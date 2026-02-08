Horóscopo de hoy: día domingo 08 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Seth Green, 52; Mary Steenburgen, 73; Robert Klein, 84; Nick Nolte, 85.

FELIZ CUMPLEAÑOS: proteja a su corazón, su reputación y su paz mental. Céntrese en lo positivo y alíese con personas que promuevan el crecimiento personal. Lo que aprenda determinará los cambios que le esperan, tanto en el trabajo como en su vida personal. No permita que la ira aflore cuando lo necesario es la compasión, comprensión y reconocer cuándo alejarse de una situación sin salida. Analice el entorno, resuelva los problemas y presione el botón de reinicio. Sus números son 8, 14, 23, 28, 37, 44, 45.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es apasionado, ansioso y extremo. Es cauteloso y sinérgico.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): use su imaginación y descubrirá cómo puede ayudar a los demás y marcar la diferencia en su comunidad. Su amabilidad y generosidad despertarán una gran cantidad de sentimientos, haciéndole sentirse agradecido por quién es y por lo que tiene. El crecimiento personal y la creación de excelentes conexiones están en auge. Adopte un estilo de vida frugal y viva el momento. ***

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): tómese un momento para evaluar las situaciones. Forzarlas lo llevará a reconsiderar y a intentar revertir una situación emocional a mitad de camino. Un enfoque abierto y honesto, junto con la comprensión y compasión, le ayudarán a sacar el máximo provecho de cualquier situación que se le presente. Sea metódico y minucioso; el tiempo está de su lado. ***

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): ocúpese primero de sus responsabilidades. Alguien se quejará si no cumple con su parte. Decir mucho y no hacer nada lo meterá en problemas. Haga un esfuerzo concertado para ayudar. Tenga cuidado de no pasar por alto actualizaciones importantes ni correr riesgos que puedan provocar enfermedades o lesiones. Manténgase abierto a sugerencias. ***

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): la participación es clave, pero asegúrese de limitar sus gastos en socialización y entretenimiento. Salir y socializar lo llevará a debates que ampliarán sus conocimientos y fomentarán nuevos pasatiempos y amistades. Un poco de disciplina le ayudará mucho a mantenerse al día y a completar cualquier misión que se proponga. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): los problemas domésticos saldrán a la luz si no hace lo que le corresponde o si alguien lo decepciona. No tome decisiones precipitadas ni se queje sin motivo. Ponga su energía en actividades creativas, viajes, documentación o en resolver asuntos pendientes. Se favorece el tiempo dedicado a ordenar sus asuntos, renovar su apariencia o conquistar el corazón de alguien. **

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): hace tiempo que necesita un cambio positivo. Inscríbase en algo que le interese, amplíe su mente y conéctese con personas que se aventuran por un camino similar. La forma en que percibe a las personas, las situaciones y a usted mismo determinará cómo puede marcar la diferencia. Las posibilidades surgen de sus pensamientos, planes y del uso de sus habilidades y conocimientos para alcanzar los deseos de su corazón. ****

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): puede avanzar, pero no haga promesas si no puede cumplirlas. Asumir demasiado para impresionar a alguien no vale la pena; en cambio, considere qué brindará satisfacción a su alma y concéntrese en que ese sea su objetivo Haga que el beneficio personal, la aptitud física y la salud sean las principales prioridades en su lista de tareas pendientes. Cambie la distribución en su entorno para hacerse la vida más fácil. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): preste atención a quién dice qué y a las promesas de los demás. Solo sugiera lo que sabe que puede manejar usted mismo si es necesario. Observe el panorama general y evalúe lo que implica. Un cambio físico, una relación o una renovación no saldrá como espera. Elija la inteligencia y el sentido común en lugar de improvisar y estar mal preparado. ***

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): lo que hace cuenta. Convierta sus pensamientos en algo concreto, y su capacidad de llevar los asuntos a buen puerto será la forma en que los demás lo consideren y lo recuerden. Adáptese a lo que sucede a su alrededor en el hogar. Mantenga la paz, cíñase a un presupuesto y no rehúya las tareas domésticas que ayudan a reducir gastos generales o le hacen la vida más cómoda. ***

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): acepte el cambio. Visite un lugar que le resulte atractivo, tranquilo o entretenido, y tendrá la oportunidad de ver su vida y su futuro desde una perspectiva diferente. Adopte un plan que le ayude a convertir las habilidades que disfruta usar en un pasatiempo lucrativo. Una relación puede abrir puertas a conexiones y salidas interesantes. El romance está en auge. ****

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): mantenga la calma, evalúe las situaciones y aléjese del caos o la comunicación brusca. Dirija su atención hacia una dirección que prometa un retorno positivo. Niéguese a correr riesgos físicos que puedan provocar enfermedades o lesiones. Vea lo bueno en los demás y eso es lo que atraerá. Mantenga un perfil bajo al lidiar con la incertidumbre. **

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): hable sin reservas o perderá una oportunidad. Si deja que la situación se intensifique sin intervenir, es probable que surja una discusión. La verdad es importante, y una exposición concisa convencerá a los demás para que vean las cosas a su manera. Un corazón abierto y palabras consideradas darán lugar a una respuesta positiva y recompensas inesperadas. Elija la paz en lugar de la fricción. El romance está escrito en las estrellas. *****

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.