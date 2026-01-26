Horóscopo de hoy: día lunes 26 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Colin O’Donoghue, 45; Sara Rue, 47; Ellen DeGeneres, 68; Lucinda Williams, 73.

FELIZ CUMPLEAÑOS: este año los viajes y las conversaciones le traerán problemas si no es específico. Puede ser que anhele el cambio, pero a la hora de hacer realidad sus deseos, es mejor que tenga en cuenta todos los detalles necesarios para evitar contratiempos e interferencias. La disciplina, la innovación y las oportunidades están a su disposición, y le permitirán alcanzar sus sueños, esperanzas y deseos. Priorice la superación y el crecimiento personales. Sus números son 6, 17, 25, 29, 31, 33, 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es dedicado, inteligente y trabajador. Es adaptable y persistente.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): si crea expectativas poco razonables o intenta ayudar a alguien que no está dispuesto a ayudarse a sí mismo surgirán situaciones emocionales. Elija usar sabiamente su energía, conexiones y tiempo, y asegúrese de atender ante todo sus necesidades. Otros estarán demasiado ansiosos por aprovecharse de usted si se los permite. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): asumir demasiadas responsabilidades lo agotará mental y físicamente. Considere cambios en su estilo de vida que puedan resolver su ansiedad, estrés y bienestar general, y haga lo que sea necesario para rectificar el problema. Reorganice su espacio para hacerse la vida más fácil y modifique su rutina para asegurarse de tener suficiente tiempo para descansar y revitalizarse. Aléjese de las situaciones desagradables. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija investigar, estudiar, planificar y ejecutar su próximo paso. Dar un paso importante en una dirección que pueda elevar su perfil o señalarle un camino que satisfaga su alma le ayudará a lidiar con quienes le hacen comentarios negativos o interfieren en sus planes. Si es posible, un enfoque reservado se ve favorecido. Siga a su corazón. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): ponga un poco de esfuerzo y alcanzará sus objetivos. La disciplina y el trabajo duro lo llevarán a resultados ingeniosos de los que podrá estar orgulloso. Acérquese a las personas a quienes ama para compartir la vida e implemente cambios que lo animen a ahorrar dinero y a llevar un estilo de vida más saludable. Evite los gastos emocionales o pagar por los errores de otros. ****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): mantenga la vista fija en lo que es significativo. Priorice las relaciones y no permita que personas ajenas interfieran en su vida personal. Las emociones en el trabajo lo perjudicarán. Si quiere evitar a alguien que intenta hacerlo quedar mal serán necesarios equilibrio, integridad y trabajo duro. En caso de duda, observe. El tiempo está de su lado. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): el aprendizaje es su camino hacia un cambio positivo. Considere qué y quién lo hace feliz y diríjase en esa dirección. Tome las medidas necesarias para asegurarse de tener información válida, seguir el protocolo adecuado y contar con una infraestructura que genere oportunidades. Acérquese a quienes comparten sus convicciones, estándares y estilo de vida. *****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): dedique horas extra, trabaje desde casa y propicie una semana productiva. Planifique un horario saludable, que incluya tiempo para hacer ejercicio y atender sus necesidades nutricionales. Cuanto mejor se sienta, más logrará. Un poco de tiempo libre con alguien especial los acercará más y ayudará a evitar inseguridades o un contratiempo emocional. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): no juzgue. Tómese el tiempo para observar y considerar a fondo las situaciones. Su perspectiva y lo que es correcto para usted podrían no ser del agrado de quienes enfrentan situaciones similares. Concéntrese en usted mismo y en sus propósitos. Preste atención a su crecimiento personal y a la forma en que usa sus habilidades, ingenio y motivación para alcanzar su destino. Aprenda de la experiencia y muestre gratitud. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): aléjese de las situaciones disruptivas. Dedique su tiempo, energía y reflexión a asuntos laborales, inversiones y actividades que le ofrezcan los mayores beneficios. Adapte su entorno a sus necesidades. Limpie y decore un espacio que fomente la creatividad y el trabajo duro y evite problemas con quienes viven con usted o están cerca. Si es ingenioso, el beneficio personal está a su alcance. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): preste atención a los detalles, use creativamente sus habilidades y concéntrese en los asuntos domésticos para mantener un ambiente tranquilo y productivo. Planee pasar tiempo con alguien que saca lo mejor de usted o visite un lugar que le ofrezca serenidad. La forma en que nutra su mente, cuerpo y alma determinará cómo se desarrollará su día. *****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): reorganice y cambie de lugar las cosas para que se adapten mejor a sus planes. Reflexione sobre la administración del dinero y cómo usa sus habilidades para beneficiarse. Tome el control y enviará un mensaje a cualquiera que intente desviarlo. Use su encanto e ingenio para superar a quien quiera competir con usted. Use sabiamente su energía. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): los cambios que implemente por las razones correctas lo beneficiarán. No permita que el orgullo ni las emociones guíen sus decisiones. Busque oportunidades a través de eventos de establecimiento de contactos e inversiones que mantengan su dinero seguro y protegido. Si se ocupa de sus asuntos directamente, obtendrá un cambio positivo. Si se concentra en lo que más le importa puede obtener ganancias. ****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.