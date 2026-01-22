Horóscopo de hoy
22 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día jueves 22 de enero para todos los signos

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Beverley Mitchell, 45; Balthazar Getty, 51; Guy Fieri, 58; Diane Lane, 61.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome las riendas de su vida. Piense en lo que más disfruta hacer y cómo puede ganarse la vida buscando aquello que lo hace feliz. Depende de usted tomar las decisiones correctas y permitir que sus cualidades lo impulsen hacia adelante. Una mentalidad apasionada lo animará a cambiar de planes o a buscar un rumbo a su medida. Un nuevo aliciente en su vida, el amor y la felicidad están a su alcance. Sus números son 7, 15, 21, 29, 32, 36, 44.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es extrovertido, servicial y comprensivo. Es espontáneo e imaginativo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga más énfasis en cómo gestiona los asuntos domésticos, los documentos personales y los recargos por pagos atrasados. Gestionar un hogar eficiente le ayudará a alcanzar la tranquilidad y le permitirá dedicar más tiempo a sus aficiones y a las personas que le brindan alegría. La oportunidad está a su alcance si quiere comprar, vender o iniciar reformas en el hogar. ****

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): no deje nada al azar. Póngase al día, termine lo que empieza y abra el camino hacia una mayor libertad. Es difícil perseguir sus sueños cuando los asuntos pendientes le impiden hacerlo. Busque ayuda, siga las instrucciones y deje atrás la negatividad. Si planea avanzar, sus expectativas requieren tiempo, esfuerzo y disciplina. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): pensar demasiado y considerar demasiadas opciones le causará confusión. Tome la decisión que requiera ayudar a otros o que le permita aprender algo que le ayude a cumplir sus deseos. No permita que nadie use el chantaje emocional para distraerlo de sus sueños. Su mayor beneficio provendrá de lo que descubra y de cómo use la información. **

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): haga cambios cuando nadie lo vea. Cuanto menos llame la atención, más fácil será alcanzar sus objetivos. Las inversiones parecen prometedoras, junto con los programas de salud, dieta y ejercicio. Firme contratos y asuma compromisos que lo tranquilicen y aseguren su futuro. Haga aquello que lo motive a verse y sentirse lo mejor posible. *****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga su posición, negocie en su beneficio y utilice su encanto en situaciones y oportunidades que le permitan usar sus habilidades, experiencia y conocimientos para avanzar. Proteja sus recursos y mantenga a la gente intrigada. Un cambio positivo requiere microgestionar su tiempo y presupuesto. Dé un paso al frente y lidere el camino. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): una actitud seria, honestidad y una solución viable pueden ayudarle a convertir en positivo un aspecto negativo de su vida. Ya sea que tenga dudas sobre su futuro o sobre su relación con alguien que no comparte sus opiniones, lo mejor es tomarse su tiempo, considerar todas las posibilidades y elegir la que mejor se adapte a sus intereses. ****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede progresar tomando medidas moderadas y simplificando su agenda. Captará más atención si sugiere cómo otros pueden participar en sus planes. Considere hacer mejoras en el hogar que le ayuden a reducir sus gastos generales o a aumentar sus ingresos. Implemente un cambio de estilo de vida que promueva una mejor salud, menos preocupaciones y menos dificultades. Se ve favorecido el compartir gastos con alguien especial. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): controle los detalles y esté atento a los errores y costos evitables. Manténgase abierto a sugerencias, investigue las posibilidades y confíe en sus instintos y en su capacidad de cumplir lo que promete. Los eventos sociales o laborales se ven favorecidos, y le ayudarán a reconocer sus propias fortalezas y debilidades, así como las de los demás. Conozca sus límites y cíñase a los hechos. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): cuide sus finanzas, aborde de frente las deudas y busque inversiones sólidas. No permita que nadie se aproveche de su amabilidad ni de su deseo de complacer. Alguien exagerará o lo engañará con respecto al costo o a lo que puede ganar si participa en algo que están promocionando. Proceda con cautela. **

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): busque aquello que lo hace sentir vivo. Establezca un presupuesto y viva dentro de sus posibilidades. Hable a su favor y tendrá un efecto considerable en el resultado de las cosas. Si hace el trabajo usted mismo dará una buena impresión que influirá en quienes lo apoyan. Preste atención a los detalles y a su presupuesto. ****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): si desea que las cosas salgan a su manera mantenga el impulso. Centre su atención en cómo administra su dinero e invierte su tiempo y habilidades. No dude en ejercer presión positiva sobre alguien si eso le ayuda a llegar a donde desea ir. Los incentivos son una excelente manera de llamar la atención. ****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guárdese para usted mismo sus intenciones y motivaciones. Salga, socialice y recopile información que le ayude a poner en marcha sus planes. Una actitud amable y generosa hará que los demás se sientan cómodos compartiendo información. Viajar, participar en ferias comerciales y actividades educativas le ayudará a avanzar en sus propósitos. Alguien que conozca le ayudará a hacer un cambio positivo en su estilo de vida. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.