Horóscopo de hoy: día martes 09 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Felicity Huffman, 63; Donny Osmond, 68; Beau Bridges, 84; Dame Judi Dench, 91.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año exprésese, manifieste lo que le agrada y lo que no, y descubra cuánto ahorra emocional y financieramente. Su actitud de decir las cosas como son le ayudará a resolver asuntos pendientes y lo guiará en una dirección que le permita respirar con tranquilidad. No deje que lo que otros hagan o digan afecte sus decisiones. Lo mejor para usted es pensar en el futuro y tomar el camino que mejor se adapte a sus necesidades. Sus números son 2, 14, 21, 23, 32, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, servicial e instintivo. Es persuasivo y único.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): convierta sus cualidades en algo tan deseable que todos con quienes se encuentre quieran formar parte de lo que pretende lograr. Si es positivo, directo y se compromete a lograr lo que se proponga puede construir una base sólida. Las claves de su éxito son viajar, comunicarse y terminar lo que empieza. *****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piénselo dos veces antes de permitir que sus emociones se intensifiquen y lo conduzcan a un camino resbaladizo. Conozca sus límites, sus cualidades y sus objetivos y concéntrese en lo que es posible. Mire el panorama general y aclarará su mente de cualquier malentendido que pueda tener sobre su vida personal. Hable sobre sus opciones con las personas que más le importan. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio está a su alcance. No espere a que alguien más dé el primer paso. Reclame lo que es suyo y avance con valentía. Los pensamientos, seguidos de acciones, lo conducirán adonde quiere ir y lo animarán a alejarse de las situaciones que se interponen entre usted y su felicidad y paz mental. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga los canales adecuados y no se arrepentirá. Hable con figuras de autoridad, trace un plan y avance en una dirección que fomente el crecimiento y la prosperidad. Utilizar sus habilidades extraordinarias y su experiencia le ayudará a promocionarse eficazmente para un cambio en su vida profesional. No deje nada al azar; exprésese abierta y honestamente. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el tiempo es oro, y el viaje que emprenda hoy le ayudará a expandir su conciencia. Asista a eventos que le brinden información y le ayuden a relacionarse para poder expresar sus cualidades. Cree redes de contactos, socialice, observe y aprenda sobre la marcha, y descubrirá la mejor manera de apoyar y aprovechar lo que más disfruta. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense en lo importante. Céntrese en los asuntos domésticos que necesitan adaptaciones para asegurarse de que nada se agrave tras puertas cerradas. La disciplina, el compromiso, un presupuesto estricto y dedicar tiempo a resolver las diferencias con sus seres queridos le ayudarán a convertir en positivo cualquier aspecto negativo. El cambio empieza con usted y con su capacidad de liderar el camino. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acelere el ritmo antes de que alguien le gane en su propio terreno. Contáctese; sea quien marque la diferencia liderando el camino. No permita que la pereza le cueste caro ni que lo haga tomar atajos. Si sigue los canales adecuados y se gana la confianza y el respeto de aquellos con quien se encuentre puede superar a la competencia. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje que su imaginación creativa lo guíe y deslumbrará a los demás con su perspicacia y sus sugerencias innovadoras. No dude en ampliar sus horizontes y aventurarse en nuevos territorios. Lo que descubra y el impacto que tenga en el resultado no lo decepcionarán. Viva, aprenda, explore las posibilidades, y las ganancias financieras y profesionales serán suyas. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): resuelva situaciones emocionales y financieras y tranquilícese. Preocuparse en lugar de ser proactivo afectará su salud y bienestar. Sea honesto con usted mismo y con los demás. Comprometerse con algo que no ha pensado bien arriesgará su capacidad de alcanzar sus metas. Son necesarias claridad y precisión y si desea alcanzar el éxito es esencial utilizar los canales adecuados. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades asistiendo a eventos que integren lo que disfruta hacer con posibilidades profesionales. Participar en conversaciones que le permitan convencer a los demás de que tiene algo valioso le abrirá puertas y lo animará a llevar sus ideas y planes al siguiente nivel. Sea audaz, original y seguro de sí mismo mientras avanza con fuerza. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reinvéntese y piense en cómo quiere usar sus habilidades de ahora en adelante. Un cambio de lugar o de personas en su vida requiere sentido común. No crea todo lo que oye. Antes de iniciar un cambio haga un esfuerzo adicional para verificar los hechos. Es hora de amarse a sí mismo, a lo que hace y el rumbo que ha elegido. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): florecerán las conversaciones, la disciplina y las ideas innovadoras. No permita que las influencias externas le roben el tiempo y el esfuerzo que debería dedicar a perseguir sus sueños. La comunicación le ayudará a definir cómo planea avanzar y a apartar a quienes intentan impedirle alcanzar sus metas. Un cambio de actitud decidirá su destino. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.