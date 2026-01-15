Horóscopo de hoy: día jueves 15 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Dove Cameron, 30; Regina King, 55; Chad Lowe, 58; Mario Van Peebles, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año surgirán emociones encontradas debido a las diferencias de opinión. Guarde sus convicciones y pensamientos para sí mismo y así evitar ponerse en una situación precaria. Si escucha más y revela menos obtendrá mayor comprensión y alternativas. Si busca y realiza cambios que le den la libertad de hacer lo que más disfruta su enfoque le dará mayores resultados. Priorice la superación personal. Sus números son 4, 17, 21, 27, 33, 39, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es atractivo, franco y proactivo. Es sincero y solidario.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): simplifique su vida; reduzca gastos, venda lo que no necesita y céntrese en lo que es importante para usted. Busque maneras de darle más sentido a su vida y de lograr cambios que lo tranquilicen y le permitan alcanzar sus objetivos. Un giro en la forma en que gana o usa su dinero le brindará alivio. *****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): mantenga su impulso y ganará respeto y se abrirá camino hacia algo que le gustaría estar haciendo. Confíe y crea en su capacidad de usar sus habilidades y marcar la diferencia en algo que realmente le importa. La vida se trata de decisiones, y lo que elija hacer marcará la diferencia en su bienestar emocional. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): preste atención a su relación con los demás. Si no tiene cuidado alguien con quien se encuentre se aprovechará de usted. Puede donar tiempo, dinero y habilidades a una causa en la que cree, pero antes establezca una pauta sobre cuánto está dispuesto a dar. El éxito vendrá de usar su energía para pulir las reglas básicas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ejecute sus planes con precisión, detalle y la intención de terminar lo que empieza. Si tiene cuidado de no permitir que las emociones lo dominen, o le cuesten su reputación o su posición, su aporte perpetuará el cambio que le ayudará a usted y a los demás. Tenga cuidado de alguien que intente sustituirlo. Sea astuto y reservado, y el éxito llegará. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): lo mejor para usted es cuidar bien de sí mismo, evitar tanto los gastos emocionales como pagar por los errores ajenos. Invierta energía en una salida creativa que le brinde alegría y le ayude a olvidarse de situaciones que no puede cambiar. La superación personal, el ejercicio y los eventos competitivos que lo cautivan lo beneficiarán. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): replantee su situación actual, su relación con los demás y cómo gestiona su hogar y su vida personal. Un cambio en su entorno le ayudará a centrarse y lo animará a replantear su dirección, su espacio y cómo puede renovar su estilo de vida para adaptarlo a sus necesidades. Socialice, observe qué lo atrae y haga su movimiento. **

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tómese un tiempo para repasar los pros y los contras de su vida, qué puede eliminar y qué quiere implementar. El cambio es factible, pero requerirá investigación, mejorar sus cualificaciones y adquirir habilidades para seguir un camino que le ofrezca propósito y potencial de crecimiento. Alguien lo engañará intencionalmente. Haga lo que sea mejor para usted. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): el entretenimiento costará más de lo que anticipa. Establezca un presupuesto estricto y absténgase de pagar por otros. Concéntrese en la comunicación, la recopilación de información y en abrir puertas a nuevos comienzos. Es hora de seguir una dirección que le haya llamado la atención y tomar la iniciativa para lograr algo que desea. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): no permita que las situaciones domésticas se conviertan en algo que no pueda controlar. Las emociones se agravarán si no es directo sobre cómo se siente y qué está dispuesto a hacer. Es hora de expresar su opinión e implementar cambios que lo tranquilicen. La honestidad es necesaria para evitar el arrepentimiento y para sentirse bien consigo mismo. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): participe, analice sus opciones e interactúe con personas que compartan asuntos intelectuales, físicos o financieros. Sea observador y esté dispuesto a probar algo diferente. Sea un impulsor y un portavoz de sus preocupaciones, y encontrará alternativas que despierten su interés. Las oportunidades llegan a quienes están abiertos al cambio. Se favorece la socialización y el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): preste atención a lo que sucede en casa. Aborde los asuntos personales y modifique su estilo de vida para fomentar mejores relaciones. Si es ingenioso, sigue el protocolo, empieza poco a poco y se promociona según las necesidades de los consumidores, el usar su imaginación y habilidades para generar ingresos adicionales dará sus frutos. Enorgullézcase de su trabajo y disfrute del proceso. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): preste atención a lo que sucede a su alrededor y haga su parte, pero no deje que nadie se aproveche de usted. No todos tendrán las mismas motivaciones. Observe cómo contribuyen los demás y cómo tratan a quienes necesitan ayuda. Tome el camino correcto y no dude en usar su voz para protegerse y proteger a los demás. **

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.