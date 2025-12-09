Horóscopo de hoy
09 de diciembre de 2025 - 01:00

Horóscopo de hoy: día martes 09 de diciembre para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Felicity Huffman, 63; Donny Osmond, 68; Beau Bridges, 84; Dame Judi Dench, 91.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año exprésese, manifieste lo que le agrada y lo que no, y descubra cuánto ahorra emocional y financieramente. Su actitud de decir las cosas como son le ayudará a resolver asuntos pendientes y lo guiará en una dirección que le permita respirar con tranquilidad. No deje que lo que otros hagan o digan afecte sus decisiones. Lo mejor para usted es pensar en el futuro y tomar el camino que mejor se adapte a sus necesidades. Sus números son 2, 14, 21, 23, 32, 38, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, servicial e instintivo. Es persuasivo y único.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): convierta sus cualidades en algo tan deseable que todos con quienes se encuentre quieran formar parte de lo que pretende lograr. Si es positivo, directo y se compromete a lograr lo que se proponga puede construir una base sólida. Las claves de su éxito son viajar, comunicarse y terminar lo que empieza. *****

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): piénselo dos veces antes de permitir que sus emociones se intensifiquen y lo conduzcan a un camino resbaladizo. Conozca sus límites, sus cualidades y sus objetivos y concéntrese en lo que es posible. Mire el panorama general y aclarará su mente de cualquier malentendido que pueda tener sobre su vida personal. Hable sobre sus opciones con las personas que más le importan. **

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): el cambio está a su alcance. No espere a que alguien más dé el primer paso. Reclame lo que es suyo y avance con valentía. Los pensamientos, seguidos de acciones, lo conducirán adonde quiere ir y lo animarán a alejarse de las situaciones que se interponen entre usted y su felicidad y paz mental. ****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): siga los canales adecuados y no se arrepentirá. Hable con figuras de autoridad, trace un plan y avance en una dirección que fomente el crecimiento y la prosperidad. Utilizar sus habilidades extraordinarias y su experiencia le ayudará a promocionarse eficazmente para un cambio en su vida profesional. No deje nada al azar; exprésese abierta y honestamente. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el tiempo es oro, y el viaje que emprenda hoy le ayudará a expandir su conciencia. Asista a eventos que le brinden información y le ayuden a relacionarse para poder expresar sus cualidades. Cree redes de contactos, socialice, observe y aprenda sobre la marcha, y descubrirá la mejor manera de apoyar y aprovechar lo que más disfruta. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): piense en lo importante. Céntrese en los asuntos domésticos que necesitan adaptaciones para asegurarse de que nada se agrave tras puertas cerradas. La disciplina, el compromiso, un presupuesto estricto y dedicar tiempo a resolver las diferencias con sus seres queridos le ayudarán a convertir en positivo cualquier aspecto negativo. El cambio empieza con usted y con su capacidad de liderar el camino. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): acelere el ritmo antes de que alguien le gane en su propio terreno. Contáctese; sea quien marque la diferencia liderando el camino. No permita que la pereza le cueste caro ni que lo haga tomar atajos. Si sigue los canales adecuados y se gana la confianza y el respeto de aquellos con quien se encuentre puede superar a la competencia. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deje que su imaginación creativa lo guíe y deslumbrará a los demás con su perspicacia y sus sugerencias innovadoras. No dude en ampliar sus horizontes y aventurarse en nuevos territorios. Lo que descubra y el impacto que tenga en el resultado no lo decepcionarán. Viva, aprenda, explore las posibilidades, y las ganancias financieras y profesionales serán suyas. **

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): resuelva situaciones emocionales y financieras y tranquilícese. Preocuparse en lugar de ser proactivo afectará su salud y bienestar. Sea honesto con usted mismo y con los demás. Comprometerse con algo que no ha pensado bien arriesgará su capacidad de alcanzar sus metas. Son necesarias claridad y precisión y si desea alcanzar el éxito es esencial utilizar los canales adecuados. *****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque oportunidades asistiendo a eventos que integren lo que disfruta hacer con posibilidades profesionales. Participar en conversaciones que le permitan convencer a los demás de que tiene algo valioso le abrirá puertas y lo animará a llevar sus ideas y planes al siguiente nivel. Sea audaz, original y seguro de sí mismo mientras avanza con fuerza. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reinvéntese y piense en cómo quiere usar sus habilidades de ahora en adelante. Un cambio de lugar o de personas en su vida requiere sentido común. No crea todo lo que oye. Antes de iniciar un cambio haga un esfuerzo adicional para verificar los hechos. Es hora de amarse a sí mismo, a lo que hace y el rumbo que ha elegido. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): florecerán las conversaciones, la disciplina y las ideas innovadoras. No permita que las influencias externas le roben el tiempo y el esfuerzo que debería dedicar a perseguir sus sueños. La comunicación le ayudará a definir cómo planea avanzar y a apartar a quienes intentan impedirle alcanzar sus metas. Un cambio de actitud decidirá su destino. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.