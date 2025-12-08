Horóscopo de hoy: día lunes 08 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ian Somerhalder, 47; Dominic Monaghan, 49; Teri Hatcher, 61; James Galway, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año use su imaginación y encontrará soluciones para asuntos relacionados con su hogar, estilo de vida e inversiones. Si piensa fuera de la caja y aprovecha sus contactos para ayudarse a avanzar el progreso personal será indiscutible. Un cambio de actitud lo animará a generar cambios positivos y a actualizar sus habilidades para satisfacer las necesidades actuales. La superación personal aumentará su confianza y sus oportunidades, lo que lo llevará a obtener ganancias financieras. Sus números son 3, 16, 24, 29, 31, 38, 46.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es cautivador, positivo y complaciente. Es enérgico y entusiasta.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): observe, escuche y aprenda. La información que recopile y las ideas que surjan de sus encuentros lo motivarán a replantearse lo que desea lograr. La participación, la comunicación y el voluntariado le ayudarán a obtener una perspectiva sobre cómo puede marcar la diferencia. Hay un cambio positivo a su alcance. Un nuevo estilo le hará ganar elogios. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuestiónese todo, establezca un presupuesto, use sabiamente su energía y quedará satisfecho con el resultado. El cambio comienza con reflexión, investigación y planificación que comparte con quienes están arriba, abajo y en el medio. Saber cómo relacionarse y responder le ayudará a avanzar y ascender. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio empieza con usted. Inicie conversaciones y haga lo que sea necesario para animar a otros a participar, mostrando su amabilidad y generosidad. Sea el anfitrión, y la respuesta lo hará sentir bien con usted mismo y con la diferencia que puede marcar en quienes toca emocionalmente con su calidez y consideración. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): sea audaz, pero comparta sus ideas y sentimientos de forma pacífica y amorosa. Recibirá mucho más a cambio si su actitud es positiva y está dispuesto a comprender las perspectivas de los demás. Lo que es bueno para usted puede no ser adecuado para otros, y viceversa. Reconocer sus diferencias puede ayudarlo a revitalizar su propósito. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): la forma en que participe en eventos sociales o de establecimiento de contactos determinará lo que recibirá a cambio. La honestidad, la integridad y la disciplina para terminar lo que empieza son clave para alcanzar sus metas y conectar con personas con autoridad. Obtendrá más mediante la amabilidad, la consideración y la comprensión. El progreso personal y el amor están en las estrellas. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea observador. Preste atención a lo que sucede en casa. Establezca un precio y cíñase a su presupuesto. La ira afectará negativamente el resultado. Considere sus opciones, ofrezca alternativas y sepa cuándo alejarse en lugar de iniciar una disputa que termine en un estancamiento eterno. Elija sus palabras y acciones con sabiduría. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la actividad, el ejercicio, la salud y vivir la vida para verse y sentirse lo mejor posible será estimulante. Explore lo que le intriga y amplíe sus intereses para satisfacer sus necesidades. Un cambio de carrera, pasatiempos y dirección personal lo motivará a perseguir sus sueños. Ámese a usted mismo y a lo que hace, y atraerá a personas con ideas afines. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): concéntrese en lo esencial. Ponga en orden los asuntos pendientes y centre su atención en explorar y ampliar sus intereses y conexiones. La participación fomenta el aprendizaje y hacer las cosas de forma diferente. Es hora de actualizar su vida, sus perspectivas y a sí mismo. El establecimiento de contactos y la socialización serán informativos. Tome lo aprendido y modifique sus planes en consecuencia. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): revise y modifique sus documentos financieros para que se adapten a su presupuesto. Tener un plan le ayudará a llegar al final del año con menos estrés. Tenga en cuenta lo que más disfruta hacer y establezca su rutina en torno a lo que lo hace feliz. Un cambio de carrera o su forma de tratar con sus asociados respaldarán sus esfuerzos. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): si es necesario para lograr resultados o para ser quien marque la diferencia, pida ayuda. Confíe en sus capacidades. Deje de hablar y empiece a actuar. Sea abierto y directo, y muestre dedicación y disposición para hacer lo que le corresponde. El cambio positivo depende de perseverar. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): está en una buena posición. Mire a su alrededor, únase a personas optimistas decididas a hacer del mundo un lugar mejor y póngase a trabajar. Su dedicación, perspicacia y capacidad de motivar a los demás fomentarán un cambio positivo y le brindarán la oportunidad de marcar la diferencia. La superación personal, las alianzas y compartir sus ideas se ven favorecidos. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): si reacciona exageradamente u ofrece demasiado antes de saber qué obtendrá a cambio aflorarán las emociones. Reduzca la velocidad, escuche, negocie y esfuércese por mantener la integridad y la equidad a medida que avanza. Tiene mucho que ganar si es paciente y está dispuesto a ceder. Responda a cada exigencia que encuentre con una alternativa positiva. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.