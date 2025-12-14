Horóscopo de hoy: día domingo 14 de diciembre para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Vanessa Hudgens, 37; Sophie Monk, 46; Beth Orton, 55; Dee Wallace, 77.

FELIZ CUMPLEAÑOS: le esperan logros personales y profesionales. Mire el panorama general, pero concéntrese en lo que es más importante para usted y avance en esa dirección. La forma en que use sus conexiones, cualidades y experiencia para avanzar será un indicador de las recompensas que le esperan. El efecto que cause en los demás aumentará su confianza y le abrirá el camino a nuevos comienzos. Se ven favorecidos el amor y la superación personal. Sus números son 6, 19, 22, 25, 33, 36 y 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es optimista, ambicioso y proactivo. Es extrovertido y popular.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): replantéese sus objetivos, analice a quién intenta complacer y elija un camino que lo conduzca a la satisfacción y a la gratitud. Diga no a quienes lo agotan o se aprovechan de usted, y sí a quienes lo alimentan, nutren y respetan a usted y a sus sueños. Encuentre el equilibrio en sus relaciones y persiga sus objetivos mediante el compromiso y la honestidad. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): use sabiamente su tiempo y energía. Establezca un presupuesto que incluya las mejoras necesarias para su hogar y así avanzar en su agenda. Despejar un espacio para trabajar en algo que pueda generar tranquilidad o ingresos complementarios o que mejore su salud dará sus frutos. Unir fuerzas con alguien que comparta sus intereses parece prometedor para avanzar. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): persiga sus sueños, deje de procrastinar y dé el paso. Tenga en cuenta sus cualidades y la mejor manera de usarlas para crear algo que le dé la esperanza de un futuro mejor. Sea quien impulse el cambio y motive a otros a seguir su ejemplo, participar y ayudar. Las relaciones y el romance se ven favorecidos, y usted tiene el control. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): no permita que el caos emocional se interponga en su camino. Céntrese en lo que más disfruta y participe en actividades que lo conecten con personas afines. Explore las posibilidades pero cíñase a lo básico y a un presupuesto. Si usa sus cualidades, conexiones e inteligencia para avanzar, el cambio no tiene por qué endeudarlo. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): socialice, organice un evento y participe en conversaciones interesantes que lo hagan pensar y considerar nuevas posibilidades. La oportunidad está al alcance de la mano, pero depende de usted hacer que todo suceda. Sea quien inicie un movimiento o involucre a otros en sus planes y encontrará a su gente. Las reflexiones seguidas de acciones alegrarán su día. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): tenga cuidado con la forma en que maneja las situaciones domésticas y los problemas emocionales que generan división. Los gastos compartidos, las preocupaciones médicas y los cambios inesperados le harán cuestionar su próximo paso. Acérquese a aquellas personas en quienes confía y descubrirá cómo sacar el máximo provecho de cualquier situación que enfrente. Elija la inteligencia por encima de la ira o la fuerza. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sueñe en grande, pero evite asumir demasiadas responsabilidades. Cíñase a su presupuesto y a su capacidad de asegurarse de disfrutar del resultado en lugar de estresarse. La comunicación es clave; haga preguntas, verifique la información y establezca un presupuesto estricto que no afecte su bienestar emocional. Dedique tiempo y energía a las mejoras del hogar y a su tranquilidad. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): un evento que aborde causas e inquietudes ampliará su perspectiva sobre lo que puede o no hacer. Utilice su inteligencia, haga cambios sobre la marcha y acepte apoyar solo lo que esté dentro de sus posibilidades. Tómese tiempo para replantear su agenda, implementar pasatiempos y relacionarse con personas que lo inspiren y estimulen su creatividad. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): tómese tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro, y la dirección que se ve tomando. Hable sobre las perspectivas con alguien cercano y haga planes que incluyan objetivos personales y profesionales. Es hora de soñar un poco más en grande, confiar y creer en usted mismo y en lo que puede lograr. El romance se ve favorecido. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): siga adelante con un plan establecido. No permita que nadie lo convenza de algo que no necesita ni quiere. Cumplir con su plan de juego, presupuesto y capacidad garantizará que obtenga el máximo provecho de lo que ofrece. Antes de comprometerse revise las normas para evitar costos ocultos. Tome el control y respire tranquilo. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): use su poder de persuasión, inteligencia y energía para convertir sus pensamientos en realidad. Diga no a los gastos emocionales y sí a un presupuesto y un plan que se adapte a sus posibilidades. Tome las decisiones y conectará con quienes tienen algo que aportar. Un evento de establecimiento de contactos lo conducirá a conexiones interesantes. El romance se ve favorecido. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): proteja su reputación. No comparta información personal ni sus planes. Investigue y elimine los pasos innecesarios que consumen su tiempo y dinero. Simplificar sus ideas, comprender lo que desea lograr y mostrar disciplina ante la interferencia de quienes intentan venderle algo le ayudará a alcanzar el éxito. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.