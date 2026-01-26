Horóscopo de hoy
26 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día lunes 26 de enero para todos los signos

horóscopo del día
Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Colin O’Donoghue, 45; Sara Rue, 47; Ellen DeGeneres, 68; Lucinda Williams, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año los viajes y las conversaciones le traerán problemas si no es específico. Puede ser que anhele el cambio, pero a la hora de hacer realidad sus deseos, es mejor que tenga en cuenta todos los detalles necesarios para evitar contratiempos e interferencias. La disciplina, la innovación y las oportunidades están a su disposición, y le permitirán alcanzar sus sueños, esperanzas y deseos. Priorice la superación y el crecimiento personales. Sus números son 6, 17, 25, 29, 31, 33, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, inteligente y trabajador. Es adaptable y persistente.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si crea expectativas poco razonables o intenta ayudar a alguien que no está dispuesto a ayudarse a sí mismo surgirán situaciones emocionales. Elija usar sabiamente su energía, conexiones y tiempo, y asegúrese de atender ante todo sus necesidades. Otros estarán demasiado ansiosos por aprovecharse de usted si se los permite. ***

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): asumir demasiadas responsabilidades lo agotará mental y físicamente. Considere cambios en su estilo de vida que puedan resolver su ansiedad, estrés y bienestar general, y haga lo que sea necesario para rectificar el problema. Reorganice su espacio para hacerse la vida más fácil y modifique su rutina para asegurarse de tener suficiente tiempo para descansar y revitalizarse. Aléjese de las situaciones desagradables. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija investigar, estudiar, planificar y ejecutar su próximo paso. Dar un paso importante en una dirección que pueda elevar su perfil o señalarle un camino que satisfaga su alma le ayudará a lidiar con quienes le hacen comentarios negativos o interfieren en sus planes. Si es posible, un enfoque reservado se ve favorecido. Siga a su corazón. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga un poco de esfuerzo y alcanzará sus objetivos. La disciplina y el trabajo duro lo llevarán a resultados ingeniosos de los que podrá estar orgulloso. Acérquese a las personas a quienes ama para compartir la vida e implemente cambios que lo animen a ahorrar dinero y a llevar un estilo de vida más saludable. Evite los gastos emocionales o pagar por los errores de otros. ****

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga la vista fija en lo que es significativo. Priorice las relaciones y no permita que personas ajenas interfieran en su vida personal. Las emociones en el trabajo lo perjudicarán. Si quiere evitar a alguien que intenta hacerlo quedar mal serán necesarios equilibrio, integridad y trabajo duro. En caso de duda, observe. El tiempo está de su lado. **

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el aprendizaje es su camino hacia un cambio positivo. Considere qué y quién lo hace feliz y diríjase en esa dirección. Tome las medidas necesarias para asegurarse de tener información válida, seguir el protocolo adecuado y contar con una infraestructura que genere oportunidades. Acérquese a quienes comparten sus convicciones, estándares y estilo de vida. *****

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique horas extra, trabaje desde casa y propicie una semana productiva. Planifique un horario saludable, que incluya tiempo para hacer ejercicio y atender sus necesidades nutricionales. Cuanto mejor se sienta, más logrará. Un poco de tiempo libre con alguien especial los acercará más y ayudará a evitar inseguridades o un contratiempo emocional. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no juzgue. Tómese el tiempo para observar y considerar a fondo las situaciones. Su perspectiva y lo que es correcto para usted podrían no ser del agrado de quienes enfrentan situaciones similares. Concéntrese en usted mismo y en sus propósitos. Preste atención a su crecimiento personal y a la forma en que usa sus habilidades, ingenio y motivación para alcanzar su destino. Aprenda de la experiencia y muestre gratitud. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aléjese de las situaciones disruptivas. Dedique su tiempo, energía y reflexión a asuntos laborales, inversiones y actividades que le ofrezcan los mayores beneficios. Adapte su entorno a sus necesidades. Limpie y decore un espacio que fomente la creatividad y el trabajo duro y evite problemas con quienes viven con usted o están cerca. Si es ingenioso, el beneficio personal está a su alcance. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los detalles, use creativamente sus habilidades y concéntrese en los asuntos domésticos para mantener un ambiente tranquilo y productivo. Planee pasar tiempo con alguien que saca lo mejor de usted o visite un lugar que le ofrezca serenidad. La forma en que nutra su mente, cuerpo y alma determinará cómo se desarrollará su día. *****

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reorganice y cambie de lugar las cosas para que se adapten mejor a sus planes. Reflexione sobre la administración del dinero y cómo usa sus habilidades para beneficiarse. Tome el control y enviará un mensaje a cualquiera que intente desviarlo. Use su encanto e ingenio para superar a quien quiera competir con usted. Use sabiamente su energía. **

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los cambios que implemente por las razones correctas lo beneficiarán. No permita que el orgullo ni las emociones guíen sus decisiones. Busque oportunidades a través de eventos de establecimiento de contactos e inversiones que mantengan su dinero seguro y protegido. Si se ocupa de sus asuntos directamente, obtendrá un cambio positivo. Si se concentra en lo que más le importa puede obtener ganancias. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.