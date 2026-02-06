Horóscopo de hoy
06 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día viernes 06 de febrero para todos los signos

horóscopo del día
horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rick Astley, 60; Axl Rose, 64; Kathy Najimy, 69; Tom Brokaw, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: fíjese metas financieras que lo tranquilicen y que mantengan organizado su presupuesto para el año. Una actitud saludable y un año lleno de actividad física o de algo que le apasione lo conducirán a la satisfacción personal. Invierta en calidad de vida, salud y bienestar emocional, y el crecimiento personal, la actitud positiva y la superación personal lo acompañarán. El amor, el dinero y las oportunidades están a su alcance. Sus números son 4, 12, 25, 27, 33, 38 y 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, enérgico y demostrativo. Es extrovertido y generoso.

Aries
Aries

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en lo que tenga más significado y propósito para usted. Inscríbase como voluntario, ofrezca una mano o explore cómo puede usar sus habilidades para ayudar a preservar nuestro ecosistema y promover la salud del planeta. Haga su parte y sentirá la recompensa y la gratitud que conlleva hacer lo correcto. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tauro
Tauro

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga adelante y esfuércese por terminar lo que empieza y cumplir con las expectativas que usted y los demás tienen sobre sus objetivos. No permita que nadie lo desilusione ni lo haga sentir inseguro o inferior. Establezca estándares y límites, y confíe y crea en sí mismo y en su capacidad de marcar la diferencia. ***

Géminis
Géminis

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una mente abierta y el encanto de Géminis lo llevarán a la victoria. El reconocimiento por lo que hace y concreta no pasará desapercibido. Sea humilde y agradecido por lo que tiene, y superará sus expectativas. Las ganancias, la superación personal y un carisma adicional fomentarán nuevos comienzos y la posibilidad de conocer a alguien que considerará especial. *****

Cáncer
Cáncer

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija lo que sea económicamente viable y evite cometer errores costosos. Gastar demasiado en entretenimiento o en un intento de impresionar a alguien no augura nada bueno. Concéntrese en ser innovador y trabajador, y enriquecerá su vida en lugar de agotar sus recursos. Evite la tentación, los excesos y los comportamientos desmedidos. Ganará más si se mantiene cerca de casa y protege su reputación. **

Leo
Leo

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el cambio puede ser difícil si le lo imponen. Dé un paso atrás y considere todas las alternativas. Querer es poder, y si usa su sutileza de Leo aprenderá a manejarse con cualquiera que intente fastidiarlo. La discreción es su camino hacia adelante, y el elemento sorpresa es su boleto al éxito. ****

Virgo
Virgo

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija un camino que brinde seguridad financiera. Considere todos los aspectos antes de implementar un cambio de estilo de vida o profesional. Escuche los aportes de los demás, pero a la hora de tomar una decisión, elija un camino que no ponga en peligro su posición ni su reputación. Es necesaria una actitud disciplinada con respecto a la salud, las inversiones y los contratos. ***

Libra
Libra

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la socialización será el estímulo que lo impulse en una dirección positiva y fructífera. No dude en dar el primer paso o en liberarse con opciones de estilo de vida que le ayuden a crecer intelectual, espiritual o económicamente. La oportunidad de conectar con alguien de un nivel superior le ayudará a forjar un camino hacia la paz, el amor y la gratitud. ***

Escorpio
Escorpio

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deténgase, observe, escuche y reconsidere. Necesitará más tiempo para descifrar sus opciones y considerar qué es posible y qué no. No permita que nadie externo influya en usted ni se entrometa en sus asuntos personales. Contemple el panorama general y lo que implica hacer realidad sus sueños. El cambio comienza con uno mismo y completarlo dependerá de usted. ***

Sagitario
Sagitario

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dé un fuerte empujón, complete proyectos y siéntase libre de pasarlo bien. Ya sea que planee un viaje o asista a un seminario o reunión de autoayuda, tiene mucho que ganar interactuando con quienes se encuentre en el camino. Planifique con anticipación y podrá crear un horario divertido y provechoso. ****

Capricornio
Capricornio

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una conciencia tranquila surge de ser honesto consigo mismo y con los demás. Establezca estándares altos, proyecte cómo se siente, cuáles son sus intenciones y qué espera de los demás, y despejará el camino para alcanzar su meta. No se arriesgue; proteja su corazón y su dinero de quienes intentan ponerlo en una posición vulnerable. **

Acuario
Acuario

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en las finanzas, las inversiones y su bienestar general. Un cambio de actitud que lo anime a practicar ejercicio, hacer dieta y comer sano lo guiará en la dirección correcta. Dígale no a la tentación y a los comportamientos de excesos. Ceñirse a un presupuesto y a un plan lo mantendrá en el buen camino y aumentará su confianza. El romance está en auge. *****

Piscis
Piscis

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guarde sus pensamientos y emociones para sí mismo. Determine cómo se sienten los demás y cuáles son sus opciones antes de entablar conversaciones que puedan alterar su estatus o la relación con alguien a quien valora. Concéntrese en ampliar sus intereses y desarrollar una habilidad que le ayude a aumentar sus ingresos. Los proyectos de superación personal requerirán disciplina y previsión. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.