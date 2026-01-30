Horóscopo de hoy: día viernes 30 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Wilmer Valderrama, 46; Christian Bale, 52; Phil Collins, 75; Charles S. Dutton, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: ponga atención en su salud, su prosperidad económica y su bienestar en general. Busque la manera de explorar la posibilidad de añadir habilidades adicionales a su currículum que lo orienten hacia un mayor potencial de ingresos. Si trabaja duro y negocia con confianza tiene posibilidades de progresar. Se favorece un cambio en el hogar. No espere; depende de usted crear las posibilidades que desea desarrollar. Sus números son 5, 16, 23, 28, 31, 38, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es considerado, servicial y único. Es comprensivo y perspicaz.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): lo que cuenta es lo que logre. Elija sus batallas y céntrese en lo que sea importante para usted. Gestione adecuadamente sus emociones y tome precauciones al lidiar con problemas domésticos que puedan llevar a circunstancias exageradas. Sea creativo al ayudar y use sus habilidades y experiencia para esquivar a cualquiera que intente aprovecharse de usted. **

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): interésese más en establecer hechos e investigar las posibilidades. El tiempo que dedique a las tareas domésticas o a calcular el costo de hacer que su espacio sea cómodo y fácil de usar impulsará un cambio positivo en su estilo de vida. No permita que nadie lo lleve en una dirección que exceda su presupuesto. Proteja su reputación y sus relaciones significativas. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): use su poder de persuasión para ganar aceptación. El apoyo que genere acortará el tiempo que le tome convertir en realidad sus ideas. Pida favores y mantenga el impulso. No sea tímido; si desea conocer mejor a alguien, use su encanto y entable una conversación. El amor está escrito en las estrellas. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): primero ocúpese de sus responsabilidades y luego disfrute de su tiempo libre. Un cambio en su rutina o lugar de trabajo dará lugar a resultados rentables. Planee participar en un evento que despierte su interés o que prometa ayudarle a perfeccionar o actualizar sus habilidades, y conocerá a alguien que lo hará sentir a gusto y se sentirá cómodo compartiendo sus sentimientos. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): no se esconda tras una sonrisa vacía cuando tenga algo en mente que deba decirse o hacerse. Elija con cuidado sus palabras y se comunicará sin ofender a nadie; además, eso lo preparará para ascender o convertirse en la persona de referencia en su círculo. Las asociaciones se ven favorecidas y hay un compromiso que parece prometedor. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): examine su posición, propósito y perspectivas, y considere qué quiere hacer a continuación. Los viajes, las conversaciones y las negociaciones sobre lo que desea lograr a nivel personal o profesional se ven favorecidos. Una mente abierta le ayudará a conectar con personas que tienen algo valioso que ofrecer a cambio. Al trabajar con personas afines se desarrollará un beneficio personal. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): comparta información con cuidado. Si es demasiado directo, transmitirá el mensaje equivocado. En la honestidad hay una bondad que no se logra callando para no herir. Diga lo que sea necesario con un corazón abierto y un temperamento generoso. Los eventos sociales parecen atractivos, pero no permita que la tentación lo conduzca a excesos. El romance se ve favorecido. **

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): establezca un presupuesto y considere sus opciones. Visitar un lugar o a alguien que lo haga pensar valdrán su tiempo, dinero y esfuerzo. Rodearse de pasatiempos y de quienes sacan lo mejor de usted lo guiará por un camino positivo y lo animará a distanciarse de quienes lo deprimen. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): elija el camino menos evidente y descubrirá algo o a alguien que le resultará entretenido. Tome decisiones que lo animen a vivir la vida a su manera. No gaste dinero con demasiada rapidez ni intente comprar favores. Participe en actividades con personas con las que se sienta cómodo y que paguen sus propios gastos. Los proyectos de superación personal se ven favorecidos. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): reúnase con alguien que lo haga reflexionar y lo anime a ser usted mismo. Lo que gana rodeándose de quienes tienen tanto o más que ofrecer lo hará sentir invencible. Si es la persona más inteligente de la sala está en el lugar equivocado. Busque algo nuevo y emocionante. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): abra y lidere el camino. El cambio lo motivará a dedicarse a aquello que le brinde más alegría. Deje de permitir que otros elijan por usted, tiene el poder de decidir por usted mismo. Deje volar su imaginación y explore qué favorece aquello que es importante y tiene más sentido para usted. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): deje de vacilar y ponga sus pensamientos e ideas a trabajar para usted. Salga y participe, inicie conversaciones, aprenda todo lo que pueda y convierta lo que descubra en algo que pueda usar a su favor. La paz mental proviene de la realización, y la felicidad de sentirse bien con lo que hace. Los eventos sociales se ven favorecidos. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.