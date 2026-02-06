Horóscopo de hoy: día viernes 06 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Rick Astley, 60; Axl Rose, 64; Kathy Najimy, 69; Tom Brokaw, 86.

FELIZ CUMPLEAÑOS: fíjese metas financieras que lo tranquilicen y que mantengan organizado su presupuesto para el año. Una actitud saludable y un año lleno de actividad física o de algo que le apasione lo conducirán a la satisfacción personal. Invierta en calidad de vida, salud y bienestar emocional, y el crecimiento personal, la actitud positiva y la superación personal lo acompañarán. El amor, el dinero y las oportunidades están a su alcance. Sus números son 4, 12, 25, 27, 33, 38 y 42.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es servicial, enérgico y demostrativo. Es extrovertido y generoso.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): concéntrese en lo que tenga más significado y propósito para usted. Inscríbase como voluntario, ofrezca una mano o explore cómo puede usar sus habilidades para ayudar a preservar nuestro ecosistema y promover la salud del planeta. Haga su parte y sentirá la recompensa y la gratitud que conlleva hacer lo correcto. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): siga adelante y esfuércese por terminar lo que empieza y cumplir con las expectativas que usted y los demás tienen sobre sus objetivos. No permita que nadie lo desilusione ni lo haga sentir inseguro o inferior. Establezca estándares y límites, y confíe y crea en sí mismo y en su capacidad de marcar la diferencia. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): una mente abierta y el encanto de Géminis lo llevarán a la victoria. El reconocimiento por lo que hace y concreta no pasará desapercibido. Sea humilde y agradecido por lo que tiene, y superará sus expectativas. Las ganancias, la superación personal y un carisma adicional fomentarán nuevos comienzos y la posibilidad de conocer a alguien que considerará especial. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): elija lo que sea económicamente viable y evite cometer errores costosos. Gastar demasiado en entretenimiento o en un intento de impresionar a alguien no augura nada bueno. Concéntrese en ser innovador y trabajador, y enriquecerá su vida en lugar de agotar sus recursos. Evite la tentación, los excesos y los comportamientos desmedidos. Ganará más si se mantiene cerca de casa y protege su reputación. **

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): el cambio puede ser difícil si le lo imponen. Dé un paso atrás y considere todas las alternativas. Querer es poder, y si usa su sutileza de Leo aprenderá a manejarse con cualquiera que intente fastidiarlo. La discreción es su camino hacia adelante, y el elemento sorpresa es su boleto al éxito. ****

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): elija un camino que brinde seguridad financiera. Considere todos los aspectos antes de implementar un cambio de estilo de vida o profesional. Escuche los aportes de los demás, pero a la hora de tomar una decisión, elija un camino que no ponga en peligro su posición ni su reputación. Es necesaria una actitud disciplinada con respecto a la salud, las inversiones y los contratos. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): la socialización será el estímulo que lo impulse en una dirección positiva y fructífera. No dude en dar el primer paso o en liberarse con opciones de estilo de vida que le ayuden a crecer intelectual, espiritual o económicamente. La oportunidad de conectar con alguien de un nivel superior le ayudará a forjar un camino hacia la paz, el amor y la gratitud. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): deténgase, observe, escuche y reconsidere. Necesitará más tiempo para descifrar sus opciones y considerar qué es posible y qué no. No permita que nadie externo influya en usted ni se entrometa en sus asuntos personales. Contemple el panorama general y lo que implica hacer realidad sus sueños. El cambio comienza con uno mismo y completarlo dependerá de usted. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): dé un fuerte empujón, complete proyectos y siéntase libre de pasarlo bien. Ya sea que planee un viaje o asista a un seminario o reunión de autoayuda, tiene mucho que ganar interactuando con quienes se encuentre en el camino. Planifique con anticipación y podrá crear un horario divertido y provechoso. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): una conciencia tranquila surge de ser honesto consigo mismo y con los demás. Establezca estándares altos, proyecte cómo se siente, cuáles son sus intenciones y qué espera de los demás, y despejará el camino para alcanzar su meta. No se arriesgue; proteja su corazón y su dinero de quienes intentan ponerlo en una posición vulnerable. **

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): concéntrese en las finanzas, las inversiones y su bienestar general. Un cambio de actitud que lo anime a practicar ejercicio, hacer dieta y comer sano lo guiará en la dirección correcta. Dígale no a la tentación y a los comportamientos de excesos. Ceñirse a un presupuesto y a un plan lo mantendrá en el buen camino y aumentará su confianza. El romance está en auge. *****

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): guarde sus pensamientos y emociones para sí mismo. Determine cómo se sienten los demás y cuáles son sus opciones antes de entablar conversaciones que puedan alterar su estatus o la relación con alguien a quien valora. Concéntrese en ampliar sus intereses y desarrollar una habilidad que le ayude a aumentar sus ingresos. Los proyectos de superación personal requerirán disciplina y previsión. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.