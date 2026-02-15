Horóscopo de hoy
15 de febrero de 2026 - 01:00

Horóscopo de hoy: día domingo 15 de febrero para todos los signos

horóscopo del día

Conocé lo que dice el horóscopo de hoy para tu signo del zodiaco

Por Eugenia Last

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amber Riley, 40; Matt Groening, 72; Melissa Manchester, 75; Jane Seymour, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es hora de renovarse. Ya sea un cambio de estilo de vida, una nueva apariencia, un nuevo trabajo o pasatiempo, ahora es el momento de explorar las posibilidades. Acepte lo que le brinda alegría, armonía y paz a su mente y a su vida. Mire a su alrededor y elimine aquello que le quita tiempo valioso que puede dedicar a algo más grande, más brillante y que se adapte mejor a sus necesidades. Viva la vida a su manera. Sus números son 5, 13, 26, 31, 34, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es influyente, dinámico y único. Es ambicioso y sabe aprovechar las oportunidades.

Aries
ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje fluir su imaginación y creatividad, y descubrirá una cualidad o habilidad que disfrute usar más en su rutina diaria. Es hora de sacudir las cosas y considerar qué lo hace feliz. Las decisiones de vida pueden determinar su futuro. Una mezcla de minimalismo, gratitud y satisfacción lo llevará a un viaje mágico y misterioso. ****

Tauro
TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuestiónelo todo, pero hágalo con amabilidad y consideración. Su mejor camino hacia adelante es el que le permite ser usted mismo y ampliar sus conocimientos, experiencia y opciones. Un cambio puede parecer imposible, pero una vez que comience su viaje encontrará paz en cada paso que dé. El amor y el romance están escritos en las estrellas. **

Géminis
GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija aquel camino que lo satisfaga. No se limite a seguir a los demás cuando tiene tanto que ofrecer si dedica tiempo y esfuerzo a las situaciones que más le preocupan. Menos conversación desperdiciada en situaciones que no puede cambiar y más energía dirigida a marcar la diferencia lo beneficiarán. *****

Cáncer
CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cuando se encuentre con un obstáculo use su ingenio. Un enfoque reflexivo en su trato con los demás o en el cumplimiento de sus responsabilidades le será muy útil. Las oportunidades son evidentes, e interactuar con los demás saciará su deseo de conocer mejor a alguien. Una nueva apariencia le brindará elogios y aumentará su confianza. El romance se ve favorecido. ***

Leo
LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje de controlar las situaciones y ponga fin a aquello que esté perturbando su vida. Tenga la conversación, tome la iniciativa, aborde asuntos de salud y finanzas, asuma la responsabilidad y haga lo que corresponde. La paz mental nace de la acción. El cambio no siempre es fácil, pero cuando sea necesario realícelo y déjelo atrás. ***

Virgo
VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda. Recopile información y organice en consecuencia sus pensamientos y planes. Participe en eventos o inscríbase en algo que le permita salir e interactuar con personas que compartan sus convicciones e inquietudes. La oportunidad llama a la puerta, pero si se queda en casa sin hacer nada pasará de largo. Salga, participe y vea qué sucede. ***

Libra
LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): combine negocios con placer. Si disfruta de lo que hace encontrará el coraje para hacer realidad sus sueños. Use su encanto intelectual para conquistar los corazones de quienes quiere impresionar o con quienes quiere entablar amistad. Si se adapta a sus habilidades y experiencia, una sugerencia generará grandes dividendos. *****

Escorpio
ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de participar, verifique todo lo que escuche o encuentre. Aléjese de cualquiera que use presión o tentación para desviarlo. Reflexione sobre usted mismo y tómese un tiempo para nutrirse mental, emocional y físicamente. Rodéese de personas que lo apoyen, y una actitud positiva lo impulsará hacia adelante. El romance está en auge. **

Sagitario
SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): impulse sus planes. Tome el control de sus finanzas, reduzca sus gastos generales e invierta su energía donde le brinde mayores rendimientos. La actividad física y ponerse en acción le ayudarán a aliviar la presión y lo harán sentir agradecido y listo para conquistar lo que venga. Aléjese de quienes lo perjudican emocional o financieramente. ****

Capricornio
CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija usar el encanto y la inteligencia en lugar de las palabras duras o las medidas disciplinarias. Intimidar a los demás solo agravará los problemas, mientras que un enfoque de dar y recibir, basado en la razón, la amabilidad y la consideración, le ayudará a adoptar estándares más altos y mejores relaciones. Elija sabiamente sus palabras y se producirá un cambio positivo. El crecimiento y la superación personal potenciarán el amor y el romance. ***

Acuario
ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): emprenda su próxima aventura. La vida es demasiado corta para no expresar sus sueños y no vivir a la altura de sus expectativas. Nada es fácil, pero es alcanzable si está dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzo. Acérquese a quienes pueden ayudarle a hacer realidad sus sueños. Una asociación o empresa conjunta parece prometedora. ***

Piscis
PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la interacción lo llevará a conexiones sorprendentes y conversaciones profundas que le abrirán los ojos a un sinfín de posibilidades. Puede ser que un cambio no sea lo que desee, pero podría ser el momento de sacudir las cosas y ver qué sucede. Cree un panorama interesante para quienes desea incorporar a sus planes. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.