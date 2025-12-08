Horóscopo de hoy
08 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 08 de diciembre para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ian Somerhalder, 47; Dominic Monaghan, 49; Teri Hatcher, 61; James Galway, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año use su imaginación y encontrará soluciones para asuntos relacionados con su hogar, estilo de vida e inversiones. Si piensa fuera de la caja y aprovecha sus contactos para ayudarse a avanzar el progreso personal será indiscutible. Un cambio de actitud lo animará a generar cambios positivos y a actualizar sus habilidades para satisfacer las necesidades actuales. La superación personal aumentará su confianza y sus oportunidades, lo que lo llevará a obtener ganancias financieras. Sus números son 3, 16, 24, 29, 31, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cautivador, positivo y complaciente. Es enérgico y entusiasta.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): observe, escuche y aprenda. La información que recopile y las ideas que surjan de sus encuentros lo motivarán a replantearse lo que desea lograr. La participación, la comunicación y el voluntariado le ayudarán a obtener una perspectiva sobre cómo puede marcar la diferencia. Hay un cambio positivo a su alcance. Un nuevo estilo le hará ganar elogios. *****

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuestiónese todo, establezca un presupuesto, use sabiamente su energía y quedará satisfecho con el resultado. El cambio comienza con reflexión, investigación y planificación que comparte con quienes están arriba, abajo y en el medio. Saber cómo relacionarse y responder le ayudará a avanzar y ascender. **

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio empieza con usted. Inicie conversaciones y haga lo que sea necesario para animar a otros a participar, mostrando su amabilidad y generosidad. Sea el anfitrión, y la respuesta lo hará sentir bien con usted mismo y con la diferencia que puede marcar en quienes toca emocionalmente con su calidez y consideración. ****

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea audaz, pero comparta sus ideas y sentimientos de forma pacífica y amorosa. Recibirá mucho más a cambio si su actitud es positiva y está dispuesto a comprender las perspectivas de los demás. Lo que es bueno para usted puede no ser adecuado para otros, y viceversa. Reconocer sus diferencias puede ayudarlo a revitalizar su propósito. ***

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la forma en que participe en eventos sociales o de establecimiento de contactos determinará lo que recibirá a cambio. La honestidad, la integridad y la disciplina para terminar lo que empieza son clave para alcanzar sus metas y conectar con personas con autoridad. Obtendrá más mediante la amabilidad, la consideración y la comprensión. El progreso personal y el amor están en las estrellas. ***

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea observador. Preste atención a lo que sucede en casa. Establezca un precio y cíñase a su presupuesto. La ira afectará negativamente el resultado. Considere sus opciones, ofrezca alternativas y sepa cuándo alejarse en lugar de iniciar una disputa que termine en un estancamiento eterno. Elija sus palabras y acciones con sabiduría. ***

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la actividad, el ejercicio, la salud y vivir la vida para verse y sentirse lo mejor posible será estimulante. Explore lo que le intriga y amplíe sus intereses para satisfacer sus necesidades. Un cambio de carrera, pasatiempos y dirección personal lo motivará a perseguir sus sueños. Ámese a usted mismo y a lo que hace, y atraerá a personas con ideas afines. ****

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): concéntrese en lo esencial. Ponga en orden los asuntos pendientes y centre su atención en explorar y ampliar sus intereses y conexiones. La participación fomenta el aprendizaje y hacer las cosas de forma diferente. Es hora de actualizar su vida, sus perspectivas y a sí mismo. El establecimiento de contactos y la socialización serán informativos. Tome lo aprendido y modifique sus planes en consecuencia. **

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): revise y modifique sus documentos financieros para que se adapten a su presupuesto. Tener un plan le ayudará a llegar al final del año con menos estrés. Tenga en cuenta lo que más disfruta hacer y establezca su rutina en torno a lo que lo hace feliz. Un cambio de carrera o su forma de tratar con sus asociados respaldarán sus esfuerzos. *****

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si es necesario para lograr resultados o para ser quien marque la diferencia, pida ayuda. Confíe en sus capacidades. Deje de hablar y empiece a actuar. Sea abierto y directo, y muestre dedicación y disposición para hacer lo que le corresponde. El cambio positivo depende de perseverar. ***

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): está en una buena posición. Mire a su alrededor, únase a personas optimistas decididas a hacer del mundo un lugar mejor y póngase a trabajar. Su dedicación, perspicacia y capacidad de motivar a los demás fomentarán un cambio positivo y le brindarán la oportunidad de marcar la diferencia. La superación personal, las alianzas y compartir sus ideas se ven favorecidos. ***

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si reacciona exageradamente u ofrece demasiado antes de saber qué obtendrá a cambio aflorarán las emociones. Reduzca la velocidad, escuche, negocie y esfuércese por mantener la integridad y la equidad a medida que avanza. Tiene mucho que ganar si es paciente y está dispuesto a ceder. Responda a cada exigencia que encuentre con una alternativa positiva. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.