dispuesto a analizar y llevar a cabo sus planes lo mantendrá hoy por delante de cualquier competencia que encuentre. El romance está en las estrellas. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): modere su tono y no comparta información personal. Hablar menos y escuchar más le ayudará a avanzar con menos interferencias y juicios. No permita que nadie lo convenza de asumir responsabilidades que no le corresponden. Ofrezca sugerencias, pero no su tiempo ni su dinero. Enfoque su energía en su propio beneficio. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga el impulso. Inicie conversaciones, socialice y recopile información. Sus interacciones lo motivarán y lo estimularán a avanzar con una actitud positiva y la intención de mejorar su vida. El ejercicio físico y mental le ayudará a ganar confianza. El romance está en las estrellas. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite las interferencias bajando la cabeza y centrándose en su crecimiento personal y físico y desafiándose a sí mismo en lugar de a los demás. Para mantener el equilibrio, deberá establecer límites con quienes usan tácticas de manipulación para llevarlo por un camino que les conviene solo a ellos. Manténgase firme, confíe en su intuición y haga lo que sea mejor para usted. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense antes de actuar. Recopile información y use tanto la disciplina como su imaginación para encontrar soluciones alternativas a cualquier problema familiar o de relación que se le presente. Es necesario un cambio, y usar su inteligencia intuitiva y sus cualidades físicas para alcanzar su meta no lo decepcionará. Confíe en su intuición y haga lo que sea mejor para usted. El romance se ve favorecido. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga adelante. No permita que las acciones de los demás nublen su visión ni lo dispersen. Concéntrese en lo que es importante para usted y para su bienestar personal, físico y emocional. El cambio positivo comienza estableciendo prioridades con respecto a su estado físico, que lo impulsen a obtener resultados que lo hagan sentir bien consigo mismo. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la comunicación lo llevará a la aventura. Participe en eventos que despierten su imaginación y lo animen a crecer y ampliar su círculo de amistades. Los encuentros que tenga hoy le ayudarán a trazar un camino hacia una mejor versión de sí mismo y mejores relaciones. El amor y el romance están en auge, y hay un cambio positivo a su alcance. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dese la libertad de explorar las posibilidades, disfrute de sus seres queridos y deje ir lo que ya no le aporta alegría. Reconocer lo que es importante y cómo transformar en positivo lo negativo de su vida dará sus frutos. El romance está en las estrellas; aproveche lo que le ofrece la vida. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): esfuércese por modificar su rutina para asegurarse de participar en actividades que lo hagan feliz. Recuperar su vida para adaptarla a sus necesidades requiere dedicación para aceptar lo que es significativo para usted. Asuma la responsabilidad de su felicidad y busque entretenimiento intelectual y físico que fomente una conexión emocional más profunda y apasionada con alguien especial. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un respiro, dese la oportunidad de reflexionar y considerar sus opciones. El cambio requiere la comprensión de aquello que lo motiva y estimula a seguir a su corazón y a ser fiel a sí mismo. Ate los cabos sueltos y despeje un camino que le permita la libertad de iniciar los cambios de los que depende su felicidad. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): amplíe sus intereses. No permita que nadie más intervenga ni le diga lo que puede y no puede hacer. Su felicidad depende de llevar a cabo lo que es mejor para usted. Explore las posibilidades y rodéese de quienes van en la misma dirección. El crecimiento personal y seguir a su corazón lo inspirarán y lo animarán a tomar medidas proactivas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.