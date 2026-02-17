Horóscopo de hoy: día martes 17 de febrero para todos los signos

CELEBRIDADES NACIDAS ESTE DÍA: Ed Sheeran, 35; Joseph Gordon-Levitt, 45; Billie Joe Armstrong, 54; Denise Richards, 55.

FELIZ CUMPLEAÑOS: brille intensamente y prepárese para cualquier ocasión que lo emocione. La participación y la energía le ayudarán a abordar los problemas que lo agobian. Abrir espacio para lo nuevo puede acercarlo a sus sueños. La vida se trata de cambiar y aceptar aquello que lo hace feliz y satisface su alma. Empiece por usted, su hogar y su estilo de vida, y ajústelos para alinearlos con lo que le brinda tranquilidad. Sus números son 4, 12, 21, 28, 36, 39, 47.

PARA LOS NACIDOS EN ESTA FECHA: usted es enérgico, empático y compasivo. Es de mente abierta y servicial.

ARIES (del 21 de marzo al 19 de abril): ponga entusiasmo en sus planes e inicie cambios que hagan su vida menos estresante. Una palabra amable o una mano amiga que ofrezca lo hará sentir bien a usted y a quienes ayuda. Difunda alegría y una actitud positiva. Contemple el panorama general y revise las subvenciones o promociones del gobierno que puedan impulsar sus propósitos. ***

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

TAURO (del 20 de abril al 20 de mayo): explique cómo se siente o lo que espera, y eso le ayudará a comprender los cambios que puede implementar para que le faciliten la vida y ayudar a los demás al mismo tiempo. La comunicación honesta puede ayudarle a reescribir cómo se desarrolla su vida y cómo se relaciona con los demás. “Menos ira, más paz” es la mejor manera de avanzar. ****

GÉMINIS (del 21 de mayo al 20 de junio): no deje que sus emociones interfieran con su productividad ni con hacer lo correcto. Dedique tiempo, esfuerzo y energía a recopilar información y a trazar un plan que garantice una transición fluida de una tarea a otra. Tómese la libertad de establecer estándares, mantener la equidad y un presupuesto que pueda manejar con facilidad. **

CÁNCER (del 21 de junio al 22 de julio): explore las posibilidades y use su encanto y consideración para conseguir la ayuda de los demás. Exponer sus intenciones y un plan claro y fácil de seguir hará que a los demás les resulte difícil abstenerse o negarse a colaborar. En caso de duda, la honestidad es la mejor estrategia. La superación personal será bien recibida. El romance se ve favorecido. *****

LEO (del 23 de julio al 22 de agosto): planifique sus acciones, viva y aprenda, y no deje que la ira y la frustración le arruinen el día. Céntrese en lo posible, investigue y dedique el esfuerzo y el tiempo necesarios para alcanzar sus objetivos. Lo que descubra durante el proceso será una experiencia de aprendizaje que le ayudará a aprovechar sus habilidades de forma lucrativa. ***

VIRGO (del 23 de agosto al 22 de septiembre): preste atención a lo que sucede a su alrededor y se beneficiará de lo que observe. Dé el paso y diga lo que piensa y lo que pretende hacer a continuación. La respuesta le ayudará a avanzar con las personas adecuadas a su lado. El cambio empieza con usted, así que diríjase en una dirección positiva. ***

LIBRA (del 23 de septiembre al 22 de octubre): sopese los pros y los contras, y proceda con la mente despejada y un plan establecido. Si da lo mejor de sí mismo presentando y promocionando lo que puede hacer, los eventos sociales y de establecimiento de contactos se ven favorecidos Una actitud de mostrar y contar con un toque lúdico pero oportuno cautivará a quienes puedan beneficiarse de su perspicacia y habilidades. ***

ESCORPIO (del 23 de octubre al 21 de noviembre): menos agresividad y más encanto le ayudarán a terminar el trabajo. El cambio requiere reflexión, trabajo y disciplina para lograr lo que se propone. Confíe en sus instintos, ofrezca sugerencias positivas y esté dispuesto a colaborar y hacer su parte. Lo mejor para usted es un cambio doméstico que elimine el estrés o la tensión. *****

SAGITARIO (del 22 de noviembre al 21 de diciembre): siga trabajando por una meta liberadora y que ofrezca beneficios saludables. Piense fuera de la caja, tome el camino menos transitado y surgirá algo interesante que hará que su vida familiar y sus perspectivas sean más seguras y cómodas. No permita que lo dominen sus emociones, cuando lo que se necesita es sentido común. Elija la superación personal en lugar de intentar cambiar a los demás. **

CAPRICORNIO (del 22 de diciembre al 19 de enero): tómese un momento para repensar el pasado, el presente y el futuro. Actuar con prisas será contraproducente, pero esperar el momento oportuno le dará opciones que le brindarán la confianza necesaria para seguir adelante. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Busque el lado positivo y encontrará la opción perfecta para sus objetivos personales o profesionales. ***

ACUARIO (del 20 de enero al 18 de febrero): dedique su energía a reorganizar su entorno para que le sea de más ayuda. Deje que sus intereses, ética laboral y principios lo guíen y descubrirá alternativas que agilizarán su rutina diaria, dejándole más tiempo para hacer lo que más disfruta. Si quiere o necesita ayuda, deje que su encanto y sentido común le abran camino. ***

PISCIS (del 19 de febrero al 20 de marzo): interactuar con personas que persiguen el mismo sueño le ayudará a ganar impulso y a comprender el mejor camino a seguir. Infórmese sobre las subvenciones, normas o regulaciones necesarias para alcanzar su destino rápidamente y con la menor interrupción posible. Elabore un plan y emplee la amabilidad y la consideración para avanzar. ***

1 estrella: evite conflictos; trabaje detrás de escena. 2 estrellas: puede lograrlo, pero no confíe en los demás. 3 estrellas: enfóquese y alcanzará su meta. 4 estrellas: apunte alto; inicie nuevos proyectos. 5 estrellas: nada puede detenerlo; vaya por la medalla de oro.