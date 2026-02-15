Horóscopo de hoy: día domingo 15 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Amber Riley, 40; Matt Groening, 72; Melissa Manchester, 75; Jane Seymour, 75.

FELIZ CUMPLEAÑOS: es hora de renovarse. Ya sea un cambio de estilo de vida, una nueva apariencia, un nuevo trabajo o pasatiempo, ahora es el momento de explorar las posibilidades. Acepte lo que le brinda alegría, armonía y paz a su mente y a su vida. Mire a su alrededor y elimine aquello que le quita tiempo valioso que puede dedicar a algo más grande, más brillante y que se adapte mejor a sus necesidades. Viva la vida a su manera. Sus números son 5, 13, 26, 31, 34, 42, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es influyente, dinámico y único. Es ambicioso y sabe aprovechar las oportunidades.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): deje fluir su imaginación y creatividad, y descubrirá una cualidad o habilidad que disfrute usar más en su rutina diaria. Es hora de sacudir las cosas y considerar qué lo hace feliz. Las decisiones de vida pueden determinar su futuro. Una mezcla de minimalismo, gratitud y satisfacción lo llevará a un viaje mágico y misterioso. ****

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): cuestiónelo todo, pero hágalo con amabilidad y consideración. Su mejor camino hacia adelante es el que le permite ser usted mismo y ampliar sus conocimientos, experiencia y opciones. Un cambio puede parecer imposible, pero una vez que comience su viaje encontrará paz en cada paso que dé. El amor y el romance están escritos en las estrellas. **

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): elija aquel camino que lo satisfaga. No se limite a seguir a los demás cuando tiene tanto que ofrecer si dedica tiempo y esfuerzo a las situaciones que más le preocupan. Menos conversación desperdiciada en situaciones que no puede cambiar y más energía dirigida a marcar la diferencia lo beneficiarán. *****

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): cuando se encuentre con un obstáculo use su ingenio. Un enfoque reflexivo en su trato con los demás o en el cumplimiento de sus responsabilidades le será muy útil. Las oportunidades son evidentes, e interactuar con los demás saciará su deseo de conocer mejor a alguien. Una nueva apariencia le brindará elogios y aumentará su confianza. El romance se ve favorecido. ***

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): deje de controlar las situaciones y ponga fin a aquello que esté perturbando su vida. Tenga la conversación, tome la iniciativa, aborde asuntos de salud y finanzas, asuma la responsabilidad y haga lo que corresponde. La paz mental nace de la acción. El cambio no siempre es fácil, pero cuando sea necesario realícelo y déjelo atrás. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): viva y aprenda. Recopile información y organice en consecuencia sus pensamientos y planes. Participe en eventos o inscríbase en algo que le permita salir e interactuar con personas que compartan sus convicciones e inquietudes. La oportunidad llama a la puerta, pero si se queda en casa sin hacer nada pasará de largo. Salga, participe y vea qué sucede. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): combine negocios con placer. Si disfruta de lo que hace encontrará el coraje para hacer realidad sus sueños. Use su encanto intelectual para conquistar los corazones de quienes quiere impresionar o con quienes quiere entablar amistad. Si se adapta a sus habilidades y experiencia, una sugerencia generará grandes dividendos. *****

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): antes de participar, verifique todo lo que escuche o encuentre. Aléjese de cualquiera que use presión o tentación para desviarlo. Reflexione sobre usted mismo y tómese un tiempo para nutrirse mental, emocional y físicamente. Rodéese de personas que lo apoyen, y una actitud positiva lo impulsará hacia adelante. El romance está en auge. **

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): impulse sus planes. Tome el control de sus finanzas, reduzca sus gastos generales e invierta su energía donde le brinde mayores rendimientos. La actividad física y ponerse en acción le ayudarán a aliviar la presión y lo harán sentir agradecido y listo para conquistar lo que venga. Aléjese de quienes lo perjudican emocional o financieramente. ****

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): elija usar el encanto y la inteligencia en lugar de las palabras duras o las medidas disciplinarias. Intimidar a los demás solo agravará los problemas, mientras que un enfoque de dar y recibir, basado en la razón, la amabilidad y la consideración, le ayudará a adoptar estándares más altos y mejores relaciones. Elija sabiamente sus palabras y se producirá un cambio positivo. El crecimiento y la superación personal potenciarán el amor y el romance. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): emprenda su próxima aventura. La vida es demasiado corta para no expresar sus sueños y no vivir a la altura de sus expectativas. Nada es fácil, pero es alcanzable si está dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzo. Acérquese a quienes pueden ayudarle a hacer realidad sus sueños. Una asociación o empresa conjunta parece prometedora. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): la interacción lo llevará a conexiones sorprendentes y conversaciones profundas que le abrirán los ojos a un sinfín de posibilidades. Puede ser que un cambio no sea lo que desee, pero podría ser el momento de sacudir las cosas y ver qué sucede. Cree un panorama interesante para quienes desea incorporar a sus planes. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.