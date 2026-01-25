Horóscopo de hoy: día domingo 25 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Alicia Keys, 45; Mia Kirshner, 51; Ana Ortiz, 55; Jenifer Lewis, 69.

FELIZ CUMPLEAÑOS: canalice su energía con cuidado para evitar confrontaciones emocionales. Sentirá profundamente, se preocupará intensamente y reaccionará bruscamente. No olvide tomarse un momento para evaluar la situación antes de responder. Seguir una rutina y centrarse en el crecimiento personal y la gratitud le ayudarán a llegar lejos y alcanzar metas que superen sus expectativas. Este año usar su inteligencia y mantener la dignidad le ayudará a construir una base sólida y duradera. Sus números son 1, 12, 24, 29, 33, 40, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es firme, entusiasta e intenso. Es carismático y elocuente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): tenga cuidado con lo que ofrece. Si es demasiado complaciente alguien se aprovechará de usted. Estructure sus promesas de manera de recibir algo equivalente a cambio. Dígale no a la tentación y al comportamiento indulgente. Proteja su hogar, sus posesiones y su reputación. No permita que sus emociones afloren y alimenten una discusión. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): observe, evalúe y adapte su vida a sus necesidades. Tome decisiones que le ayuden a eliminar el malestar emocional y la ira. Alimente su inteligencia y haga aquello que beneficie a su mente y mantenga su cuerpo fuerte. La forma en que se trate a sí mismo determinará cómo lo tratarán los demás. Establezca un estándar de vida que satisfaga su alma. El cambio positivo empieza por usted. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tendrá toda la razón a la hora de resolver problemas e iniciar cambios, pero también atraerá interferencias y personas que intentarán aprovecharse de usted. Sea claro, pida por escrito lo que quiere y asegúrese de que su tiempo, esfuerzo y dinero se destinen directamente a donde quiere y necesita. ****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): se verá tentado a exagerar y reaccionar en exceso. Tenga cuidado de no excederse ni prometer más de lo que puede cumplir. Céntrese más en el crecimiento y las ganancias personales, y progresará; proteja su reputación y se sentirá bien consigo mismo y con sus logros. Mimarse o tomarse un tiempo a solas con alguien a quien ama se ven favorecidos. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): defina sus metas y avance. Un cambio de actitud y sentimientos hacia ciertas personas lo animará a decidir con quién pasar más tiempo. Alíese con quienes tienen tanto como usted para aportar y evitará contratiempos y angustia emocional. Es hora de tomar decisiones de vida y reforzar lo que lo eleva o cortar lazos con sus lastres. *****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): sea inquisitivo. Cuanto más interés demuestre en cómo y qué hacen los demás, más fácil será obtener la ayuda que necesita para lograr lo que desea. Una muestra de admiración le ayudará a ganar aceptación y apoyo mental, físico y financiero. Iguale lo que recibe y construirá relaciones sólidas. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): tiene más margen de maniobra del que cree. Mantenga el impulso y genere la emoción y el entusiasmo necesarios para que todos se sumen. Si se esfuerza y hace su aporte puede marcar la diferencia e influir positivamente en su vida y la de sus seres queridos. El amor está escrito en las estrellas. Disfrute el momento. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): ordene y siga adelante. Reduzca sus pérdidas, abandone lo que no funciona y canalice su energía y entusiasmo en algo que lo emocione. Necesita un cambio y crecerá intelectualmente gracias a las actividades en el extranjero. Viajar y aprender contribuirá a nuevos comienzos. Adopte una actitud minimalista, modifique su estilo de vida y concéntrese en lo que más importa. ****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ordene sus ideas, formule sus planes y considere qué es esencial para alcanzar sus objetivos. Escuche con atención y busque señales que le permitan comprender cómo responderán los demás y qué aportarán. Un cambio de estilo de vida lo pondrá en una mejor situación financiera y le ayudará a proyectar interés en sus planes. El romance se ve favorecido. *****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija sus batallas con cuidado. Aclare sus dudas y no permita que sus emociones lo afecten en el calor del momento. Mantenga la calma, haga preguntas directas y dese la oportunidad de reflexionar sobre la mejor manera de responder. Aléjese de la tentación, los comportamientos de excesos y de quienes sacan lo peor de usted. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): tómese su tiempo. Puede ser que se sienta ansioso por alcanzar su destino, pero si descuida los detalles es alto el riesgo de pasar por alto algo esencial para su objetivo. Concéntrese más en el trabajo preliminar y menos en la finalización, y evitará la tensión creciente y las reacciones negativas. Proteja sus posesiones y tenga cuidado con las estafas. ****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): reúna energía e ingenio para impulsar el cambio. La diferencia que marque al compartir datos, cifras y soluciones con sus compañeros fortalecerá su reputación. Asista a eventos que le abran las puertas a mayores oportunidades. Haga caso a su intuición, promuévase en consecuencia, y recibirá una oferta interesante. La transparencia será fundamental en el futuro. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.