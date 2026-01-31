Horóscopo de hoy: día sábado 31 de enero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Mario Williams, 41; Justin Timberlake, 45; Kerry Washington, 49; Portia de Rossi, 53.

FELIZ CUMPLEAÑOS: tome el control de sus gastos, inversiones y administración financiera en general. La forma en que gestione sus asuntos personales y profesionales determinará cómo se desarrollará su año. Tiene mucho que ganar si impone disciplina e implementa cambios en la rutina diaria de su estilo de vida que tengan una buena relación costo beneficio. La practicidad le brindará tranquilidad, mientras que una vida saludable lo conducirá a la vitalidad y a una mentalidad activa y feliz. El romance, la dedicación y el aplomo son suyos. Sus números son 7, 18, 20, 27, 34, 37, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es persuasivo, leal y optimista. Es atractivo y directo.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): no espere a que las cosas salgan mal. Tome precauciones para asegurarse de tener todo listo, incluyendo un plan B. Su eficiencia dará sus frutos y le ayudará a decir no a la tentación o a los excesos. Invierta más tiempo y dinero en usted mismo y podrá alcanzar la tranquilidad que da la autosuficiencia. Las mejoras personales y el romance se ven favorecidos. **

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): manténgase cerca de casa y rodéese de personas de confianza. Reciba a sus invitados o lleve a cabo mejoras en el hogar que eleven su calidad de vida y creen una forma de vivir que le ofrezca seguridad y más tiempo para hacer lo que lo hace feliz. El tiempo y el esfuerzo que dedique rendirán recompensas que superarán sus expectativas. Protéjase de enfermedades. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): tome las riendas, avance con diálogo y cumpla sus promesas. La diferencia que marque tranquilizará su alma y lo animará a hacer más. Participar en un evento o socializar con amigos le dará la oportunidad de impresionar a alguien a quien ama. El romance está escrito en las estrellas y la pasión está en auge. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): arremánguese y dedíquese a las mejoras en el hogar o a desarrollar un plan para usar su espacio y generar ingresos adicionales. Si lleva a cabo cambios que puedan llenar un vacío en su comunidad, el tiempo y el esfuerzo dedicados darán sus frutos. Piense en estilos de vida alternativos que reduzcan sus gastos generales, pero no su comodidad. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): observe cómo reaccionan los demás y comprenderá cómo puede simplificar su vida y sus relaciones. Sus acciones para marcar la diferencia determinarán cuánto lo valoran o aceptan los demás. La confianza y la responsabilidad animarán a quienes lo rodean a ofrecerle la misma cortesía y respeto. El romance se ve favorecido. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): amplíe su círculo de amigos. Asista a eventos o participe en actividades que le interesen y conozca a otras personas que compartan sus mismos deseos. Asistir u organizar una reunión le ayudará a reconectar con alguien que considera especial. Se ven favorecidos los viajes cortos, escuchar audios de autoayuda y los cambios de estilo de vida que le permitan verse y sentirse mejor. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): analice sus opciones y evalúe su situación. Deje de procrastinar y permita que su singularidad brille. Un evento social será el escenario perfecto para conquistar corazones, atención y forjar un camino que le ayude a sobresalir en lo que quiere lograr. El amor y el romance son evidentes. No tenga miedo de dar el primer paso. ****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): evite creer todo lo que escucha. Si alguien intenta venderle lo imposible el lenguaje rebuscado o las acciones que van más allá de lo requerido pueden ser confusos. Investigue y descubrirá la verdad. Base sus relaciones en cómo lo tratan y cómo respetan sus límites los demás. Mantenga una vida sencilla y honesta. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): ponga su energía en ganar, invertir y ahorrar dinero. Revise su plan de gestión financiera y adáptelo a sus necesidades a largo plazo. Sentirse cómodo y seguro con sus decisiones aliviará el estrés y le dará la libertad de considerar qué puede permitirse hacer para ser feliz. Aumente su confianza con un capricho estimulante. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): planee pasar tiempo con alguien a quien adore. Un cambio en casa que lo conduzca a un mayor compromiso, o planes que lo acerquen a alguien o algo que ama lo animarán a reorganizar su agenda para satisfacer mejor sus necesidades emocionales y físicas. La oportunidad de navegar, jugar al golf o conectar con la naturaleza le resultará inspiradora. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): depende de usted crear lo que quiere que suceda. Navegue a contracorriente para encontrar una dirección que le ofrezca ideas sobre cómo usar de manera gratificante su mente, cuerpo y habilidades. Recopile información, rediseñe su forma de presentarse y promocionarse, y sobre todo, participe en eventos que le ayuden a alcanzar sus aspiraciones. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): socialice y asista a eventos que amplíen su perspectiva y lo animen a superar su juego y a satisfacer su alma. La forma en que proyecte sus intenciones determinará quién querrá pasar más tiempo con usted. Le sorprenderá lo que puede lograr cuando trabaja con personas tan decididas e innovadoras como usted. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.