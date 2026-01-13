Horóscopo de hoy: día martes 13 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Liam Hemsworth, 36; Orlando Bloom, 49; Patrick Dempsey, 60; Julia Louis-Dreyfus, 65.

FELIZ CUMPLEAÑOS: haga su parte. Únase a personas que comparten sus inquietudes. Predique con el ejemplo, y se encontrará en una posición de liderazgo. Cree oportunidades y descubrirá un estilo de vida interesante. El cambio empieza con uno mismo, así que no se quede de brazos cruzados esperando que otros hagan las cosas por usted. Abrace sus sueños y conviértalos en algo tangible. Es un año para destacar personal y románticamente. Sus números son 6, 17, 23, 29, 35, 42, 48.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, servicial e inspirador. Es extrovertido e ingenioso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): sea consciente de adónde va su dinero. Contabilice cada centavo gastado y ganado. La forma en que gestione sus asuntos financieros y distribuya, según lo que más le importe, el dinero que tanto le ha costado ganar, le dará tranquilidad y lo animará a llevar un estilo de vida minimalista. Una actitud agradecida conduce a un corazón feliz. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): sea quien inicie el cambio. Haga sugerencias que lo acerquen a las personas con las que disfruta pasar tiempo. Concéntrese en aquello que lo hace feliz, en lo que más le gusta hacer, y encuentre la manera de ganarse la vida en ese ámbito. Las decisiones de vida que conducen a resultados positivos son la clave para alcanzar la satisfacción personal y profesional. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ponga su energía en la superación personal y en aprender algo que le ayude a progresar. Una fuerzas con personas que compartan sus sentimientos y puedan enriquecer su vida. El cambio empieza con usted y con lo que está dispuesto a hacer para posicionarse para el éxito. Contáctese, busque oportunidades y avance con seguridad. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): tiene más que ofrecer de lo que cree. Sea receptivo a sugerencias y replantéese cómo puede utilizar sus habilidades y contactos para adaptarlos a su estilo de vida. Puede ganar más dinero si reestructura la forma en que aprovecha sus talentos y experiencia. Es hora de presionar el botón de reinicio y actualizar su imagen para estar al día con las últimas tendencias. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): al socializar o al participar en eventos de establecimiento de contactos haga a un lado las emociones. Céntrese en lo que quiere lograr, no en quien intenta arruinar su progreso. Ponga su energía donde le rinda más y muestre confianza en cómo se presenta a sí mismo y en lo que puede hacer. La honestidad y la integridad contarán y causarán una buena impresión. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): es esencial la interacción. Salga, establezca contactos y venda sus habilidades a las personas que encuentre en el camino. Un cambio de escenario será el lugar perfecto para reinventarse y avanzar en este mundo acelerado. No lo dude, ya sea personal o profesionalmente; abrace aquello que le apasiona. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): recapitule el pasado y el presente. Un plan bien pensado será más útil que apresurarse y dar marcha atrás. No permita que nadie lo presione ni lo ponga en una posición vulnerable. Determine qué lo hace feliz y cíñase a lo que sabe y hace mejor. Deje de intentar excederse o complacer a todos menos a usted mismo. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): impulse su creatividad y conviértala en algo rentable. Use su imaginación, confíe en sus instintos y busque aquello que le parece correcto. Investigue las posibilidades, tome algo que resista el paso del tiempo y modifíquelo para adaptarlo al mercado del futuro. La comunicación, el establecimiento de contactos y las presentaciones darán sus frutos. Una alianza se ve atractiva. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): trabaje solo hasta alcanzar sus objetivos. Ya sea un proyecto personal, doméstico o profesional, un bajo perfil le ayudará a evitar interferencias que puedan acabar costándote caro. Confíe en su criterio para saber de qué es capaz y cuánto puede permitirse. Su poder reside en lo que hace, no en lo que dice. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): sea abierto sobre lo que quiere. Las conversaciones lo llevarán a soluciones y presentaciones que lo orientarán en una dirección diferente. Asista a eventos en su comunidad y alguien que conozca cambiará su forma de usar sus habilidades o cualificaciones para progresar o aportar algo valioso a un grupo que le resulte atractivo. Se favorece el crecimiento personal. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): contemple las perspectivas. El tiempo está de su lado; actuar con prisas será contraproducente para su propósito y el resultado que desea. Ponga su energía a trabajar para usted; hablar menos le ayudará a evitar interferencias y lo animará a ceñirse a una agenda con la que se sienta cómodo. Haga su debida diligencia, cumpla con las normas y siga adelante. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): ya es hora de que se embarque en una aventura. Planee algo que lo entusiasme o que le ofrezca una perspectiva de un estilo de vida que se adapte a su situación o personalidad actual. Interactúe con personas que comparten sus inquietudes y descubra cómo puede contribuir o marcar la diferencia. La disciplina y la determinación lo animarán a vivir la vida a su manera y disfrutar del camino. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.