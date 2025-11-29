Horóscopo de hoy
29 de noviembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 29 de noviembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Anna Faris, 49; Don Cheadle, 61; Andrew McCarthy, 63; Howie Mandel, 70.

FELIZ CUMPLEAÑOS: deje atrás las situaciones que le causan angustia y centre su atención en las personas y los pasatiempos que lo hacen sentir bien consigo mismo, con su vida y con el futuro que le espera. No se preocupe por lo que no puede cambiar; en lugar de eso ponga su corazón y su alma en algo que disfrute, y esto lo animará a realizar cambios positivos. Confíe en su intuición, satisfaga su alma y elija tratar a las personas y a las situaciones con amor. Sus números son 7, 18, 20, 28, 32, 34 y 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es protector, ingenioso e innovador. Es desafiante e intelectual.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): preste atención a los detalles y podrá ahorrar dinero, tiempo y energía. Puede ser que lo suyo sea hacer varias cosas a la vez, pero abarcar demasiado lo limitará. Tómese un momento para respirar y determinar qué es lo más valioso y qué puede descartar. El cambio positivo comienza por cuidar de sí mismo y atender sus necesidades primero. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): participe e inicie sus planes. Póngase en contacto con personas afines y descubrirá atajos y conexiones que le brindarán oportunidades para llegar más rápido a su destino Estar dispuesto a analizar y llevar a cabo sus planes lo mantendrá hoy por delante de cualquier competencia que encuentre. El romance está en las estrellas. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): modere su tono y no comparta información personal. Hablar menos y escuchar más le ayudará a avanzar con menos interferencias y juicios. No permita que nadie lo convenza de asumir responsabilidades que no le corresponden. Ofrezca sugerencias, pero no su tiempo ni su dinero. Enfoque su energía en su propio beneficio. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): mantenga el impulso. Inicie conversaciones, socialice y recopile información. Sus interacciones lo motivarán y lo estimularán a avanzar con una actitud positiva y la intención de mejorar su vida. El ejercicio físico y mental le ayudará a ganar confianza. El romance está en las estrellas. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): evite las interferencias bajando la cabeza y centrándose en su crecimiento personal y físico y desafiándose a sí mismo en lugar de a los demás. Para mantener el equilibrio, deberá establecer límites con quienes usan tácticas de manipulación para llevarlo por un camino que les conviene solo a ellos. Manténgase firme, confíe en su intuición y haga lo que sea mejor para usted. *****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense antes de actuar. Recopile información y use tanto la disciplina como su imaginación para encontrar soluciones alternativas a cualquier problema familiar o de relación que se le presente. Es necesario un cambio, y usar su inteligencia intuitiva y sus cualidades físicas para alcanzar su meta no lo decepcionará. Confíe en su intuición y haga lo que sea mejor para usted. El romance se ve favorecido. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): siga adelante. No permita que las acciones de los demás nublen su visión ni lo dispersen. Concéntrese en lo que es importante para usted y para su bienestar personal, físico y emocional. El cambio positivo comienza estableciendo prioridades con respecto a su estado físico, que lo impulsen a obtener resultados que lo hagan sentir bien consigo mismo. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): la comunicación lo llevará a la aventura. Participe en eventos que despierten su imaginación y lo animen a crecer y ampliar su círculo de amistades. Los encuentros que tenga hoy le ayudarán a trazar un camino hacia una mejor versión de sí mismo y mejores relaciones. El amor y el romance están en auge, y hay un cambio positivo a su alcance. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dese la libertad de explorar las posibilidades, disfrute de sus seres queridos y deje ir lo que ya no le aporta alegría. Reconocer lo que es importante y cómo transformar en positivo lo negativo de su vida dará sus frutos. El romance está en las estrellas; aproveche lo que le ofrece la vida. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): esfuércese por modificar su rutina para asegurarse de participar en actividades que lo hagan feliz. Recuperar su vida para adaptarla a sus necesidades requiere dedicación para aceptar lo que es significativo para usted. Asuma la responsabilidad de su felicidad y busque entretenimiento intelectual y físico que fomente una conexión emocional más profunda y apasionada con alguien especial. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese un respiro, dese la oportunidad de reflexionar y considerar sus opciones. El cambio requiere la comprensión de aquello que lo motiva y estimula a seguir a su corazón y a ser fiel a sí mismo. Ate los cabos sueltos y despeje un camino que le permita la libertad de iniciar los cambios de los que depende su felicidad. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): amplíe sus intereses. No permita que nadie más intervenga ni le diga lo que puede y no puede hacer. Su felicidad depende de llevar a cabo lo que es mejor para usted. Explore las posibilidades y rodéese de quienes van en la misma dirección. El crecimiento personal y seguir a su corazón lo inspirarán y lo animarán a tomar medidas proactivas. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.