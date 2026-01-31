Horóscopo de hoy
31 de enero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día sábado 31 de enero para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mario Williams, 41; Justin Timberlake, 45; Kerry Washington, 49; Portia de Rossi, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el control de sus gastos, inversiones y administración financiera en general. La forma en que gestione sus asuntos personales y profesionales determinará cómo se desarrollará su año. Tiene mucho que ganar si impone disciplina e implementa cambios en la rutina diaria de su estilo de vida que tengan una buena relación costo beneficio. La practicidad le brindará tranquilidad, mientras que una vida saludable lo conducirá a la vitalidad y a una mentalidad activa y feliz. El romance, la dedicación y el aplomo son suyos. Sus números son 7, 18, 20, 27, 34, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persuasivo, leal y optimista. Es atractivo y directo.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no espere a que las cosas salgan mal. Tome precauciones para asegurarse de tener todo listo, incluyendo un plan B. Su eficiencia dará sus frutos y le ayudará a decir no a la tentación o a los excesos. Invierta más tiempo y dinero en usted mismo y podrá alcanzar la tranquilidad que da la autosuficiencia. Las mejoras personales y el romance se ven favorecidos. **

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase cerca de casa y rodéese de personas de confianza. Reciba a sus invitados o lleve a cabo mejoras en el hogar que eleven su calidad de vida y creen una forma de vivir que le ofrezca seguridad y más tiempo para hacer lo que lo hace feliz. El tiempo y el esfuerzo que dedique rendirán recompensas que superarán sus expectativas. Protéjase de enfermedades. ****

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome las riendas, avance con diálogo y cumpla sus promesas. La diferencia que marque tranquilizará su alma y lo animará a hacer más. Participar en un evento o socializar con amigos le dará la oportunidad de impresionar a alguien a quien ama. El romance está escrito en las estrellas y la pasión está en auge. ***

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): arremánguese y dedíquese a las mejoras en el hogar o a desarrollar un plan para usar su espacio y generar ingresos adicionales. Si lleva a cabo cambios que puedan llenar un vacío en su comunidad, el tiempo y el esfuerzo dedicados darán sus frutos. Piense en estilos de vida alternativos que reduzcan sus gastos generales, pero no su comodidad. ***

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): observe cómo reaccionan los demás y comprenderá cómo puede simplificar su vida y sus relaciones. Sus acciones para marcar la diferencia determinarán cuánto lo valoran o aceptan los demás. La confianza y la responsabilidad animarán a quienes lo rodean a ofrecerle la misma cortesía y respeto. El romance se ve favorecido. ***

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): amplíe su círculo de amigos. Asista a eventos o participe en actividades que le interesen y conozca a otras personas que compartan sus mismos deseos. Asistir u organizar una reunión le ayudará a reconectar con alguien que considera especial. Se ven favorecidos los viajes cortos, escuchar audios de autoayuda y los cambios de estilo de vida que le permitan verse y sentirse mejor. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): analice sus opciones y evalúe su situación. Deje de procrastinar y permita que su singularidad brille. Un evento social será el escenario perfecto para conquistar corazones, atención y forjar un camino que le ayude a sobresalir en lo que quiere lograr. El amor y el romance son evidentes. No tenga miedo de dar el primer paso. ****

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite creer todo lo que escucha. Si alguien intenta venderle lo imposible el lenguaje rebuscado o las acciones que van más allá de lo requerido pueden ser confusos. Investigue y descubrirá la verdad. Base sus relaciones en cómo lo tratan y cómo respetan sus límites los demás. Mantenga una vida sencilla y honesta. *****

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga su energía en ganar, invertir y ahorrar dinero. Revise su plan de gestión financiera y adáptelo a sus necesidades a largo plazo. Sentirse cómodo y seguro con sus decisiones aliviará el estrés y le dará la libertad de considerar qué puede permitirse hacer para ser feliz. Aumente su confianza con un capricho estimulante. ***

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): planee pasar tiempo con alguien a quien adore. Un cambio en casa que lo conduzca a un mayor compromiso, o planes que lo acerquen a alguien o algo que ama lo animarán a reorganizar su agenda para satisfacer mejor sus necesidades emocionales y físicas. La oportunidad de navegar, jugar al golf o conectar con la naturaleza le resultará inspiradora. ***

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): depende de usted crear lo que quiere que suceda. Navegue a contracorriente para encontrar una dirección que le ofrezca ideas sobre cómo usar de manera gratificante su mente, cuerpo y habilidades. Recopile información, rediseñe su forma de presentarse y promocionarse, y sobre todo, participe en eventos que le ayuden a alcanzar sus aspiraciones. ***

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): socialice y asista a eventos que amplíen su perspectiva y lo animen a superar su juego y a satisfacer su alma. La forma en que proyecte sus intenciones determinará quién querrá pasar más tiempo con usted. Le sorprenderá lo que puede lograr cuando trabaja con personas tan decididas e innovadoras como usted. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.